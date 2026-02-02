Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Blue Origin неожиданно приостановила туристические суборбитальные полеты
Компания Джеффа Безоса объявила, что выводит из эксплуатации свой суборбитальный корабль New Shepard как минимум на два года, чтобы сосредоточить усилия на отправке людей на гораздо более дальние рубежи.
Этот шаг позволит Blue Origin «перераспределить ресурсы и ускорить развитие пилотируемых лунных технологий компании», говорится в заявлении. «Решение отражает приверженность Blue Origin национальной цели — возвращению человека на Луну и созданию там постоянного, устойчивого присутствия».
Лунные амбиции Blue Origin носят вполне конкретный характер: компания располагает контрактом на доставку астронавтов NASA на поверхность Луны с помощью посадочного аппарата Blue Moon. Если все пойдет по плану, Blue Moon впервые осуществит такую миссию в рамках программы «Артемида V», запуск которой намечен на 2029 год.
Впрочем, Blue Origin может коснуться лунного реголита значительно раньше. Компания планирует отправить экспериментальный «разведочный» вариант Blue Moon в беспилотной демонстрационной миссии к поверхности Луны уже в конце этого года.
Тем временем «Артемида II» — первая в истории пилотируемая миссия программы «Артемида» — может отправиться к Луне уже 8 февраля 2026 года. Миссии «Артемида III» и «Артемида IV», первые пилотируемые посадки на лунную поверхность в рамках программы, предполагается выполнять с использованием транспортной системы Starship компании SpaceX в качестве лунного посадочного модуля.
New Shepard впервые стартовал в апреле 2015 года. На его счету уже 38 полетов, включая 17 пилотируемых миссий, в ходе которых в суборбитальное пространство отправились 98 человек. (Шесть пассажиров летали дважды, так что общее число участников полетов составляет 92 человека.)
Во время каждого полета New Shepard, продолжающегося от 10 до 12 минут, пассажиры испытывают несколько минут невесомости и наблюдают Землю на фоне черной бездны космоса. Стоимость билетов на эти полеты Blue Origin не раскрывает.
Международная группа генетиков подтвердила, что ключевыми факторами превращения одиночных тараканов в общественных термитов стали переход на питание мертвой древесиной и супружеская верность. Секвенирование геномов показало, что насекомым пришлось сократить свой геном, отказаться от конкуренции самцов и научиться управлять судьбой потомства через метаболизм.
Медики из Японии разработали подушечку, которая выполняет те же функции, что и гель для ультразвуковых исследований, но более удобна для доктора и комфортна для пациента. В качестве материала использовали в том числе семена тропического бобового дерева — «индийского финика» тамаринда.
Группа биологов и специалистов по данным разработала нейросеть, способную идентифицировать диких бурых медведей по фотографиям с точностью более 84%. Новый алгоритм PoseSwin ориентируется на биометрию головы и позволяет следить за конкретными животными годами, не прибегая к травмирующему чипированию, установке ушных бирок или генетическим тестам.
Кэтлин Рубинс выступила перед комитетом Национальных академий США и рассказала, что не так с новыми скафандрами для близкой высадки американцев на Луне. Учитывая ее 300-дневный опыт пребывания в космосе, критика выглядит довольно обоснованной. В прошлом году Рубинс ушла с поста руководителя отделения внекорабельной деятельности отдела астронавтов, где она участвовала в разработке новых лунных скафандров.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
