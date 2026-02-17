Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
C-17 Globemaster III впервые в истории доставил ядерный микрореактор по воздуху
Министерства энергетики и войны США впервые в истории осуществили транспортировку малого ядерного реактора — микрореактора — на борту грузового самолета.
Реактор, разработанный компанией Valar Atomics, во время перелета из Калифорнии в Юту не содержал ядерного топлива. Полет провели с целью продемонстрировать жизнеспособность и возможность быстрой переброски микрореакторов для военных и гражданских задач.
В рамках сотрудничества с калифорнийской компанией Valar Atomics Министерства энергетики и войны США доставили один из микрореакторов серии Ward на борту военно-транспортного самолета C-17 Globemaster III. Самолет вылетел из Калифорнии и приземлился на авиабазе Hill Air Force в штате Юта.
Микрореактор Valar, перевезенный на борту C-17, немного больше минивэна. Он способен вырабатывать до пяти мегаватт электроэнергии — объема, достаточного для снабжения около 5 000 домохозяйств.
По информации компании, в июле установка начнет работу на мощности 100 киловатт, в течение года достигнет пиковых 250 киловатт, а затем выйдет на полную проектную мощность. Ядерное топливо для реактора будет доставлено с объекта Nevada National Security Site на площадку в Сан-Рафаэле.
Компания рассчитывает выйти на полноценную коммерческую деятельность к 2028 году. До этого она намерена начать продажу электроэнергии в рамках пилотного проекта уже в следующем году.
Администрация Дональда Трампа рассматривает малые ядерные реакторы как ключевую технологию для военных операций. В мае прошлого года Трамп подписал четыре указа, направленных на стимулирование развития атомной отрасли в США.
Не исключено, что болезнь Альцгеймера — инфекционно-воспалительное заболевание. В пользу этой гипотезы говорят результаты нового исследования. Оно показало, что прием препарата от распространенного кошачьего паразита — токсоплазмы — и вакцинация от вируса герпеса связаны со снижением риска болезни Альцгеймера.
Археологи из Дании и Испании восстановили карту растительности Ближнего Востока времен зарождения сельского хозяйства. Вопреки популярному мнению, потепление климата не расширило, а сократило ареалы диких злаков на 25%, вынудив древних людей начать их культивацию в изолированных экологических убежищах.
Городище Пармайлово I на Урале долгие годы оставалось загадкой для исследователей. Из-за отсутствия раскопок его причисляли то к древним захоронениям, то к средневековым поселениям, а предполагаемый возраст памятника колебался в диапазоне нескольких столетий. Впервые разрешить противоречия помогли артефакты, обнаруженные в ходе раскопок учеными Пермского Политеха и ПГГПУ. Они нашли предметы, которые позволили точно датировать объект и определить его культурную принадлежность и место в истории России.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
На наземные растения, в основном деревья, приходится 80 процентов всей биомассы Земли, 450 миллиардов тонн сухого углерода и более двух триллионов тонн «живого веса». Поэтому идея сажать новые леса для связывания СО2 из атмосферы долго казалась логичной. Новые данные показали, что реальность заметно сложнее.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
14 Сентября, 2013
Дайджест Naked Science
9 Января, 2016
Топ лучших снайперских винтовок мира
24 Марта, 2022
Эволюция брюхоногих: вот это поворот!
8 Октября, 2014
Кто получит оставшиеся «Нобели»?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии