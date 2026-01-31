Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Китай активизирует исследования в области технологий добычи космических ресурсов
Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) намерена активизировать исследования в сфере освоения космических ресурсов, сосредоточив усилия на технологиях разведки и добычи полезных материалов на малых небесных телах.
Астероиды и другие малые небесные тела представляют серьезную сложность для добычи ресурсов из-за крайне слабой гравитации и непредсказуемой структуры поверхности. В таких условиях горнодобывающие роботы должны иметь специализированную конструкцию, способную работать в нестабильной и враждебной среде.
В прошлом году исследователи Китайского университета горного дела и технологий разработали первый в стране робот для космической добычи. Он рассчитан на работу в условиях почти полной невесомости, а также способен выдерживать резкие перепады температур и воздействие космической радиации.
Робот оснащен шестью опорами: три из них представляют собой ноги с захватами, а еще три — колесные. На каменистой поверхности или рыхлом грунте он использует «когтистые» ноги с острыми металлическими захватами, которые позволяют надежно закрепляться и одновременно собирать образцы. Каждая такая опора способна создавать удерживающее усилие до 200 ньютонов, а совместная работа трех ног обеспечивает силу сцепления до 600 ньютонов. Колесные опоры, в свою очередь, используются для более быстрого перемещения по относительно ровной поверхности.
Работа в условиях микрогравитации — лишь одна из многочисленных проблем, стоящих перед космической добычей. К другим ключевым вызовам относятся использование ресурсов непосредственно на месте, обеспечение энергией, транспортировка оборудования и организация устойчивой связи в глубоком космосе.
Робот работает на электричестве, и ученые изучают возможности извлечения и переработки материалов прямо на месте, чтобы получаемая энергия могла питать как самого робота, так и другое оборудование.
На начальном этапе освоения космических ресурсов Луна и астероиды считаются наиболее перспективными объектами для разработки.
В мае 2025 года Китай запустил свою первую миссию по исследованию астероидов — аппарат «Тяньвэнь-2». Примерно через год аппарат достигнет астероида 469219 Камоалева, проведет его детальное изучение и соберет более 100 граммов образцов для доставки на Землю. После возвращения проб «Тяньвэнь-2» отправится в семилетнее путешествие к комете 311P/PANSTARRS для ее изучения.
Эти программы нацелены как на углубленное понимание эволюции космического пространства, так и на оценку его ресурсного потенциала, который привлекает все большее внимание благодаря своей возможной экономической ценности.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
