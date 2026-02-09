Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Новый спрей герметизирует ранения и останавливает сильное кровотечение менее чем за секунду
Южнокорейские исследователи создали спрей, который мгновенно запечатывает раны, выигрывая драгоценное время при оказании экстренной медицинской помощи.
Ученые из Корейского передового института науки и технологий (KAIST) разработали новый спрей, способный почти мгновенно останавливать сильные кровотечения. Эта технология может стать настоящим прорывом в неотложной медицине, где пациенты рискуют погибнуть от кровопотери, например на поле боя.
По словам исследовательской группы, спрей вступает в реакцию с кровью и менее чем за секунду превращает ее в мягкий, эластичный гель. Он не только физически герметизирует рану, но и ускоряет естественный процесс свертывания крови.
В отличие от традиционных средств полевой медицины — бинтов и повязок, — новый спрей действует мгновенно и не требует давления на поврежденное место. А в работе с травматическими ранами скорость имеет решающее значение.
Спрей особенно эффективен при огнестрельных ранениях, осколочных повреждениях, глубоких или труднодоступных порезах, а также в ситуациях, когда жгуты или марля оказываются малоэффективными.
Как пояснили специалисты KAIST, основу спрея составляет порошок из трех натуральных компонентов, объединенных в состав под названием AGCL. Первый из них — альгинат, получаемый из морских водорослей, который при контакте с жидкостями (в том числе с кровью) образует гель. Сегодня альгинаты широко применяются в медицинских повязках. Второй компонент — геллановая камедь, натуральный полисахарид, производимый бактериями Sphingomonas elodea. Она укрепляет гель и помогает ему сохранять форму под давлением до примерно 40 килопаскалей — это сопоставимо с сильным нажатием рукой. Третий и последний компонент — хитозан, природный аминополисахарид, производное хитина (из панцирей ракообразных). Он ускоряет процесс свертывания крови. В сочетании эти вещества почти мгновенно герметизируют рану и одновременно значительно усиливают естественные механизмы заживления организма.
Гемостатический препарат нового поколения пока находится на стадии исследований и разработки, однако результаты тестов выглядят весьма обнадеживающими. Прежде чем его можно будет применять на практике, спрей должен пройти клинические испытания и получить одобрение регулирующих органов.
