Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Инфографика: основной источник электроэнергии в странах Европы в 2015 и 2025 годах
В последние годы все больше стран переходят к возобновляемым источникам электроэнергии. На инфографиках показаны основные источники электроэнергии в странах Европы в 2015 и 2025 годах.
Европейские страны постепенно отказываются от природного газа, ядерной энергетики и угля в пользу возобновляемых источников энергии. В странах Евросоюза в третьем квартале 2025 года 49.3% произведенной электроэнергии пришлось на возобновляемые источники.
В странах ЕС большая часть электроэнергии, вырабатываемой из возобновляемых источников, поступает из солнечных (38,3%), ветровых (30,7%) и гидроэлектростанций (23,3%).
С 2015 по 2025 год все больше европейских стран постепенно переходят к возобновляемым источникам энергии. Такая тенденция наблюдается как в Евросоюзе, так и в других странах Европы.
В Германии и Греции в 2015 году основным источником энергии был уголь. В 2025 году в этих странах доминировали возобновляемые источники энергии. В Великобритании набирает обороты возобновляемая энергетика, хотя в 2015 году основным источником там был газ.
В Финляндии в 2015 году превалировала ядерная энергетика, а в Эстонии основным источником был сланец. Теперь в обеих странах растет доля возобновляемых источников.
В некоторых государствах ситуация изменилась не так кардинально. В Италии, России и Ирландии газ остается основным источником электроэнергии. Во Франции и Украине все так же доминирует ядерная энергетика. В Испании, Португалии, Швейцарии и Швеции еще в 2015 году возобновляемые источники энергии уже вышли на первое место.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.
Астрономы обнаружили еще одно неожиданное последствие недавнего эксперимента с астероидом Диморф: его крупный и массивный «хозяин» Дидим стал медленнее вращаться вокруг своей оси. Ученые подозревают, что на него так повлияли разлетевшиеся обломки.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
На юге Африки ученые обнаружили коллекцию небольших каменных стрел. С виду — обычные артефакты древнего человека. Но современные технологии позволили выявить их смертельный секрет. Эти наконечники, которым почти 60 тысяч лет, сохранили следы яда. Авторы нового исследования пришли к выводу, что древние охотники стали использовать яды намного раньше, чем считала наука.
В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
26 Ноября, 2016
Космические проекты: смерть до рождения
30 Декабря, 2015
Солнечная система: обзор 2015 года
30 Декабря, 2014
Досье на Деда Мороза
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии