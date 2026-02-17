Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

C-17 Globemaster III впервые в истории доставил ядерный микрореактор по воздуху

Министерства энергетики и войны США впервые в истории осуществили транспортировку малого ядерного реактора — микрореактора — на борту грузового самолета.

Микрореактор внутри грузового отсека самолета C-17 / © Department of War / X

Реактор, разработанный компанией Valar Atomics, во время перелета из Калифорнии в Юту не содержал ядерного топлива. Полет провели с целью продемонстрировать жизнеспособность и возможность быстрой переброски микрореакторов для военных и гражданских задач.

В рамках сотрудничества с калифорнийской компанией Valar Atomics Министерства энергетики и войны США доставили один из микрореакторов серии Ward на борту военно-транспортного самолета C-17 Globemaster III. Самолет вылетел из Калифорнии и приземлился на авиабазе Hill Air Force в штате Юта.

Микрореактор Valar, перевезенный на борту C-17, немного больше минивэна. Он способен вырабатывать до пяти мегаватт электроэнергии — объема, достаточного для снабжения около 5 000 домохозяйств.

По информации компании, в июле установка начнет работу на мощности 100 киловатт, в течение года достигнет пиковых 250 киловатт, а затем выйдет на полную проектную мощность. Ядерное топливо для реактора будет доставлено с объекта Nevada National Security Site на площадку в Сан-Рафаэле.

Компания рассчитывает выйти на полноценную коммерческую деятельность к 2028 году. До этого она намерена начать продажу электроэнергии в рамках пилотного проекта уже в следующем году.

Администрация Дональда Трампа рассматривает малые ядерные реакторы как ключевую технологию для военных операций. В мае прошлого года Трамп подписал четыре указа, направленных на стимулирование развития атомной отрасли в США.