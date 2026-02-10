  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
10 февраля, 07:03
Рейтинг: +1126
Посты: 2564

Ferrari приоткрыла завесу тайны: представлен интерьер первого электромобиля Luce. В создании участвовал Джони Айв

Компания Ferrari официально представила название своего первого электромобиля — Ferrari Luce. Итальянский автопроизводитель впервые продемонстрировал элементы интерьера новинки, показав салон, спроектированный совместно с креативным коллективом LoveFrom, основанным сэром Джони Айвом. Внутреннее пространство принципиально делает ставку на физические органы управления, а не на сенсорные экраны.

Сообщество
# Apple
# Ferrari
# транспорт
# электромобили
Интерьер электромобиля Luce / © Ferrari
Интерьер электромобиля Luce / © Ferrari

Слово Luce в переводе с итальянского означает «свет», и, по данным Ferrari, это название символизирует «электрификацию как средство, а не как цель». Компания сотрудничает с LoveFrom — студией, основанной бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом и дизайнером Марком Ньюсоном, — уже пять лет, прорабатывая буквально каждый аспект дизайна электромобиля.

Салон Luce представляет собой осознанный отказ от доминирующего в электромобилях тренда на гигантские сенсорные дисплеи. В Ferrari подчеркнули, что компания «бросила вызов представлению о том, что электромобили должны быть подчинены большим тачскринам», сделав акцент на механических кнопках, регуляторах, тумблерах и переключателях — «интуитивных и тактильно приятных».

Рулевое колесо Luce / © Ferrari
Рулевое колесо Luce / © Ferrari

Рулевое колесо. Упрощенный трехспицевый дизайн, вдохновленный культовыми деревянными рулями Nardi 1950–1960-х годов. Руль состоит из 19 деталей, изготовленных на станках с ЧПУ из полностью переработанного алюминия. Он на 400 граммов легче стандартного руля Ferrari. Органы управления сгруппированы в два модуля по аналогии с компоновкой болидов «Формулы-1».

Интерьер электромобиля Luce / © Ferrari
Интерьер электромобиля Luce / © Ferrari
Интерьер электромобиля Luce / © Ferrari
Интерьер электромобиля Luce / © Ferrari
Интерьер электромобиля Luce / © Ferrari
Интерьер электромобиля Luce / © Ferrari

Панель управления закреплена на шарнирном механизме, позволяющем разворачивать ее в сторону водителя или пассажира. Включает «мультиграф» с тремя независимыми моторами, поддерживающий режимы часов, хронографа, компаса и управления стартом.

Интерьер электромобиля Luce / © Ferrari
Интерьер электромобиля Luce / © Ferrari

Материалы. В интерьере используется 100% переработанный алюминиевый сплав, выточенный из цельных заготовок, а также прецизионно обработанное стекло Corning Fusion5.

Полноценная премьера внешнего облика Ferrari Luce запланирована на май 2026 года и состоится в Италии.

Ранее Ferrari сообщала, что электрический суперкар будет стоить более 500 000 евро (более 45 миллионов рублей).

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
10 Фев
Бесплатно
Онтогения минералов: как рождаются, живут и умирают кристаллы
СПбГУ
Санкт-Петербург
Лекция
10 Фев
1000
Загадки Афротерий: морские коровы, даманы и рогатые арсинотерии
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
11 Фев
600
Экстремальная Вселенная с обсерваторией Спектр-РГ
Московский Планетарий
Москва
Лекция
11 Фев
1000
Зачем систематизировать природу? Эволюция идей от Аристотеля до кладистики
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
11 Фев
Бесплатно
Атомграды и их модели будущего
Ельцин Центр
Москва
Лекция
11 Фев
Бесплатно
Космические лекции в Астрокомплексе
Урания
Москва
Лекция
11 Фев
Бесплатно
Нейрочипы, наночастицы и 3D-печать органов
РХТУ им. Д.И. Менделеева
Москва
Лекция
12 Фев
Бесплатно
Что обеспечивает комфорт вне Земли?
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
12 Фев
1100
Споры о языке: правильное и неправильное, свое и чужое
Medio Modo
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
7 февраля, 12:57
Редакция Naked Science

Люди научились эхолокации

Подобно летучим мышам, ориентирующимся в темноте, человек тоже может полагаться на эхо от звуковых сигналов, например щелчков языком, чтобы оценить расстояние до объектов. Как показало новое исследование, эхолокация — это навык, которому можно научиться.

