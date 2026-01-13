Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: основной источник электроэнергии в странах Европы в 2015 и 2025 годах

В последние годы все больше стран переходят к возобновляемым источникам электроэнергии. На инфографиках показаны основные источники электроэнергии в странах Европы в 2015 и 2025 годах.

Инфографика: основной источник электроэнергии в странах Европы в 2025 году / © mapchart.net

Европейские страны постепенно отказываются от природного газа, ядерной энергетики и угля в пользу возобновляемых источников энергии. В странах Евросоюза в третьем квартале 2025 года 49.3% произведенной электроэнергии пришлось на возобновляемые источники.

В странах ЕС большая часть электроэнергии, вырабатываемой из возобновляемых источников, поступает из солнечных (38,3%), ветровых (30,7%) и гидроэлектростанций (23,3%).

Инфографика: основной источник электроэнергии в странах Европы в 2015 году / © mapchart.net

С 2015 по 2025 год все больше европейских стран постепенно переходят к возобновляемым источникам энергии. Такая тенденция наблюдается как в Евросоюзе, так и в других странах Европы.

В Германии и Греции в 2015 году основным источником энергии был уголь. В 2025 году в этих странах доминировали возобновляемые источники энергии. В Великобритании набирает обороты возобновляемая энергетика, хотя в 2015 году основным источником там был газ.

В Финляндии в 2015 году превалировала ядерная энергетика, а в Эстонии основным источником был сланец. Теперь в обеих странах растет доля возобновляемых источников.

В некоторых государствах ситуация изменилась не так кардинально. В Италии, России и Ирландии газ остается основным источником электроэнергии. Во Франции и Украине все так же доминирует ядерная энергетика. В Испании, Португалии, Швейцарии и Швеции еще в 2015 году возобновляемые источники энергии уже вышли на первое место.