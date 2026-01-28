  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
28 января, 12:50
В Мексике нашли хорошо сохранившуюся сапотекскую гробницу возрастом 1400 лет

В Мексике исследователи обнаружили сапотекскую могилу возрастом около 1400 лет. Президент страны Клаудия Шейнбаум Пардо назвала находку самым значимым археологическим открытием в стране за последнее десятилетие.

# археология
# Мексика
Гробница сапотеков / © Luis Gerardo Peña Torres, INAH
Гробница сапотеков / © Luis Gerardo Peña Torres, INAH

Гробницу, расположенную в муниципалитете Сан-Пабло-Уитсо, в Центральных долинах Оахаки, обнаружили ученые из Национального института антропологии и истории (INAH) при Министерстве культуры. Об открытии на пресс-конференции рассказала президент страны Клаудия Шейнбаум Пардо. 

Внимание исследователей привлекли скульптурные элементы и настенная роспись. Вход в прихожую украшает скульптурное изображение совы. В своих верованиях сапотеки ассоциировали эту птицу с ночью, смертью и подземным миром.

Гробница сапотеков / © Luis Gerardo Peña Torres, INAH
Гробница сапотеков / © Luis Gerardo Peña Torres, INAH

Клюв совы частично закрывает лицо мужчины. Эксперты INAH предположили, что фигура могла выполнять роль посредника, через которого потомки обращались к божественным силам.

Порог гробницы обрамляет каменная перемычка, увенчанная фризом из резных плит с календарными знаками. По обе стороны от входа высечены фигуры мужчины и женщины, которые, вероятно, изображают хранителей пространства.

Внутри погребальной камеры археологи обнаружили фрагменты необычной настенной росписи. На неи изображены фигуры, несущие мешочки с благовониями, которые использовались в религиозных церемониях Мезоамерики.

Специалисты сейчас занимаются консервациеи сооружения. В первую очередь они опасаются за сохранность настеннои росписи. Также работы внутри гробницы проводят исследователи, которым предстоит, в том числе узнать, кого там захоронили.

Сапотеки — одна из ранних цивилизации Мезоамерики. Они проживали в Оахаке по меньшеи мере с 500 года до нашеи эры. Сапотеки разработали сложную систему письменности и календарь, а также развивали городское планирование.

26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
27 января, 13:01
Александр Березин

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

Кэтлин Рубинс выступила перед комитетом Национальных академий США и рассказала, что не так с новыми скафандрами для близкой высадки американцев на Луне. Учитывая ее 300-дневный опыт пребывания в космосе, критика выглядит довольно обоснованной. В прошлом году Рубинс ушла с поста руководителя отделения внекорабельной деятельности отдела астронавтов, где она участвовала в разработке новых лунных скафандров.

Космонавтика
# NASA
# космос
# Луна
# скафандры
# США
27 января, 14:40
Максим Абдулаев

Употребление алкоголя на протяжении жизни связали с двойным риском рака прямой кишки

Американские эпидемиологи выяснили, как привычка выпивать влияет на кишечник в долгосрочной перспективе. Оказалось, постоянное тяжелое пьянство повышает вероятность развития рака прямой кишки почти в два раза. В то же время отказ от алкоголя, даже в зрелом возрасте, реально снижает риск появления предраковых полипов.

Медицина
# алкоголизм
# алкоголь
# колоректальный рак
25 января, 16:53
Evgenia Vavilova

Биологи считают, что животным в зоопарках слишком хорошо

В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.

Биология
# вымирающий вид
# генетическое разнообразие
# животные
# зоопарки
# млекопитающие
# размножение
# старение
25 января, 10:04
Александр Березин

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Вопреки множеству оценок из СМИ, самый крупный остров мира небогат полезными ископаемыми, но и никак не «бесполезный кусок льда». Открытия датских ученых последних лет показывают, что ценность этого куска суши намного выше, чем можно было подумать еще в 2010-х. Так зачем на самом деле он нужен Трампу и может ли его отъем разрушить НАТО, как на это надеются некоторые в России?

С точки зрения науки
# Гренландия
# история
# сша
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
20 января, 13:40
Александр Березин

Австрийская корова научилась использовать многоцелевые орудия

Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.

Биология
# биология
# коровы
# орудийная деятельность
