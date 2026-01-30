Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
США рассекретили информацию о спутниках-шпионах Jumpseat
После десятилетий скрытого наблюдения за сигналами потенциальных противников спутники-шпионы программы Jumpseat, принадлежащие Национальному разведывательному управлению США (NRO), наконец вышли из тени.
Недавнее рассекречивание программы Jumpseat пролило свет на систему, которая в самые напряженные годы холодной войны отслеживала ключевые военные объекты Советского Союза. Хотя значительная часть информации по-прежнему остается скрытой, опубликованные материалы впервые раскрывают изображения и детали новаторской системы, служившей американскому разведсообществу на протяжении 35 лет.
О рассекречивании отдельных элементов программы Jumpseat объявил директор NRO — структуры Пентагона, отвечающей за спутниковую разведку правительства США.
В рамках программы Jumpseat (также известной как AFP-711) в период с 1971 по 1987 год было осуществлено восемь запусков спутников, один из которых оказался неудачным. Аппараты разрабатывались ВВС США в рамках программы NRO Program A и выводились на орбиту ракетами-носителями Titan IIIB. Эти ракеты, созданные на базе межконтинентальных баллистических ракет, стартовали с авиабазы Ванденберг в Калифорнии (ныне — Космическая база Ванденберг).
NRO подтвердило, что миссии Jumpseat имели обозначения с 7701 по 7708. Ранее аналитики пытались сопоставить эти миссии с известными запусками с Ванденберга, однако до настоящего момента официально рассекречены лишь первая и последняя из них. При этом не исключено, что некоторые запуски, которые традиционно приписывались Jumpseat, на самом деле выводили на орбиту иные полезные нагрузки.
Как спутник радиоэлектронной разведки, Jumpseat являлся важной частью системы SIGINT — разведки сигналов. В широком смысле такие средства предназначены для обнаружения и перехвата коммуникаций и других электронных излучений. Радиосвязь, радиолокационные системы и иные источники сигналов могут не только прослушиваться, но и точно локализовываться и классифицироваться.
Jumpseat также работал в двух ключевых направлениях SIGINT. Первое — разведка связи (COMINT), включавшая перехват повседневных коммуникаций между военными подразделениями. Второе — разведка сигналов иностранных измерительных систем (FISINT), связанная с перехватом и анализом электромагнитных излучений зарубежных вооруженных систем, включая телеметрию ракет, радиолокационные и системы сопровождения. Особый интерес для Jumpseat представляли средства ПВО и узлы командования и управления, а собранные данные использовались для формирования электронной картины боевого порядка вероятного противника — прежде всего Советского Союза.
По имеющимся данным, спутники Jumpseat строились компанией Hughes и использовали вращающуюся стабилизированную платформу, аналогичную применявшейся в спутниках связи TACSAT и Intelsat-4. Ключевыми элементами конструкции были крупная частично складывающаяся параболическая антенна для сбора данных и меньшая антенна для передачи информации на Землю.
Спутники Jumpseat располагались на высокоэллиптических орбитах, которые позволяли аппаратам подолгу находиться на большой высоте над северными полярными регионами — идеальная позиция для наблюдения за Советским Союзом. Неподтвержденные сообщения указывают на то, что одной из ключевых задач Jumpseat мог быть мониторинг советских радиолокационных станций предупреждения о пуске баллистических ракет, расположенных на крайнем севере страны.
