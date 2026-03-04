Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
СМИ стали меньше освещать изменение климата в 2025 году
2025 год оказался одним из наиболее теплых на Земле за всю историю наблюдений. Одновременно в этот год СМИ значительно меньше обсуждали изменение климата.
Согласно недавнему отчету Обсерватории медиа и изменения климата (MeCCO) Университета Колорадо в Боулдере, освещение темы изменения климата в СМИ в 2025 году сократилось на 14% по сравнению с 2024 годом. Если сравнивать с пиковым показателем 2021 года, освещение темы упало на 38%.
Хотя это глобальная тенденция, она оказалась наиболее выраженной в Африке, Северной Америке и Европе и на Ближнем Востоке, . Менее заметное сокращение наблюдалось в медиа Азии, Латинской Америки и Океании.
Отдельно исследователи выделяют декабрь. В этом месяце уровень освещения темы в Европе и Северной Америке опустился к показателям августа 2016 года и февраля 2018 года.
Авторы исследования отметили, что в 2025 году изменение климата и глобальное потепление боролись за внимание СМИ с другими важными событиями и проблемами по всему миру. При этом MeCCO продолжает отслеживать освещение темы в медиа. Это помогает понять, какие проблемы выделяют СМИ, как связывают события между собой и что оставляют без внимания.
