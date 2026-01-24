Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китай создал крупнейшую в мире экосистему зарядки для электромобилей и подключаемых гибридов

Китай еще больше укрепил свои позиции в сфере электрической мобильности, создав крупнейшую в мире сеть зарядных станций для электромобилей и подключаемых гибридов. Совокупное количество зарядной инфраструктуры в стране уже превысило 20 миллионов единиц.

Зарядная станция для электромобилей / © Getty Images

Как сообщило Государственное управление по делам энергетики Китая (NEA), существующая система зарядных станций способна обеспечивать эксплуатацию более 40 миллионов машин на новых источниках энергии (электромобилей и гибридов).

Согласно данным национальной платформы мониторинга и обслуживания зарядной инфраструктуры, к концу декабря 2025 года в стране насчитывалось около 20,1 миллиона действующих зарядных точек.

Этот показатель означает рост на 49,7% в годовом выражении. Только в декабре было введено в эксплуатацию 770 тысяч новых зарядных устройств: 92 тысячи — общественных и 678 тысяч — частных.

В отчете отмечается стремительный рост как общественной, так и частной зарядной сети, при этом частные установки продолжают доминировать. К концу года в Китае функционировало 4,7 миллиона общественных зарядных точек, что на 31,9% больше, чем в 2024 году.

Число частных зарядных устройств достигло почти 15,4 миллиона, что составляет более трех четвертей от общего количества по стране и отражает годовой рост свыше 56%.

Расширение сети сопровождалось увеличением ее мощности. Совокупная номинальная мощность общественных зарядных станций достигла примерно 220 миллионов киловатт, а средняя мощность одного устройства выросла до 46,5 киловатт.