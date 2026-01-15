Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Армия США получит новый конвертоплан Bell MV-75 в 2026 году

Армия США уже к концу текущего года готовится принять на вооружение новый тип летательной техники. Речь идет о долгожданном конвертоплане Bell MV-75, поставки которого ранее планировались лишь на 2031–2032 годы.

Концепты конвертоплана Bell MV-75 / © Bell Flight

По данным источников, в последнее время производство конвертоплана было существенно ускорено.

Армия США выбрала Bell V-280 для программы Future Long Range Assault Aircraft (FLRAA) и официально присвоила ему обозначение MV-75. Аббревиатура «MV» означает Multi-Mission Vertical Takeoff («многоцелевая машина вертикального взлета»), а число «75» отсылает к 1775 году — году основания американской армии.

Ранее компания Bell Flight отмечала, что новый аппарат объединяет скорость и дальность турбовинтового самолета с повышенной маневренностью, превосходящей возможности классического вертолета. FLRAA обеспечивает улучшенные летные характеристики и более высокую устойчивость на всем жизненном цикле. Эта система вооружения изначально создавалась для радикального повышения превосходства армии США в различных операциях.

Начальник штаба армии США генерал Рэнди Джордж объявил, что производство Bell MV-75 ускорено и поставки начнутся раньше намеченных сроков.

В июне 2025 года Bell передала армии два виртуальных прототипа MV-75 — усовершенствованные симуляторы, выступающие в роли «цифровых двойников» кабины реального летательного аппарата. Для подготовки к новой технологии конвертопланов армейских летчиков также обучали на MV-22 Osprey. Сборка MV-75 будет осуществляться на заводе Bell в Амарилло.

В компании также отметили, что конструкция с неподвижными мотогондолами снижает производственные затраты и одновременно улучшает летные характеристики, ремонтопригодность и эксплуатационную устойчивость машины, снижая нагрузку на экипаж.

По данным Bell Flight, в рамках программы FLRAA аппарат продемонстрировал выдающийся запас управляемости по тангажу, крену и рысканью, соответствуя самым высоким стандартам маневренности. Результаты подтверждены многочисленными летными испытаниями. Обладая более чем двукратным превосходством по скорости и дальности по сравнению с существующими системами, FLRAA представляет собой проверенное решение для дальнего маневра.