Спутник запечатлел очертания самого молодого ударного кратера на Земле
Аппарат Landsat 8 получил изображение кратера Илань в Китае, который считается самой молодой ударной структурой на нашей планете. Его незамкнутое кольцо не только крупнейшее среди кратеров своего возраста, но и всего лишь второй подтвержденный метеоритный кратер, найденный в КНР.
Кратер Илань расположен в горах Малого Хингана (Лессер-Хинган) в провинции Хэйлунцзян, примерно в 20 километрах к северо-западу от города Илань. Его диаметр в самой широкой части составляет около 1,85 километра, а кольцевые валы поднимаются на высоту до 150 метров над дном впадины.
Долгое время кратер оставался практически незамеченным из-за густых лесов, которые его скрывали. Местные жители знали о необычной форме рельефа и называли ее «Цюаньшань» — «круглый горный хребет», — не подозревая о ее внеземном происхождении.
Когда ученые пробурили породы на глубину до 440 метров под дном кратера, они обнаружили «шокированный кварц, расплавленный гранит, стекло с пузырьковыми полостями и каплевидные стеклянные фрагменты» — бесспорные признаки мощного удара крупного космического тела.
Радиоуглеродный анализ показал, что кратер образовался примерно 46–53 тысячи лет назад. Это позволяет предположить, что он может быть самым молодым из примерно 200 крупных ударных кратеров Земли. До этого открытия «самым молодым крупным кратером» считался кратер Бэррингера (Метеоритный кратер) в Аризоне, возраст которого оценивается примерно в 50 тысяч лет. Поскольку возраст кратера Илань определен с некоторой погрешностью, исследователи не могут с абсолютной уверенностью утверждать, что он моложе американского аналога, однако такая вероятность высока.
Кроме того, кратер Илань — крупнейший из всех известных ударных кратеров моложе 100 тысяч лет. Его диаметр превосходит размеры кратера Бэррингера, который достигает около 1,2 километра в поперечнике.
Как видно на спутниковом снимке, южная треть кольцевого вала отсутствует. Ученые пока не установили, когда и каким образом исчезла эта часть обода. Однако осадочные отложения на дне кратера свидетельствуют о том, что когда-то здесь существовало озеро. Это косвенно указывает на то, что изначально структура была полностью замкнутой.
Ученые объяснили механизм целебного воздействия легендарного растения традиционной арабской медицины
Молекулярный механизм антибактериального действия коры растения Кыст-Аль-Хинди (Saussurea costus) изучили ученые Тюменского медицинского университета. Результаты исследования помогут в создании стандартизированных безопасных лекарственных препаратов для стоматологии и дерматологии.
Динозавр, который весил меньше курицы, опроверг гипотезу, что альваресзавриды уменьшились из-за насекомоядной диеты
Древний хищник, при жизни весивший меньше килограмма, заставил палеонтологов пересмотреть устоявшиеся взгляды на эволюцию одной из самых загадочных групп динозавров. Находка из Патагонии показала: история этих миниатюрных хищников оказалась куда сложнее, чем считалось.
Отсутствие неандертальских генов на X-хромосоме человека объяснили брачными предпочтениями древних людей
Американские генетики узнали, как появились «неандертальские пустыни» — участки человеческого генома в X-хромосомах, в которых нет следов скрещивания с неандертальцами. Анализ древней ДНК показал, что этот феномен вызван не естественным отбором и биологической несовместимостью видов, а сильным перекосом в выборе партнеров. На протяжении многих поколений мужчины-неандертальцы предпочитали женщин с генами Homo sapiens, в то время как гибридные мужчины редко оставляли потомство.
Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.
Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.
В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
