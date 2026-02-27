Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Спутник запечатлел очертания самого молодого ударного кратера на Земле

Аппарат Landsat 8 получил изображение кратера Илань в Китае, который считается самой молодой ударной структурой на нашей планете. Его незамкнутое кольцо не только крупнейшее среди кратеров своего возраста, но и всего лишь второй подтвержденный метеоритный кратер, найденный в КНР.

Кратер Илань / © NASA / Landsat 8

Кратер Илань расположен в горах Малого Хингана (Лессер-Хинган) в провинции Хэйлунцзян, примерно в 20 километрах к северо-западу от города Илань. Его диаметр в самой широкой части составляет около 1,85 километра, а кольцевые валы поднимаются на высоту до 150 метров над дном впадины.

Долгое время кратер оставался практически незамеченным из-за густых лесов, которые его скрывали. Местные жители знали о необычной форме рельефа и называли ее «Цюаньшань» — «круглый горный хребет», — не подозревая о ее внеземном происхождении.

Когда ученые пробурили породы на глубину до 440 метров под дном кратера, они обнаружили «шокированный кварц, расплавленный гранит, стекло с пузырьковыми полостями и каплевидные стеклянные фрагменты» — бесспорные признаки мощного удара крупного космического тела.

Радиоуглеродный анализ показал, что кратер образовался примерно 46–53 тысячи лет назад. Это позволяет предположить, что он может быть самым молодым из примерно 200 крупных ударных кратеров Земли. До этого открытия «самым молодым крупным кратером» считался кратер Бэррингера (Метеоритный кратер) в Аризоне, возраст которого оценивается примерно в 50 тысяч лет. Поскольку возраст кратера Илань определен с некоторой погрешностью, исследователи не могут с абсолютной уверенностью утверждать, что он моложе американского аналога, однако такая вероятность высока.

Кроме того, кратер Илань — крупнейший из всех известных ударных кратеров моложе 100 тысяч лет. Его диаметр превосходит размеры кратера Бэррингера, который достигает около 1,2 километра в поперечнике.

Как видно на спутниковом снимке, южная треть кольцевого вала отсутствует. Ученые пока не установили, когда и каким образом исчезла эта часть обода. Однако осадочные отложения на дне кратера свидетельствуют о том, что когда-то здесь существовало озеро. Это косвенно указывает на то, что изначально структура была полностью замкнутой.