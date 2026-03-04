  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
4 марта, 12:48
Рейтинг: +157
Посты: 543

СМИ стали меньше освещать изменение климата в 2025 году

2025 год оказался одним из наиболее теплых на Земле за всю историю наблюдений. Одновременно в этот год СМИ значительно меньше обсуждали изменение климата.

# изменение климата
# климат
# медиа
Освещение темы изменения климата или глобального потепления в СМИ семи регионов мира с января 2004 года по декабрь 2025 года / © A Review of Media Coverage of Climate Change and Global Warming in 2025 / CU Boulder’s Media and Climate Change Observatory
Освещение темы изменения климата или глобального потепления в СМИ семи регионов мира с января 2004 года по декабрь 2025 года / © A Review of Media Coverage of Climate Change and Global Warming in 2025 / CU Boulder's Media and Climate Change Observatory

Согласно недавнему отчету Обсерватории медиа и изменения климата (MeCCO) Университета Колорадо в Боулдере, освещение темы изменения климата в СМИ в 2025 году сократилось на 14% по сравнению с 2024 годом. Если сравнивать с пиковым показателем 2021 года, освещение темы упало на 38%. 

Хотя это глобальная тенденция, она оказалась наиболее выраженной в Африке, Северной Америке и Европе и на Ближнем Востоке, . Менее заметное сокращение наблюдалось в медиа Азии, Латинской Америки и Океании.

Отдельно исследователи выделяют декабрь. В этом месяце уровень освещения темы в Европе и Северной Америке опустился к показателям августа 2016 года и февраля 2018 года.

Авторы исследования отметили, что в 2025 году изменение климата и глобальное потепление боролись за внимание СМИ с другими важными событиями и проблемами по всему миру. При этом MeCCO продолжает отслеживать освещение темы в медиа. Это помогает понять, какие проблемы выделяют СМИ, как связывают события между собой и что оставляют без внимания.

