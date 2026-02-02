Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Blue Origin неожиданно приостановила туристические суборбитальные полеты

Компания Джеффа Безоса объявила, что выводит из эксплуатации свой суборбитальный корабль New Shepard как минимум на два года, чтобы сосредоточить усилия на отправке людей на гораздо более дальние рубежи.

Запуск New Shepard / © Blue Origin

Этот шаг позволит Blue Origin «перераспределить ресурсы и ускорить развитие пилотируемых лунных технологий компании», говорится в заявлении. «Решение отражает приверженность Blue Origin национальной цели — возвращению человека на Луну и созданию там постоянного, устойчивого присутствия».

Лунные амбиции Blue Origin носят вполне конкретный характер: компания располагает контрактом на доставку астронавтов NASA на поверхность Луны с помощью посадочного аппарата Blue Moon. Если все пойдет по плану, Blue Moon впервые осуществит такую миссию в рамках программы «Артемида V», запуск которой намечен на 2029 год.

Впрочем, Blue Origin может коснуться лунного реголита значительно раньше. Компания планирует отправить экспериментальный «разведочный» вариант Blue Moon в беспилотной демонстрационной миссии к поверхности Луны уже в конце этого года.

Тем временем «Артемида II» — первая в истории пилотируемая миссия программы «Артемида» — может отправиться к Луне уже 8 февраля 2026 года. Миссии «Артемида III» и «Артемида IV», первые пилотируемые посадки на лунную поверхность в рамках программы, предполагается выполнять с использованием транспортной системы Starship компании SpaceX в качестве лунного посадочного модуля.

New Shepard впервые стартовал в апреле 2015 года. На его счету уже 38 полетов, включая 17 пилотируемых миссий, в ходе которых в суборбитальное пространство отправились 98 человек. (Шесть пассажиров летали дважды, так что общее число участников полетов составляет 92 человека.)

Во время каждого полета New Shepard, продолжающегося от 10 до 12 минут, пассажиры испытывают несколько минут невесомости и наблюдают Землю на фоне черной бездны космоса. Стоимость билетов на эти полеты Blue Origin не раскрывает.