  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
31 января, 08:58
Рейтинг: +754
Посты: 2293

Китай активизирует исследования в области технологий добычи космических ресурсов

Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) намерена активизировать исследования в сфере освоения космических ресурсов, сосредоточив усилия на технологиях разведки и добычи полезных материалов на малых небесных телах. 

Сообщество
# астероиды
# Китай
# космос
# технологии
Запуск аппарата «Тяньвэнь-2»  / © CMG
Запуск аппарата «Тяньвэнь-2»  / © CMG

Астероиды и другие малые небесные тела представляют серьезную сложность для добычи ресурсов из-за крайне слабой гравитации и непредсказуемой структуры поверхности. В таких условиях горнодобывающие роботы должны иметь специализированную конструкцию, способную работать в нестабильной и враждебной среде.

В прошлом году исследователи Китайского университета горного дела и технологий разработали первый в стране робот для космической добычи. Он рассчитан на работу в условиях почти полной невесомости, а также способен выдерживать резкие перепады температур и воздействие космической радиации.

Робот оснащен шестью опорами: три из них представляют собой ноги с захватами, а еще три — колесные. На каменистой поверхности или рыхлом грунте он использует «когтистые» ноги с острыми металлическими захватами, которые позволяют надежно закрепляться и одновременно собирать образцы. Каждая такая опора способна создавать удерживающее усилие до 200 ньютонов, а совместная работа трех ног обеспечивает силу сцепления до 600 ньютонов. Колесные опоры, в свою очередь, используются для более быстрого перемещения по относительно ровной поверхности.

Работа в условиях микрогравитации — лишь одна из многочисленных проблем, стоящих перед космической добычей. К другим ключевым вызовам относятся использование ресурсов непосредственно на месте, обеспечение энергией, транспортировка оборудования и организация устойчивой связи в глубоком космосе.

Робот работает на электричестве, и ученые изучают возможности извлечения и переработки материалов прямо на месте, чтобы получаемая энергия могла питать как самого робота, так и другое оборудование.

На начальном этапе освоения космических ресурсов Луна и астероиды считаются наиболее перспективными объектами для разработки.

В мае 2025 года Китай запустил свою первую миссию по исследованию астероидов — аппарат «Тяньвэнь-2». Примерно через год аппарат достигнет астероида 469219 Камоалева, проведет его детальное изучение и соберет более 100 граммов образцов для доставки на Землю. После возвращения проб «Тяньвэнь-2» отправится в семилетнее путешествие к комете 311P/PANSTARRS для ее изучения.

Эти программы нацелены как на углубленное понимание эволюции космического пространства, так и на оценку его ресурсного потенциала, который привлекает все большее внимание благодаря своей возможной экономической ценности.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
31 Янв
Бесплатно
Забавы Ледяного дома, или страшные сказки племянницы Петра I
ВДНХ
Москва
Лекция
31 Янв
Бесплатно
Информационная безопасность
Музей криптографии
Москва
Лекция
31 Янв
800
Александр Первый: от реформ, конституционных проектов и ограничений крепостничества — к контрреформам и аракчеевщине
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
31 Янв
Бесплатно
Космические телескопы завтрашнего дня
Урания
Москва
Лекция
31 Янв
Бесплатно
Старые и новые космические монстры
Космонавтика и авиация
Москва
Экскурсия
31 Янв
Бесплатно
Лунные горизонты
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
31 Янв
2000
Нейробиология шизофрении
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
31 Янв
1000
Лингвистические итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
01 Фев
Бесплатно
Зачем нужна школа
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
29 января, 19:38
Александр Березин

Исчезновение морского льда на Шпицбергене не помешало белым медведям растолстеть

Некоторые исследователи предполагали, что по мере исчезновения морского льда белые медведи потеряют кормовую базу и начнут умирать от истощения. Однако их популяция, живущая в районе максимального исчезновения морского льда, напротив, существенно прибавила в весе.

Биология
# арктика
# белые медведи
# глобальное потепление
# Шпицберген
30 января, 14:05
Игорь Байдов

Детеныши зауроподов спасали хищников юрского периода от голодной смерти

Авторы нового исследования с помощью комплексного моделирования восстановили пищевую цепь древних хищников поздней юры и определили ее самое уязвимое звено.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# зауроподы
# тероподы
# Юрский период
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
25 января, 16:53
Evgenia Vavilova

Биологи считают, что животным в зоопарках слишком хорошо

В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.

