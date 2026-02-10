Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Ferrari приоткрыла завесу тайны: представлен интерьер первого электромобиля Luce. В создании участвовал Джони Айв

Компания Ferrari официально представила название своего первого электромобиля — Ferrari Luce. Итальянский автопроизводитель впервые продемонстрировал элементы интерьера новинки, показав салон, спроектированный совместно с креативным коллективом LoveFrom, основанным сэром Джони Айвом. Внутреннее пространство принципиально делает ставку на физические органы управления, а не на сенсорные экраны.

Интерьер электромобиля Luce / © Ferrari

Слово Luce в переводе с итальянского означает «свет», и, по данным Ferrari, это название символизирует «электрификацию как средство, а не как цель». Компания сотрудничает с LoveFrom — студией, основанной бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом и дизайнером Марком Ньюсоном, — уже пять лет, прорабатывая буквально каждый аспект дизайна электромобиля.

Салон Luce представляет собой осознанный отказ от доминирующего в электромобилях тренда на гигантские сенсорные дисплеи. В Ferrari подчеркнули, что компания «бросила вызов представлению о том, что электромобили должны быть подчинены большим тачскринам», сделав акцент на механических кнопках, регуляторах, тумблерах и переключателях — «интуитивных и тактильно приятных».

Рулевое колесо Luce / © Ferrari

Рулевое колесо. Упрощенный трехспицевый дизайн, вдохновленный культовыми деревянными рулями Nardi 1950–1960-х годов. Руль состоит из 19 деталей, изготовленных на станках с ЧПУ из полностью переработанного алюминия. Он на 400 граммов легче стандартного руля Ferrari. Органы управления сгруппированы в два модуля по аналогии с компоновкой болидов «Формулы-1».

Интерьер электромобиля Luce / © Ferrari

Интерьер электромобиля Luce / © Ferrari

Интерьер электромобиля Luce / © Ferrari

Панель управления закреплена на шарнирном механизме, позволяющем разворачивать ее в сторону водителя или пассажира. Включает «мультиграф» с тремя независимыми моторами, поддерживающий режимы часов, хронографа, компаса и управления стартом.

Интерьер электромобиля Luce / © Ferrari

Материалы. В интерьере используется 100% переработанный алюминиевый сплав, выточенный из цельных заготовок, а также прецизионно обработанное стекло Corning Fusion5.

Полноценная премьера внешнего облика Ferrari Luce запланирована на май 2026 года и состоится в Италии.

Ранее Ferrari сообщала, что электрический суперкар будет стоить более 500 000 евро (более 45 миллионов рублей).