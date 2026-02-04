Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Представлены финалисты конкурса Wildlife Photographer of the Year 2025, претендующие на приз зрительских симпатий

Фотографы из 113 стран прислали рекордные 60 636 снимков на 61-й конкурс Wildlife Photographer of the Year в 2025 году. Победителей престижного состязания объявили еще прошлой осенью, но теперь слово — за зрителями.

Молодой рысенок игриво подбрасывает грызуна в воздух, прежде чем убить и съесть его / © Josef Stefan

В этом году премия зрительских симпатий вручается при поддержке компании Nuveen, главного корпоративного спонсора выставки Wildlife Photographer of the Year, организуемой Музеем естественной истории в Лондоне. Экспозиция проходит не только в Великобритании, но и путешествует по всему миру — ее принимают Австралия, Канада, Дания, Германия, Италия, Нидерланды, Швейцария, Объединенные Арабские Эмираты и многие другие страны.

Личинка клопа‑охотника неподвижно замерла в цветке, поджидая, когда добыча окажется в пределах досягаемости / © Joseph Ferraro

На фоне темного ночного моря молодой плавающий краб путешествует, устроившись на медузе / © Chris Gug

Тигр с широкими темными полосами бродит по заповеднику в Индии / © Prasenjeet Yadav

Белая медведица и ее трое детенышей спокойно отдыхают в летнюю жару / © Christopher Paetkau

Пара молодых медвежат затеяли борьбу посреди дороги / © Will Nicholls

Выдра питается сомом в Мату‑Гросу‑ду‑Сул, Бразилия / © Daniela Anger

Детеныш кольцехвостого поссума повторяет за матерью, забираясь на ветку во время поиска пищи / © Charles Davis

Крошечный самец сидит на брюшке хорошо замаскированной самки Caerostris, ожидая, когда она будет готова к спариванию / © Artur Tomaszek

Выразительный взгляд львинохвостой макаки и ее детеныша / © Lalith Ekanyake

Олень несет на рогах отрубленную голову соперника, погибшего после их схватки / © Kohei Nagira