Биология
# вымирающий вид
# генетическое разнообразие
# животные
# зоопарки
# млекопитающие
# размножение
# старение
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Изменения климата помогли кенгуру стать разнообразнее

    30 января, 17:47

  2. Ученые с помощью ИИ составили фотокартотеку аляскинских медведей

    30 января, 15:18

  3. Психологи изучили языковые стратегии кибербуллинга и их последствия

    30 января, 15:08

  4. Моногамия и скудная пища сделали термитов социальными насекомыми

    30 января, 14:17
Выбор редакции

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

25 января, 10:04

Последние комментарии

Sam Dowson
47 минут назад
Александр, во-первых, в исходной статье (гиперссылка тут на которую не рабочая) авторы вроде как и не утверждают, что "Великое вымирание" произошло

Исчезновение морского льда на Шпицбергене не помешало белым медведям растолстеть

Владимир Гордиевский
2 часа назад
В Европе ни одного естественного леса. Одни искусственные.

Динамика вырубки лесов в странах мира

tt
2 часа назад
Значит хуярим на 150% выбросы. Это даже полезно, ну? 😂

Исчезновение морского льда на Шпицбергене не помешало белым медведям растолстеть

Александр Багитов
3 часа назад
Выглядит так как будто здесь просверлили и ночью сфоткали

Редкий кадр: Curiosity снял поверхность Марса при искусственном освещении

Р МС
3 часа назад
Natan,Что показывает время , что всему приходит конец, что земля горит у вас по ногами, и вы как проклятые, вечно живёте как на углях? И сколько это

Саудовская Аравия приостановила работы по созданию самого массивного здания в мире

Р МС
3 часа назад
Yura, Какое проклятие постигло их клоун- поклоняющийся израилю, отложили какой-то проект, а израиль тут каким боком?

Саудовская Аравия приостановила работы по созданию самого массивного здания в мире

Р МС
3 часа назад
Эдгар, Вы уже по горло во всём этом...Средние века? Зомби, те, кто застрял в средних веках, не могут хвастаться внешними атрибутами, это слишком

Саудовская Аравия приостановила работы по созданию самого массивного здания в мире

Р МС
3 часа назад
Эдгар, смешно, когда о выпендрежности и комплексах пишут те, кто везде и по всюду говорят о своём, только им известном вяличии...З-зависть.

Саудовская Аравия приостановила работы по созданию самого массивного здания в мире

Мах Оff
4 часа назад
Dd, а ты с какой великой банановой Республики гусь?

Астронавты NASA оказались не готовы работать в условиях освещенности Южного полюса Луны

Мах Оff
4 часа назад
Vadim, они все правильно делают, "овощи схавают". 😁😁😁 В Мире 99% наивных людишек. Мошенники до сих пор обманывают на миллиарды людей. А тут такие

Астронавты NASA оказались не готовы работать в условиях освещенности Южного полюса Луны

Мах Оff
4 часа назад
Шел 21 Век, а людишки до сих пор верят в т.н. "полеты в космос", а тем более полет на Луну 🤣🤣🤣, которого никогда не было и не будет...

NASA отправит людей к Луне на космическом корабле, который, по мнению ряда экспертов, небезопасен

Dmitry Zharkov
5 часов назад
Извините меня, но это просто ужасная статья. Я могу докопаться буквально до каждого предложения. Зачем выкладывать такую халтуру? Над какой

Палеонтологи нашли вымершего муравья в коллекции янтаря Гете

Максим фёдоров
6 часов назад
Немного дополню ваш список. Хочется создать ещë подборку игр именно что про науку, из упомянутых здесь согласен с Сети и От моря до моря.

10 настолок для тех, кому интересна наука

Влад Катковский
6 часов назад
Александр, это ты сам придумал, что в Орешнике плазма пропускает радиоволны?

Будущий атомный авианосец «Джон Ф. Кеннеди» впервые вышел в море

Влад Катковский
6 часов назад
Иван, откуда информация, что плазма пропускает данные?

Будущий атомный авианосец «Джон Ф. Кеннеди» впервые вышел в море

Denis korablev
7 часов назад
Андрей, Да хоть на голове ходите, евреям до одного места ,если вы им не угрожаете!!!! Вот я из колена левитов вам говорю-поверьте хоть мне ! Абсолютно

Саудовская Аравия приостановила работы по созданию самого массивного здания в мире

Андрей Гаврилов
7 часов назад
И, привет авторскому тейку о том что цилиндры крепятся параллельно через ось, для того чтобы якобы всё время ориентировать их на Солнце — хочется

Колонизация космоса: Церера, Марс или цилиндры Кларка?

Иван Колупаев
7 часов назад
Eitan, дистанция ракетного пуска того же циркона от 500 до 1000 км и более. Как вы собираетесь помешать его носителю приблизиться на эту дистанцию? Или

Будущий атомный авианосец «Джон Ф. Кеннеди» впервые вышел в море

tt
7 часов назад
Александр, прикинь, твой обоссаный камиент удалили, черт ты обоссаный😂

В США прошли первые морские испытания корабля с гиперзвуковым оружием

tt
7 часов назад
Ух ты, учёные выебали Илью гриднева😀😂

Физики создали первый двумерный кристалл времени на квантовом компьютере

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно