В Мексике нашли хорошо сохранившуюся сапотекскую гробницу возрастом 1400 лет

В Мексике исследователи обнаружили сапотекскую могилу возрастом около 1400 лет. Президент страны Клаудия Шейнбаум Пардо назвала находку самым значимым археологическим открытием в стране за последнее десятилетие.

Гробница сапотеков / © Luis Gerardo Peña Torres, INAH

Гробницу, расположенную в муниципалитете Сан-Пабло-Уитсо, в Центральных долинах Оахаки, обнаружили ученые из Национального института антропологии и истории (INAH) при Министерстве культуры. Об открытии на пресс-конференции рассказала президент страны Клаудия Шейнбаум Пардо.

Внимание исследователей привлекли скульптурные элементы и настенная роспись. Вход в прихожую украшает скульптурное изображение совы. В своих верованиях сапотеки ассоциировали эту птицу с ночью, смертью и подземным миром.

Гробница сапотеков / © Luis Gerardo Peña Torres, INAH

Клюв совы частично закрывает лицо мужчины. Эксперты INAH предположили, что фигура могла выполнять роль посредника, через которого потомки обращались к божественным силам.

Порог гробницы обрамляет каменная перемычка, увенчанная фризом из резных плит с календарными знаками. По обе стороны от входа высечены фигуры мужчины и женщины, которые, вероятно, изображают хранителей пространства.

Внутри погребальной камеры археологи обнаружили фрагменты необычной настенной росписи. На неи изображены фигуры, несущие мешочки с благовониями, которые использовались в религиозных церемониях Мезоамерики.

Специалисты сейчас занимаются консервациеи сооружения. В первую очередь они опасаются за сохранность настеннои росписи. Также работы внутри гробницы проводят исследователи, которым предстоит, в том числе узнать, кого там захоронили.

Сапотеки — одна из ранних цивилизации Мезоамерики. Они проживали в Оахаке по меньшеи мере с 500 года до нашеи эры. Сапотеки разработали сложную систему письменности и календарь, а также развивали городское планирование.