Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В Мексике нашли хорошо сохранившуюся сапотекскую гробницу возрастом 1400 лет
В Мексике исследователи обнаружили сапотекскую могилу возрастом около 1400 лет. Президент страны Клаудия Шейнбаум Пардо назвала находку самым значимым археологическим открытием в стране за последнее десятилетие.
Гробницу, расположенную в муниципалитете Сан-Пабло-Уитсо, в Центральных долинах Оахаки, обнаружили ученые из Национального института антропологии и истории (INAH) при Министерстве культуры. Об открытии на пресс-конференции рассказала президент страны Клаудия Шейнбаум Пардо.
Внимание исследователей привлекли скульптурные элементы и настенная роспись. Вход в прихожую украшает скульптурное изображение совы. В своих верованиях сапотеки ассоциировали эту птицу с ночью, смертью и подземным миром.
Клюв совы частично закрывает лицо мужчины. Эксперты INAH предположили, что фигура могла выполнять роль посредника, через которого потомки обращались к божественным силам.
Порог гробницы обрамляет каменная перемычка, увенчанная фризом из резных плит с календарными знаками. По обе стороны от входа высечены фигуры мужчины и женщины, которые, вероятно, изображают хранителей пространства.
Внутри погребальной камеры археологи обнаружили фрагменты необычной настенной росписи. На неи изображены фигуры, несущие мешочки с благовониями, которые использовались в религиозных церемониях Мезоамерики.
Специалисты сейчас занимаются консервациеи сооружения. В первую очередь они опасаются за сохранность настеннои росписи. Также работы внутри гробницы проводят исследователи, которым предстоит, в том числе узнать, кого там захоронили.
Сапотеки — одна из ранних цивилизации Мезоамерики. Они проживали в Оахаке по меньшеи мере с 500 года до нашеи эры. Сапотеки разработали сложную систему письменности и календарь, а также развивали городское планирование.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Кэтлин Рубинс выступила перед комитетом Национальных академий США и рассказала, что не так с новыми скафандрами для близкой высадки американцев на Луне. Учитывая ее 300-дневный опыт пребывания в космосе, критика выглядит довольно обоснованной. В прошлом году Рубинс ушла с поста руководителя отделения внекорабельной деятельности отдела астронавтов, где она участвовала в разработке новых лунных скафандров.
Американские эпидемиологи выяснили, как привычка выпивать влияет на кишечник в долгосрочной перспективе. Оказалось, постоянное тяжелое пьянство повышает вероятность развития рака прямой кишки почти в два раза. В то же время отказ от алкоголя, даже в зрелом возрасте, реально снижает риск появления предраковых полипов.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.
Вопреки множеству оценок из СМИ, самый крупный остров мира небогат полезными ископаемыми, но и никак не «бесполезный кусок льда». Открытия датских ученых последних лет показывают, что ценность этого куска суши намного выше, чем можно было подумать еще в 2010-х. Так зачем на самом деле он нужен Трампу и может ли его отъем разрушить НАТО, как на это надеются некоторые в России?
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
5 Ноября, 2020
Борьба с ДДТ: крестовый поход против детей?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии