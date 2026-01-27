  • Добавить в закладки
Николай Головин
Николай Головин
27 января, 08:30
Рейтинг: +315
Посты: 915

В Китае запустили первое в мире специализированное производство суставов для человекоподобных роботов

Китайская компания Eyou Robot Technology начала работу уникального предприятия, ориентированного исключительно на выпуск суставных узлов для человекоподобных роботов. Как сообщило издание South China Morning Post (SCMP), это первый в мире завод подобного профиля.

Человекоподобный робот AgiBot / © AgiBot / Global Times
Человекоподобный робот AgiBot / © AgiBot / Global Times

Производственная площадка расположена в Шанхае. На начальном этапе завод способен выпускать до 100 тысяч роботизированных суставов в год, однако в компании уже рассматривают возможность увеличения объемов производства примерно втрое. По оценкам Eyou Robot Technology, именно суставные механизмы формируют около половины себестоимости одного человекоподобного робота.

По данным SCMP, запуск завода стал стратегическим шагом, направленным на укрепление позиций компании в преддверии массового выхода человекоподобных роботов на рынок. Производитель рассчитывает занять ключевую нишу поставщика критически важных компонентов еще до масштабного роста отрасли.

Ранее китайские исследователи сообщили в журнале Science Advances о создании нового типа роботизированных конечностей, конструкция которых воспроизводит костную структуру человеческой ноги. Ученые подчеркнули, что сегодня над развитием антропоморфных роботов работают сотни научных и инженерных команд по всему миру.

В конце прошлого года в Китае человекоподобных роботов начали внедрять непосредственно в производственные процессы на промышленных предприятиях.

