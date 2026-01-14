Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Продажи электромобилей в 2025 году установили новый рекорд
В 2025 году в мире было продано 20,7 миллиона электромобилей — на 3,6 миллиона больше, чем годом ранее, следует из нового отчета Rho Motion. Это увеличение оказалось даже больше, чем прирост в 3,5 миллиона машин годом ранее, который, в свою очередь, также превосходил показатели предыдущего года. Иными словами, рынок электромобилей продолжает расти.
Фактически продажи не просто выросли — рост оказался значительным. Хотя в этом нет ничего удивительного, ведь еще не было ни одного года, когда бы глобальные продажи электромобилей снижались.
Как сообщило издание Electrek, Rho Motion совместно с Benchmark Minerals Intelligence опубликовали ежегодную статистику продаж электромобилей, показавшую резкий скачок мировых продаж в 2025 году по сравнению с 2024-м.
В глобальном масштабе продажи электромобилей выросли на 20%, достигнув 20,7 миллиона единиц и установив очередной рекорд. Важно отметить: в истории рынка еще не было года без нового рекорда, поскольку продажи электромобилей никогда не снижались в годовом выражении. Любая компания — особенно работающая в отрасли с низкими темпами роста — мечтала бы о таком увеличении продаж.
Рост наблюдался не только в целом по миру, но и в большинстве регионов. В Китае продажи увеличились на 17% и достигли 12,9 миллиона электромобилей. Европа показала рост на 33% — до 4,3 миллиона. В категории «остальной мир» было продано 1,7 миллиона электромобилей, что означает впечатляющий рост на 48%.
Лишь один регион выбился из общей картины — Северная Америка. Там продажи электромобилей снизились на 4% по сравнению с предыдущим годом и составили 1,8 миллиона машин.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Ученые уверены, что покрытая водяным льдом юпитерианская луна Европа скрывает внутри себя глобальный океан, но сомневаются в его жизнепригодности. В недавнем исследовании они попытались оценить степень активности в недрах спутника и пришли к неутешительному выводу: тектоника там вряд ли способна обеспечить обогащение воды минералами.
Исследователи Центра языка и мозга ВШЭ с помощью магнитоэнцефалографии изучили, как мозг взрослых и детей реагирует на слова при чтении. Они показали, что у детей мозг дольше обрабатывает даже часто употребляющиеся в речи слова, а слова, которые встречаются редко, и псевдослова обрабатывает одинаково — медленно и по частям. С возрастом система перестраивается: высокочастотные слова переходят на быстрый маршрут, а вот новые сочетания букв по-прежнему анализируются медленно.
В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.
На юге Африки ученые обнаружили коллекцию небольших каменных стрел. С виду — обычные артефакты древнего человека. Но современные технологии позволили выявить их смертельный секрет. Эти наконечники, которым почти 60 тысяч лет, сохранили следы яда. Авторы нового исследования пришли к выводу, что древние охотники стали использовать яды намного раньше, чем считала наука.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