Биология
# восприятие пространства
# нарушение зрения
# сенсорное восприятие
# слепота
# эхолокация
9 февраля, 09:00
ПНИПУ

Система на основе гидрофильтра очистила воздух от канализационных выбросов на 96%

Канализационный коллектор — скрытый источник загрязнения воздуха в городе. Через его вентиляционные шахты накопленный сероводород и другие агрессивные газы вместе с патогенной микрофлорой выталкиваются на поверхность при сверхплановом заполнении. Эта ядовитая смесь вредит здоровью людей и разъедает бетонные конструкции канализаций. Существующие сегодня защитные механизмы и дорогостоящие вентиляционные системы очистки имеют ограничения: конечные фильтры при достижении пиковой концентрации опасных испарений уходят в аварийный режим. Ученые ПНИПУ и компании «Вентмонтаж» разработали новое решение на основе гидрофильтра. Внедрение системы избавит воздух на 96,8% от механических примесей и на 65% снизит выброс агрессивных газов, а с помощью озонатора обеспечит полное обеззараживание.

ПНИПУ
# загрязнение воздуха
# канализация
# технологии
# фильтр
# экология
9 февраля, 16:22
Александр Березин

Маск не отложил создание города на Марсе в пользу лунного, вопреки сообщениям СМИ

Неверная трактовка одного твита главы SpaceX привела мировые СМИ к заявлениям о том, что он «отложил создание города на Марсе». В реальности названные Илоном Маском даты говорят об обратном.

Космонавтика
# SpaceX
# Илон Маск
# космос
# Луна
# США
6 февраля, 10:11
Александр Березин

Борьба с озоновыми дырами стала основным новым источником «вечных химикатов» в атмосфере

В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».

Химия
# вечные химикаты
# ПФАС
# фреоны
6 февраля, 16:16
Александр Березин

Астрофизики попытались «закрыть» черную дыру в центре нашей Галактики с помощью темной материи

Группа ученых представила расчеты, по которым события в центре Млечного Пути можно объяснить без черной дыры. Правда, с физической точки зрения новое объяснение существенно более экзотично — настолько, что возникает вопрос о его соответствии бритве Оккама.

Астрономия
# галактики
# космос
# Стрелец A
# темная материя
9 февраля, 13:50
Андрей Серегин

Физические упражнения перезагрузили ответ мозга на страх

Паническое расстройство характеризуется физическим напряжением, усиленным сердцебиением и одышкой. Ученые из Бразилии нашли способ бороться с этим недугом, создавая схожее физическое напряжение, но в спокойной и контролируемой обстановке — во время физупражнений.

Медицина
# Бразилия
# одышка
# паника
# тренировки
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Маск не отложил создание города на Марсе в пользу лунного, вопреки сообщениям СМИ

    9 февраля, 16:22

  2. Физические упражнения перезагрузили ответ мозга на страх

    9 февраля, 13:50

  3. На Пелопоннесе нашли прямых потомков древних греков

    9 февраля, 13:24

  4. «Маленькие красные точки» оказались черными дырами прямого коллапса

    9 февраля, 12:03
Выбор редакции

Ядерные технологии: не только электростанции

2 февраля, 12:59

Последние комментарии

Евгений Слепов
26 минут назад
Какие молодцы перуанцы! Смогли отобрать у Индонезии не только 3-е место, но и флаг!

Рейтинг: ведущие производители меди в мире 

RestorationRuines
2 часа назад
Alex, вот именно для скорости , для этого конвертопланы созданы, а тут намного проще и все задачи сразу вертолёта и самолёта.

Инженеры создали аэродинамическую схему беспилотника без сложных механических узлов

RestorationRuines
2 часа назад
СВЯТАЯ ПРОСТОТА !!! Это самая крутая замена сложному , дорогому конвертоплану.

