Олег Гончар
Олег Гончар
26 января, 07:57
Рейтинг: +753
Посты: 2283

Карта: самые загруженные внутренние авиамаршруты в каждом регионе мира

В 2025 году, по оценкам, воздушным транспортом воспользовались около пяти миллиардов пассажиров, а совокупные доходы авиакомпаний, как ожидается, превысили отметку в один триллион долларов.

Сообщество
# авиация
# инфографика
# мир
# самолёты
# статистика
Карта: самые загруженные внутренние авиамаршруты в каждом регионе мира / © Visual Capitalist
Карта: самые загруженные внутренние авиамаршруты в каждом регионе мира / © Visual Capitalist

В целом Азиатско-Тихоокеанский регион стал главным локомотивом роста: пассажиропоток здесь увеличился на 10% за год — в первую очередь благодаря Китаю и Индии. В 2026 году объемы перевозок в регионе, по прогнозам, вырастут еще на 7%.

На представленной выше инфографике показаны самые загруженные внутренние авиарейсы по регионам в 2025 году на основе данных OAG.

В 2025 году суммарная запланированная вместимость маршрута между Чеджу и Сеулом составила 14,4 миллиона пассажирских мест. На протяжении большей части последнего десятилетия он остается самым загруженным авиамаршрутом в мире.

Между международным аэропортом Чеджу и сеульским аэропортом Кимпхо ежедневно выполняется около 200 рейсов — это самый высокий показатель частоты полетов среди всех маршрутов на планете. Чеджу, который часто называют «корейскими Гавайями», продолжает укреплять свои позиции как один из ведущих туристических центров страны.

На Ближнем Востоке маршрут Джидда — Эр-Рияд обеспечил 9,8 миллиона запланированных пассажирских мест, что на 13% больше, чем годом ранее. В Джидде расположен самый загруженный аэропорт Саудовской Аравии, тогда как столица страны является ключевым центром экономической активности.

Как видно из данных, в Латинской Америке первое место занимает маршрут Богота — Медельин в Колумбии с показателем 6,2 миллиона пассажирских мест. В то же время маршрут Кейптаун — Йоханнесбург стал самым загруженным в Африке — 5,5 миллиона мест.

В Северной Америке лидирует маршрут Ванкувер — Торонто (3,7 миллиона), а в Европе это Барселона — Пальма (три миллиона).

Высокая частота рейсов и небольшие расстояния между крупнейшими городами способствовали развитию авиационной отрасли в регионе. Одновременно стремительный экономический рост в таких странах, как Индия и Вьетнам, подстегивает увеличение авиаперевозок по мере роста доходов населения.

Dmitriy Samarskiy
2 часа назад
У не рушни в головах пустота, россияне живут в тепле и при электричестве.

География природного газа: распределение доказанных запасов по странам 

Evgeny
3 часа назад
Надо просто раз в неделю открывать клетки чтобы хищники могли поохотиться, проблема решена.

Биологи считают, что животным в зоопарках слишком хорошо

Иван Колупаев
6 часов назад
Платон, и вам не хворать.

Карта: уровень внедрения ИИ по странам

Гена Пастухов
6 часов назад
Об этом писал Джеральд Даррелл ещё фиг знает сколько лет назад.

Биологи считают, что животным в зоопарках слишком хорошо

Гена Пастухов
7 часов назад
Иван, да, как указано ниже :) Делаю новую квартиру и, пока зима, решил проверить, не стоит ли где-то что-то утеплить, поскольку переделка может стоить

Физик рассказал, как избежать возгорания бытовой техники

Alexey Rusakovich
7 часов назад
Очень хотелось увидеть место Японии в этом списке )))

Рейтинг стран — лидеров по плотности зарядных станций для электромобилей

Антон Сидорук
7 часов назад
Похоже данные организмы были совсем никудышными, раз полностью исчезли

Палеонтологи выделили ранее неизвестное вымершее царство древних гигантов

Иван Колупаев
7 часов назад
Александр, впрочем есть шанс что Трамп поступит хитрее и запугав европейцев выбьет из них такие уступки, что фактически разрешит себе в Гренландии

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Платон Московский
8 часов назад
Иван, вас, похоже, зумер укусил и причинил неумение понимать написанное. Жаль, что я вступил в то, что посчитал диалогом поначалу. Прощевайте.

Карта: уровень внедрения ИИ по странам

Crypt
8 часов назад
Статья написанна в таком тоне, что понятно ее писало быдло

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

tempo more
8 часов назад
Блин, даже тут мы обделались.

Биологи считают, что животным в зоопарках слишком хорошо

Алексей Колмаков
8 часов назад
Ага ага...а теперь дайте нормально работать без выпня ведущего в США, Норвегию и т.п. и ещё раз посчитайте. В общем грош цена этой карте.

Карта: уровень внедрения ИИ по странам

Sergey Gorovoy
9 часов назад
Александр, "На Аляске туризм век развивают, и как-то туристов сильно меньше, чем в других штатах США." - уж не знаю - корректно ли сравнение, но на

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Sergey Gorovoy
9 часов назад
Владимир, Курт Рассел готов эту новость подтвердить). 😂

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Sergey Gorovoy
9 часов назад
посмотрим через годков 100 - во что выльются хотелки этого малахольного чувака с дохлой белкой на башке). 😂

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Иван Колупаев
10 часов назад
Михаил, опиши свою зраду сегодня 😁

Будущее самое высокое здание в мире приблизилось к ключевому этапу строительства

Иван Колупаев
10 часов назад
Михаил, давно ли небратья опять стали братьями? 😁

Будущее самое высокое здание в мире приблизилось к ключевому этапу строительства

Иван Колупаев
10 часов назад
Михаил, 30 лет орали что не братья а теперь удивляются, а нас то за шо?

Будущее самое высокое здание в мире приблизилось к ключевому этапу строительства

Иван Колупаев
10 часов назад
Платон, это вы забавный если с третьего раза не можете понять разницу. Я бы может еще раз попробовал но мелкософт мне за это не доплачивает.

Карта: уровень внедрения ИИ по странам

Михаил Иванов
11 часов назад
Обоснуй в чем он не прав?

Будущее самое высокое здание в мире приблизилось к ключевому этапу строительства

