Ferrari приоткрыла завесу тайны: представлен интерьер первого электромобиля Luce. В создании участвовал Джони Айв
Компания Ferrari официально представила название своего первого электромобиля — Ferrari Luce. Итальянский автопроизводитель впервые продемонстрировал элементы интерьера новинки, показав салон, спроектированный совместно с креативным коллективом LoveFrom, основанным сэром Джони Айвом. Внутреннее пространство принципиально делает ставку на физические органы управления, а не на сенсорные экраны.
Слово Luce в переводе с итальянского означает «свет», и, по данным Ferrari, это название символизирует «электрификацию как средство, а не как цель». Компания сотрудничает с LoveFrom — студией, основанной бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом и дизайнером Марком Ньюсоном, — уже пять лет, прорабатывая буквально каждый аспект дизайна электромобиля.
Салон Luce представляет собой осознанный отказ от доминирующего в электромобилях тренда на гигантские сенсорные дисплеи. В Ferrari подчеркнули, что компания «бросила вызов представлению о том, что электромобили должны быть подчинены большим тачскринам», сделав акцент на механических кнопках, регуляторах, тумблерах и переключателях — «интуитивных и тактильно приятных».
Рулевое колесо. Упрощенный трехспицевый дизайн, вдохновленный культовыми деревянными рулями Nardi 1950–1960-х годов. Руль состоит из 19 деталей, изготовленных на станках с ЧПУ из полностью переработанного алюминия. Он на 400 граммов легче стандартного руля Ferrari. Органы управления сгруппированы в два модуля по аналогии с компоновкой болидов «Формулы-1».
Панель управления закреплена на шарнирном механизме, позволяющем разворачивать ее в сторону водителя или пассажира. Включает «мультиграф» с тремя независимыми моторами, поддерживающий режимы часов, хронографа, компаса и управления стартом.
Материалы. В интерьере используется 100% переработанный алюминиевый сплав, выточенный из цельных заготовок, а также прецизионно обработанное стекло Corning Fusion5.
Полноценная премьера внешнего облика Ferrari Luce запланирована на май 2026 года и состоится в Италии.
Ранее Ferrari сообщала, что электрический суперкар будет стоить более 500 000 евро (более 45 миллионов рублей).
Подобно летучим мышам, ориентирующимся в темноте, человек тоже может полагаться на эхо от звуковых сигналов, например щелчков языком, чтобы оценить расстояние до объектов. Как показало новое исследование, эхолокация — это навык, которому можно научиться.
Канализационный коллектор — скрытый источник загрязнения воздуха в городе. Через его вентиляционные шахты накопленный сероводород и другие агрессивные газы вместе с патогенной микрофлорой выталкиваются на поверхность при сверхплановом заполнении. Эта ядовитая смесь вредит здоровью людей и разъедает бетонные конструкции канализаций. Существующие сегодня защитные механизмы и дорогостоящие вентиляционные системы очистки имеют ограничения: конечные фильтры при достижении пиковой концентрации опасных испарений уходят в аварийный режим. Ученые ПНИПУ и компании «Вентмонтаж» разработали новое решение на основе гидрофильтра. Внедрение системы избавит воздух на 96,8% от механических примесей и на 65% снизит выброс агрессивных газов, а с помощью озонатора обеспечит полное обеззараживание.
Неверная трактовка одного твита главы SpaceX привела мировые СМИ к заявлениям о том, что он «отложил создание города на Марсе». В реальности названные Илоном Маском даты говорят об обратном.
В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».
Группа ученых представила расчеты, по которым события в центре Млечного Пути можно объяснить без черной дыры. Правда, с физической точки зрения новое объяснение существенно более экзотично — настолько, что возникает вопрос о его соответствии бритве Оккама.
Паническое расстройство характеризуется физическим напряжением, усиленным сердцебиением и одышкой. Ученые из Бразилии нашли способ бороться с этим недугом, создавая схожее физическое напряжение, но в спокойной и контролируемой обстановке — во время физупражнений.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
