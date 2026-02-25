Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

BAE Systems испытала модульную систему радиоэлектронной атаки для подавления ПВО

Британская оборонная корпорация BAE Systems провела летные испытания новой системы радиоэлектронной атаки, предназначенной для подавления вражеских сетей ПВО и нарушения использования электромагнитного спектра в боевых операциях.

Художественное изображение испытаний возможностей электромагнитного нападения, проводимых компанией BAE Systems / © BAE Systems

Компания заявила, что продемонстрировала «масштабируемые возможности электромагнитной атаки» в ходе серии тестов, применив компактную модульную версию своей высокопроизводительной аппаратуры. Уменьшенные габариты позволяют создавать распределённую сеть средств РЭБ на различных платформах с разными задачами.

Испытания проводились в сотрудничестве с ВВС США. Прототип разместили в подвесном контейнере вооружения на борту испытательного самолета, имитировавшего беспилотник категории Group 4 или Group 5 — крупнейших классов БПЛА в классификации Министерства обороны США.

По данным BAE Systems, тесты подтвердили способность компании быстро создавать компактные, но эффективные системы РЭБ с использованием проверенного программного обеспечения противодействия C5ISRT (командование, управление, связь, вычислительные системы, кибероперации, разведка, наблюдение, рекогносцировка и целеуказание), включая сторонние программные решения.

Новая модульная архитектура основана на технологических «строительных блоках» более мощных авиационных комплексов РЭБ компании. За счет уменьшенного форм-фактора создается возможность развернуть «доступную сеть распределенных средств электромагнитного воздействия».

Средства электромагнитной атаки предполагают использование электромагнитного спектра — от радиоволн и микроволн до инфракрасного и видимого диапазонов — для подавления, повреждения или уничтожения электронных систем противника. В условиях современного поля боя такие возможности становятся критически важными для противодействия беспилотникам и ракетным угрозам.

По информации компании, система может адаптироваться под конкретные платформы с учетом ограничений по массе и энергопотреблению. Ее можно интегрировать в подвесные контейнеры, на беспилотные аппараты, перспективные «верные ведомые», а также на наземные машины и стационарные пункты.

Новая система подчеркивает стремление компании укрепить позиции в сфере распределенных и более гибких решений РЭБ, которые становятся неотъемлемой частью современных военных операций.