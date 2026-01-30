Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Кто зарегистрировал больше всего патентов

Каждый год компании и исследователи по всему миру регистрируют десятки тысяч патентов. На инфографике показаны изобретатели, попавшие в число наиболее активных авторов патентов.

Кто зарегистрировал больше всего патентов / © SHOWDHAN, Voronoi

Японский изобретатель Сюмпэй Ямадзаки — мировой рекордсменом по количеству патентов, зарегистрированных на одного человека — более 20 тысяч. В 2025 году его достижение зафиксировала «Книга рекордов Гиннеса».

Разработки Ямадзаки в первую очередь касаются технологии полупроводников, дисплеев и аналогового искусственного интеллекта. Его патенты зарегистрированы в разных странах, включая Японию, США, Южную Корею, Китай и Германию.

Киа Силвербрук — независимый австралийский изобретатель. В международной базе патентной документации INPADOC за ним числится более 9,8 тысячи патентов и патентных заявок. Его изобретения связаны, в том числе с промышленной автоматизацией, жидкокристаллическими дисплеями и генетическим анализом.

Сяося Чжан — единственная женщина, попавшая на инфографику. Ее основная специализация — беспроводные системы связи, включая технологии 5G. Также она занимается интернетом вещей.

Томас Эдисон отстал по количеству патентов от других исследователей, попавших на инфографику. Однако его достижения заложили фундамент для современной инженерии и науки. Среди его наиболее известных изобретений — фонограф и один из первых коммерчески успешных вариантов электрической лампы накаливания.

Авторы инфографики использовали данные «Википедии» и «Книги рекордов Гиннесса». Количество патентов изобретателей может отличаться в зависимости от методов классификации и меняться со временем.