Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Спутники показали, как пожары подступают к редким лесным массивам Аргентины
Лето — пик туристического сезона в аргентинской провинции Чубут. Это время, когда путешественники приезжают, чтобы увидеть ледниковые озера, альпийские долины и величественные леса. Однако в январе 2026 года некоторые посетители этого удаленного патагонского региона вместо отдыха оказались вынуждены спасаться бегством от стремительно распространяющихся лесных пожаров.
Спутник Aqua NASA в начале января 2026 года зафиксировал густые шлейфы дыма, поднимающиеся от двух крупных очагов возгорания, бушевавших на территории и в окрестностях национального парка Лос-Алерсес — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Южный пожар распространялся на восток по горным гребням между озерами Ривадавия, Футалауфкен и Менендес, тогда как северный очаг охватил крутые склоны вокруг озера Эпуэн. Все эти озера расположены в U-образных ледниковых трогах — долинах с необычно плоским дном и крутыми бортами, сформированных ледниковой и перигляциальной эрозией. По спутниковым оценкам Глобальной информационной системы по лесным пожарам (Global Wildfire Information System), в период с 5 по 8 января огнем в Патагонии было уничтожено более 175 квадратных километров территории.
Горные хребты покрыты умеренными патагонскими андскими лесами, включая участки вальдивских влажных лесов, где встречаются редкие рощи алерсе или патагонского кипариса (Fitzroya cupressoides). Эти медленно растущие хвойные деревья, относящиеся к семейству кипарисовых, известны своей невероятной долговечностью (некоторые экземпляры живут до 3600 лет). Согласно документам ЮНЕСКО, национальный парк Лос-Алерсес охраняет 36 процентов всех алерсевых лесов Аргентины, включая участки с наибольшим генетическим разнообразием на восточных склонах Анд. Кроме того, леса парка содержат уникальные генетические варианты и самые древние деревья страны.
Администрация национального парка сообщила о крайне сложных условиях, в которых работают пожарные: в последние дни они столкнулись с высокой температурой воздуха, низкой влажностью и сильными ветрами. Необычно сухая погода в течение последних месяцев сделала растительность особенно уязвимой для возгораний.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.
Астрономы обнаружили еще одно неожиданное последствие недавнего эксперимента с астероидом Диморф: его крупный и массивный «хозяин» Дидим стал медленнее вращаться вокруг своей оси. Ученые подозревают, что на него так повлияли разлетевшиеся обломки.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
На юге Африки ученые обнаружили коллекцию небольших каменных стрел. С виду — обычные артефакты древнего человека. Но современные технологии позволили выявить их смертельный секрет. Эти наконечники, которым почти 60 тысяч лет, сохранили следы яда. Авторы нового исследования пришли к выводу, что древние охотники стали использовать яды намного раньше, чем считала наука.
В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
4 Июня, 2016
Есть ли конец у Вселенной?
1 Ноября, 2016
Толковать сновидения: как?
16 Июня, 2014
Мать дьявола: Клара Гитлер
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии