Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Китай создал крупнейшую в мире экосистему зарядки для электромобилей и подключаемых гибридов
Китай еще больше укрепил свои позиции в сфере электрической мобильности, создав крупнейшую в мире сеть зарядных станций для электромобилей и подключаемых гибридов. Совокупное количество зарядной инфраструктуры в стране уже превысило 20 миллионов единиц.
Как сообщило Государственное управление по делам энергетики Китая (NEA), существующая система зарядных станций способна обеспечивать эксплуатацию более 40 миллионов машин на новых источниках энергии (электромобилей и гибридов).
Согласно данным национальной платформы мониторинга и обслуживания зарядной инфраструктуры, к концу декабря 2025 года в стране насчитывалось около 20,1 миллиона действующих зарядных точек.
Этот показатель означает рост на 49,7% в годовом выражении. Только в декабре было введено в эксплуатацию 770 тысяч новых зарядных устройств: 92 тысячи — общественных и 678 тысяч — частных.
В отчете отмечается стремительный рост как общественной, так и частной зарядной сети, при этом частные установки продолжают доминировать. К концу года в Китае функционировало 4,7 миллиона общественных зарядных точек, что на 31,9% больше, чем в 2024 году.
Число частных зарядных устройств достигло почти 15,4 миллиона, что составляет более трех четвертей от общего количества по стране и отражает годовой рост свыше 56%.
Расширение сети сопровождалось увеличением ее мощности. Совокупная номинальная мощность общественных зарядных станций достигла примерно 220 миллионов киловатт, а средняя мощность одного устройства выросла до 46,5 киловатт.
Австралийские геологи нашли новые доказательства того, что мегалиты попали на равнину Солсбери благодаря сложной логистике древних строителей. Изучив минеральный состав почвы вокруг монумента, исследователи исключили возможность того, что огромные глыбы принесло туда движение ледников.
В основе современной грамматики лежит теория, согласно которой в сознании человека язык «хранится» в виде иерархических структур — групп из двух слов, где одна составляющая зависит от другой, но вместе они образуют единое целое с точки зрения смысла. Однако лингвисты из Дании продемонстрировали, что устройство языка может быть проще: многие значимые группы слов представляют собой линейные последовательности, а не иерархии.
Крупнейшие живые организмы девонского периода — прототакситы — не относились ни к грибам, ни к растениям, ни к лишайникам. Комплексный химический и структурный анализ помог выявить, что это ранее неизвестная и полностью вымершая ветвь биологической эволюции.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
Повторное изучение окаменелости галлюцигении, впервые описанной в 1970-х годах, помогло палеонтологам больше узнать о рационе этого древнего существа. Ответ на вопрос о питании нашли не в ее останках, а на теле предполагаемой добычи.
Растительная диета давно стала золотым стандартом для тех, кто мечтает о долгой и здоровой жизни. Но китайские ученые внесли серьезные коррективы в этот постулат. Они обнаружили, что большинство местных долгожителей, перешагнувших столетний рубеж, регулярно употребляют в пищу мясо. Особенно заметна эта связь у одной специфической группы пожилых людей, что заставляет по-новому взглянуть на диетические рекомендации для самых старших поколений.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
12 Октября, 2021
Чем нас (не) удивила Нобелевская неделя?
4 Марта, 2014
10 мифов об эволюции человека
14 Сентября, 2013
Дайджест Naked Science
19 Ноября, 2025
Атомный квиз — разгоните нейтроны знаний!
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии