Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китай активизирует исследования в области технологий добычи космических ресурсов

Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) намерена активизировать исследования в сфере освоения космических ресурсов, сосредоточив усилия на технологиях разведки и добычи полезных материалов на малых небесных телах.

Запуск аппарата «Тяньвэнь-2» / © CMG

Астероиды и другие малые небесные тела представляют серьезную сложность для добычи ресурсов из-за крайне слабой гравитации и непредсказуемой структуры поверхности. В таких условиях горнодобывающие роботы должны иметь специализированную конструкцию, способную работать в нестабильной и враждебной среде.

В прошлом году исследователи Китайского университета горного дела и технологий разработали первый в стране робот для космической добычи. Он рассчитан на работу в условиях почти полной невесомости, а также способен выдерживать резкие перепады температур и воздействие космической радиации.

Робот оснащен шестью опорами: три из них представляют собой ноги с захватами, а еще три — колесные. На каменистой поверхности или рыхлом грунте он использует «когтистые» ноги с острыми металлическими захватами, которые позволяют надежно закрепляться и одновременно собирать образцы. Каждая такая опора способна создавать удерживающее усилие до 200 ньютонов, а совместная работа трех ног обеспечивает силу сцепления до 600 ньютонов. Колесные опоры, в свою очередь, используются для более быстрого перемещения по относительно ровной поверхности.

Работа в условиях микрогравитации — лишь одна из многочисленных проблем, стоящих перед космической добычей. К другим ключевым вызовам относятся использование ресурсов непосредственно на месте, обеспечение энергией, транспортировка оборудования и организация устойчивой связи в глубоком космосе.

Робот работает на электричестве, и ученые изучают возможности извлечения и переработки материалов прямо на месте, чтобы получаемая энергия могла питать как самого робота, так и другое оборудование.

На начальном этапе освоения космических ресурсов Луна и астероиды считаются наиболее перспективными объектами для разработки.

В мае 2025 года Китай запустил свою первую миссию по исследованию астероидов — аппарат «Тяньвэнь-2». Примерно через год аппарат достигнет астероида 469219 Камоалева, проведет его детальное изучение и соберет более 100 граммов образцов для доставки на Землю. После возвращения проб «Тяньвэнь-2» отправится в семилетнее путешествие к комете 311P/PANSTARRS для ее изучения.

Эти программы нацелены как на углубленное понимание эволюции космического пространства, так и на оценку его ресурсного потенциала, который привлекает все большее внимание благодаря своей возможной экономической ценности.