Карта: самые загруженные внутренние авиамаршруты в каждом регионе мира

В 2025 году, по оценкам, воздушным транспортом воспользовались около пяти миллиардов пассажиров, а совокупные доходы авиакомпаний, как ожидается, превысили отметку в один триллион долларов.

Карта: самые загруженные внутренние авиамаршруты в каждом регионе мира / © Visual Capitalist

В целом Азиатско-Тихоокеанский регион стал главным локомотивом роста: пассажиропоток здесь увеличился на 10% за год — в первую очередь благодаря Китаю и Индии. В 2026 году объемы перевозок в регионе, по прогнозам, вырастут еще на 7%.

На представленной выше инфографике показаны самые загруженные внутренние авиарейсы по регионам в 2025 году на основе данных OAG.

В 2025 году суммарная запланированная вместимость маршрута между Чеджу и Сеулом составила 14,4 миллиона пассажирских мест. На протяжении большей части последнего десятилетия он остается самым загруженным авиамаршрутом в мире.

Между международным аэропортом Чеджу и сеульским аэропортом Кимпхо ежедневно выполняется около 200 рейсов — это самый высокий показатель частоты полетов среди всех маршрутов на планете. Чеджу, который часто называют «корейскими Гавайями», продолжает укреплять свои позиции как один из ведущих туристических центров страны.

На Ближнем Востоке маршрут Джидда — Эр-Рияд обеспечил 9,8 миллиона запланированных пассажирских мест, что на 13% больше, чем годом ранее. В Джидде расположен самый загруженный аэропорт Саудовской Аравии, тогда как столица страны является ключевым центром экономической активности.

Как видно из данных, в Латинской Америке первое место занимает маршрут Богота — Медельин в Колумбии с показателем 6,2 миллиона пассажирских мест. В то же время маршрут Кейптаун — Йоханнесбург стал самым загруженным в Африке — 5,5 миллиона мест.

В Северной Америке лидирует маршрут Ванкувер — Торонто (3,7 миллиона), а в Европе это Барселона — Пальма (три миллиона).

Высокая частота рейсов и небольшие расстояния между крупнейшими городами способствовали развитию авиационной отрасли в регионе. Одновременно стремительный экономический рост в таких странах, как Индия и Вьетнам, подстегивает увеличение авиаперевозок по мере роста доходов населения.