Продажи электромобилей в 2025 году установили новый рекорд

В 2025 году в мире было продано 20,7 миллиона электромобилей — на 3,6 миллиона больше, чем годом ранее, следует из нового отчета Rho Motion. Это увеличение оказалось даже больше, чем прирост в 3,5 миллиона машин годом ранее, который, в свою очередь, также превосходил показатели предыдущего года. Иными словами, рынок электромобилей продолжает расти.

Электромобили BYD / © BYD

Фактически продажи не просто выросли — рост оказался значительным. Хотя в этом нет ничего удивительного, ведь еще не было ни одного года, когда бы глобальные продажи электромобилей снижались.

Как сообщило издание Electrek, Rho Motion совместно с Benchmark Minerals Intelligence опубликовали ежегодную статистику продаж электромобилей, показавшую резкий скачок мировых продаж в 2025 году по сравнению с 2024-м.

В глобальном масштабе продажи электромобилей выросли на 20%, достигнув 20,7 миллиона единиц и установив очередной рекорд. Важно отметить: в истории рынка еще не было года без нового рекорда, поскольку продажи электромобилей никогда не снижались в годовом выражении. Любая компания — особенно работающая в отрасли с низкими темпами роста — мечтала бы о таком увеличении продаж.

Рост наблюдался не только в целом по миру, но и в большинстве регионов. В Китае продажи увеличились на 17% и достигли 12,9 миллиона электромобилей. Европа показала рост на 33% — до 4,3 миллиона. В категории «остальной мир» было продано 1,7 миллиона электромобилей, что означает впечатляющий рост на 48%.

Лишь один регион выбился из общей картины — Северная Америка. Там продажи электромобилей снизились на 4% по сравнению с предыдущим годом и составили 1,8 миллиона машин.