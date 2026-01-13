Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Спутники показали, как пожары подступают к редким лесным массивам Аргентины

Лето — пик туристического сезона в аргентинской провинции Чубут. Это время, когда путешественники приезжают, чтобы увидеть ледниковые озера, альпийские долины и величественные леса. Однако в январе 2026 года некоторые посетители этого удаленного патагонского региона вместо отдыха оказались вынуждены спасаться бегством от стремительно распространяющихся лесных пожаров.

Спутники показали, как пожары подступают к редким лесным массивам Аргентины / © NASA Earth Observatory

Спутник Aqua NASA в начале января 2026 года зафиксировал густые шлейфы дыма, поднимающиеся от двух крупных очагов возгорания, бушевавших на территории и в окрестностях национального парка Лос-Алерсес — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Южный пожар распространялся на восток по горным гребням между озерами Ривадавия, Футалауфкен и Менендес, тогда как северный очаг охватил крутые склоны вокруг озера Эпуэн. Все эти озера расположены в U-образных ледниковых трогах — долинах с необычно плоским дном и крутыми бортами, сформированных ледниковой и перигляциальной эрозией. По спутниковым оценкам Глобальной информационной системы по лесным пожарам (Global Wildfire Information System), в период с 5 по 8 января огнем в Патагонии было уничтожено более 175 квадратных километров территории.

Горные хребты покрыты умеренными патагонскими андскими лесами, включая участки вальдивских влажных лесов, где встречаются редкие рощи алерсе или патагонского кипариса (Fitzroya cupressoides). Эти медленно растущие хвойные деревья, относящиеся к семейству кипарисовых, известны своей невероятной долговечностью (некоторые экземпляры живут до 3600 лет). Согласно документам ЮНЕСКО, национальный парк Лос-Алерсес охраняет 36 процентов всех алерсевых лесов Аргентины, включая участки с наибольшим генетическим разнообразием на восточных склонах Анд. Кроме того, леса парка содержат уникальные генетические варианты и самые древние деревья страны.

Администрация национального парка сообщила о крайне сложных условиях, в которых работают пожарные: в последние дни они столкнулись с высокой температурой воздуха, низкой влажностью и сильными ветрами. Необычно сухая погода в течение последних месяцев сделала растительность особенно уязвимой для возгораний.