Арктика и Антарктида: чем отличаются два полюса Земли

Антарктида и Арктика — два противоположных полюса планеты. На инфографике показаны основные различия между ними.

Арктика и Антарктида: чем отличаются два полюса Земли / © Gerasimova Inga, shutterstock

Антарктида — континент, расположенный на Южном Полюсе и окруженный океаном. Под толщей льдов там скрываются горы, хребты и вулканы. Арктика — океан, окруженный континентами. К ней относят территории вокруг Северного Полюса — Северный Ледовитый океан, а также острова, архипелаги и приполярные территории Евразии и Северной Америки.

Как в Антарктиде, так и в Арктике есть айсберги — отколовшиеся куски льда, иногда достигающие огромных размеров. В Антарктиде основной их источник — ледяные шельфы. Антарктические айсберги иногда достигают десятков километров в длину.

В Арктике большинство айсбергов образуются из ледников, спускающихся с Гренландского ледяного щита. Они часто откалываются в летние месяцы — периоды наибольшего таяния льдов.

В Антарктиде долгие годы специалисты не наблюдали тенденции к уменьшению морских льдов. С 1980-х по 2000-е годы они фиксировали небольшое увеличение — около 1% за десятилетие. В 2014 году ситуация изменилась и исследователи заметили тенденцию к уменьшению площади ледяного покрова. В Арктике спутниковые наблюдения показывали, что покрытие морского льда неуклонно снижается.

Большая часть антарктических территорий покрыта льдом. Лишь немногие растения приспособлены к жизни в холодном и пустынном климате. Специалисты насчитывают около 800 видов антарктических растений, включая мхи и лишайники. Арктическая растительность намного богаче. Тундра — это развитая местность, характеризующаяся мхами, лишайниками, травами, низкорослыми кустарниками и даже редкими, невысокими деревьями. Тут обитает около 1700 видов растений.

В Антарктиде не живут наземные млекопитающие, зато в водах можно встретить тюленей и китов. На самом континенте и побережье обитают пингвины. Насекомых тут практически нет, но зато встречаются некоторые виды клещей.

Животный мир Арктики намного богаче. Тут обитают наземные млекопитающие, включая полярных медведей, северных оленей, песцов и волков. В океане живут моржи, тюлени, киты и белуги. Среди птиц встречаются, в том числе снежные совы и арктические гуси. В Арктике можно встретить даже арктическую бабочку.

В Антарктиде нет коренных народов, но присутствуют научные станции. Зимой там находятся около одной тысячи человек, а летом — примерно четыре тысячи.

В Арктике коренные народы адаптировали свои культуры к жизни в экстремально холодных условиях. Сейчас коренные народы составляют примерно 10 % от общего населения региона. Исследователи выделяют более 40 этнических групп, проживающих там.

Оба региона, несмотря на свои отличия, важны для регулирования глобальной температуры. Из-за яркой поверхности морского льда 50-70% солнечной энергии отражается обратно в космос. Во время таяния льдов открывается темная поверхность океана, поглощающая около 90% солнечной энергии. Когда океан постепенно нагревается, продолжают расти и глобальные температуры. Изменения, происходящие в этих регионах, затрагивают и другие части планеты. Они не только влияют на глобальные температуры, но и способны изменять океанские течения.