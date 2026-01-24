Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: как изменится ВВП стран G20 в 2026 году

«Большая двадцатка» объединяет крупнейшие развитые и развивающиеся экономики мира. На инфографике представлен прогноз роста реального ВВП этих стран на 2026 год.

Инфографика: как изменится ВВП стран G20 в 2026 году / © Aneesh Anand, Voronoi

На страны «Большой двадцатки» приходится около 85% мирового производства. Согласно прогнозу Международного валютного фонда, наиболее активно в 2026 году будет расти экономика развивающихся стран.

Рейтинг возглавила Индия: по прогнозу, темп роста ее реального ВВП составит 6,2%. В тройку лидеров также вошли Индонезия (4,9%) и Китай (4,2%).

Существенный рост может показать экономика Аргентины (4%), Саудовской Аравии (4%) и Турции (3,7%). Реальный ВВП России, согласно прогнозу МВФ, вырастет на 1%. Самые низкие темпы роста, по оценкам фонда, ожидаются у Японии, Италии, Германии и Франции — менее 1%.

В целом, по прогнозу МВФ, рост мирового реального ВВП в 2026 году составит 3,1%. Основными драйверами роста останутся страны с развивающимися экономиками.