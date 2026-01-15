Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Бахрейне обнаружили редкую фаянсовую маску возрастом 3300 лет

Археологи в Бахрейне обнаружили редкий артефакт древней цивилизации Дилмун — фаянсовую маску. Ученые оценивают ее возраст примерно в 3300 лет.

Бахрейнский археолог Машаэль Аль Шамси держит фаянсовую маску / © Bahrain Authority for Culture and Antiquities

Как сообщает News of Bahrain со ссылкой на Ведомство по культуре и древностям Бахрейна, ученые сделали открытие во время раскопок на археологическом объекте Хилла. Артефакт нашли внутри могилы с останками двух женщин и младенца.

Такие маски крайне редко встречаются в Бахрейне. Эта находка — второй экземпляр, когда-либо раскопанный в стране. По мнению исследователей, маску могли класть в могилу вместе с умершими как часть погребального ритуала. Однако однозначной позиции у ученых нет из-за ограниченного количества сопоставимых находок.

Археолог Машаэль Аль Шамси, руководящая раскопками в Хилле, пояснила, что исследователи еще не успели досконально изучить маску. Она также рассказала, что существует не так много исследований, посвященных таким артефактам, особенно в Бахрейне. По словам Аль Шамси, есть только одна научная статья, в которой маска кратко упоминается.

Бахрейнские ученые готовят научную публикацию, в которой раскроют результаты исследования фаянсовой маски и другого погребального инвентаря.

Помимо фаянсовой маски, археологи извлекли из могилы и соседних отложений множество артефактов, включая кольца из ракушек, швейную иглу или шило, большую керамическую вазу и инструменты для нанесения кохля (традиционной восточной подводки для глаз). Найденные украшения и косметические инструменты могут быть связаны с ритуальными погребальными практиками.

Участок Хилла назван в честь деревни Хиллат Абдул Салех на юге Бахрейна. Это важная археологическая зона, содержащая слоистые останки разных фаз цивилизации Дилмун. Сейчас археологи сосредоточились на раскопках слоев Среднего Дилмуна, датируемых периодом между 1600 и 1000 годами до нашей эры.