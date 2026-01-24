Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Инфографика: как изменится ВВП стран G20 в 2026 году
«Большая двадцатка» объединяет крупнейшие развитые и развивающиеся экономики мира. На инфографике представлен прогноз роста реального ВВП этих стран на 2026 год.
На страны «Большой двадцатки» приходится около 85% мирового производства. Согласно прогнозу Международного валютного фонда, наиболее активно в 2026 году будет расти экономика развивающихся стран.
Рейтинг возглавила Индия: по прогнозу, темп роста ее реального ВВП составит 6,2%. В тройку лидеров также вошли Индонезия (4,9%) и Китай (4,2%).
Существенный рост может показать экономика Аргентины (4%), Саудовской Аравии (4%) и Турции (3,7%). Реальный ВВП России, согласно прогнозу МВФ, вырастет на 1%. Самые низкие темпы роста, по оценкам фонда, ожидаются у Японии, Италии, Германии и Франции — менее 1%.
В целом, по прогнозу МВФ, рост мирового реального ВВП в 2026 году составит 3,1%. Основными драйверами роста останутся страны с развивающимися экономиками.
Австралийские геологи нашли новые доказательства того, что мегалиты попали на равнину Солсбери благодаря сложной логистике древних строителей. Изучив минеральный состав почвы вокруг монумента, исследователи исключили возможность того, что огромные глыбы принесло туда движение ледников.
В основе современной грамматики лежит теория, согласно которой в сознании человека язык «хранится» в виде иерархических структур — групп из двух слов, где одна составляющая зависит от другой, но вместе они образуют единое целое с точки зрения смысла. Однако лингвисты из Дании продемонстрировали, что устройство языка может быть проще: многие значимые группы слов представляют собой линейные последовательности, а не иерархии.
Крупнейшие живые организмы девонского периода — прототакситы — не относились ни к грибам, ни к растениям, ни к лишайникам. Комплексный химический и структурный анализ помог выявить, что это ранее неизвестная и полностью вымершая ветвь биологической эволюции.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
Повторное изучение окаменелости галлюцигении, впервые описанной в 1970-х годах, помогло палеонтологам больше узнать о рационе этого древнего существа. Ответ на вопрос о питании нашли не в ее останках, а на теле предполагаемой добычи.
Растительная диета давно стала золотым стандартом для тех, кто мечтает о долгой и здоровой жизни. Но китайские ученые внесли серьезные коррективы в этот постулат. Они обнаружили, что большинство местных долгожителей, перешагнувших столетний рубеж, регулярно употребляют в пищу мясо. Особенно заметна эта связь у одной специфической группы пожилых людей, что заставляет по-новому взглянуть на диетические рекомендации для самых старших поколений.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.
13 Марта, 2017
Город на орбите
5 Февраля, 2017
Как устроена атомная подлодка
10 Августа, 2023
Луна: опять двадцать пять?
31 Мая, 2020
Найди в себе рыбу
5 Марта, 2015
Самые холодные места на Земле
