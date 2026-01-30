Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Кто зарегистрировал больше всего патентов
Каждый год компании и исследователи по всему миру регистрируют десятки тысяч патентов. На инфографике показаны изобретатели, попавшие в число наиболее активных авторов патентов.
Японский изобретатель Сюмпэй Ямадзаки — мировой рекордсменом по количеству патентов, зарегистрированных на одного человека — более 20 тысяч. В 2025 году его достижение зафиксировала «Книга рекордов Гиннеса».
Разработки Ямадзаки в первую очередь касаются технологии полупроводников, дисплеев и аналогового искусственного интеллекта. Его патенты зарегистрированы в разных странах, включая Японию, США, Южную Корею, Китай и Германию.
Киа Силвербрук — независимый австралийский изобретатель. В международной базе патентной документации INPADOC за ним числится более 9,8 тысячи патентов и патентных заявок. Его изобретения связаны, в том числе с промышленной автоматизацией, жидкокристаллическими дисплеями и генетическим анализом.
Сяося Чжан — единственная женщина, попавшая на инфографику. Ее основная специализация — беспроводные системы связи, включая технологии 5G. Также она занимается интернетом вещей.
Томас Эдисон отстал по количеству патентов от других исследователей, попавших на инфографику. Однако его достижения заложили фундамент для современной инженерии и науки. Среди его наиболее известных изобретений — фонограф и один из первых коммерчески успешных вариантов электрической лампы накаливания.
Авторы инфографики использовали данные «Википедии» и «Книги рекордов Гиннесса». Количество патентов изобретателей может отличаться в зависимости от методов классификации и меняться со временем.
Исследователи просканировали непрозрачные куски янтаря из личного архива немецкого поэта и обнаружили внутри идеально сохранившееся насекомое. Это заставило переписать классификацию древних видов.
Зоркий глаз бури: сканирующая квантово-вихревая микроскопия помогла увидеть слабые места сверхпроводника
Ученые МФТИ с коллегами сравнили возможности классической магнитной силовой микроскопии (МСМ) и разработанного ими ранее нового метода для изучения дефектов в сверхпроводящих пленках. Оказалось, что в ходе сканирования поверхности с помощью квантового вихря, «ухватившегося» за магнитный зонд, можно визуализировать несовершенства структуры в толще материала, получив разрешение на порядок выше возможностей МСМ. Способность метода находить неразличимые для поверхностных методов скрытые дефекты задает новые стандарты в контроле качества сверхпроводников и сверхпроводящих приборов.
До сих пор считалось, что технологические новации каменного века долго приходили из Африки и Европы, а Восточная Азия до 40-50 тысяч лет заметно отставала. Новые находки китайских археологов показывают, что все было иначе.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