Инженеры создали аэродинамическую схему беспилотника без сложных механических узлов

Иван Колупаев
4 часа назад
Имя, с тех пор много воды утекло и Япония тоже успела утратить лидерство в нанометрах. И на данный момент имеют собственное производство на 40 нм

Рейтинг стран с наибольшими расходами на исследования и разработки

Имя Фамилия
5 часов назад
Иван, В 80-е годы прошлого века ходил такой анекдот. Приезжает японская делегация в СССР и смотрит наши передовые электронные производства. И после

Рейтинг стран с наибольшими расходами на исследования и разработки

Иван Колупаев
6 часов назад
Artem, ну да мнение беглой выруси очень важно для нас.

Самые импортозависимые страны и районы: рейтинг

WoodVenture
7 часов назад
Александр, Вы сказали, что «Вещество при ускорении превращается в энергию». Похоже Вы не верно трактуете формулу Е = mc2. Е здесь, это энергия ПОКОЯ

Эксперимент показал, как материя рождается из квантового вакуума

Artem Suleymanov
7 часов назад
Иван, Об этом и говорю - нацик ты, да еще и дурак )

Самые импортозависимые страны и районы: рейтинг

Artem Suleymanov
7 часов назад
Александр, А ты? Ты просил "нацисткую группировку" а не "движение", а в примерах у тебя смешалось вообще все что ты краем уха слышал ) А тут тебе "ЧВК"

Самые импортозависимые страны и районы: рейтинг

Николай Полушкин
7 часов назад
Иван, возможно Вы правы, и я не сильно в эту тему погружен, но это не первый рейтинг от NS который я просматривал. Были рейтинги которые были в

Рейтинг стран с наибольшими расходами на исследования и разработки

Иван Колупаев
8 часов назад
Artem, вас там в ПАСЕ уже позвали Россию представлять или Толокно вперед поспела? Ну да она покрасивее будет и фамилия русская. Не кара-мурза

Самые импортозависимые страны и районы: рейтинг

Zenn
9 часов назад
Rinat, самый умный что ли

Планы Маска по роботам Optimus столкнулись с препятствием: зависимость от китайских цепочек поставок

Artem Suleymanov
10 часов назад
Александр, а с чего пропутинские нацики себя патриотами странны возомнили? Слезайте с наркоты, болезные

Самые импортозависимые страны и районы: рейтинг

Artem Suleymanov
10 часов назад
Иван, к бандитскому террористическому нацисткому режиму не "можно" относится по разному. К нему можно и нужно относится ровно одним заслуженным

Самые импортозависимые страны и районы: рейтинг

Elusive Joe
10 часов назад
PEXCH, это из-за возраста, фильм не причём)

В Шанхае представили первого в мире «биомиметического ИИ-робота»  

Евгений Алексютин
10 часов назад
Бред какой-то написан. Говорят о каком-то "общем кпд" компрессоров в 20-30%. Что это за величина? У поршневых компрессоров политропный кпд 94%.

В России создали компрессор, использующий жидкостное вытеснение газа вместо механического сжатия

Сяоми Редми
10 часов назад
Просто от длины морской границы зависит что-ли?

10 крупнейших исключительных экономических зон мира

Любовь С.
10 часов назад
Окопы, именно этот парадокс и стал отправной точкой исследования: в теории и во многих наблюдениях джеты действительно могут запускать

В окруженной газом галактике, вопреки ожиданиям, не формируются звезды

Alexander Kedrov
10 часов назад
Александр, первый - явно Вернер фон Браун, третий - Илон Маск, а вот второй кто - Сергей Королёв или у вас другая кандидатура на уме?

Маск не отложил создание города на Марсе в пользу лунного, вопреки сообщениям СМИ

Юрий Багов
10 часов назад
Sam, а вот эта свежая работа поверх тех старых про чд из быстро вращающихся звезд III населения, говорит, что это редкое событие https://arxiv.org/html/2408.08352v1 The

«Маленькие красные точки» оказались черными дырами прямого коллапса

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно