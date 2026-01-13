  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
13 января, 11:31
Рейтинг: +144
Посты: 442

Инфографика: основной источник электроэнергии в странах Европы в 2015 и 2025 годах

В последние годы все больше стран переходят к возобновляемым источникам электроэнергии. На инфографиках показаны основные источники электроэнергии в странах Европы в 2015 и 2025 годах.

Сообщество
# Европа
# Инфографики
# карта
# электроэнергия
# энергетика
  Инфографика: основной источник электроэнергии в странах Европы в 2025 году / © mapchart.net
  Инфографика: основной источник электроэнергии в странах Европы в 2025 году / © mapchart.net

Европейские страны постепенно отказываются от природного газа, ядерной энергетики и угля в пользу возобновляемых источников энергии. В странах Евросоюза в третьем квартале 2025 года 49.3% произведенной электроэнергии пришлось на возобновляемые источники. 

В странах ЕС большая часть электроэнергии, вырабатываемой из возобновляемых источников, поступает из солнечных (38,3%), ветровых (30,7%) и гидроэлектростанций (23,3%). 

  Инфографика: основной источник электроэнергии в странах Европы в 2015 году / © mapchart.net
  Инфографика: основной источник электроэнергии в странах Европы в 2015 году / © mapchart.net

С 2015 по 2025 год все больше европейских стран постепенно переходят к возобновляемым источникам энергии. Такая тенденция наблюдается как в Евросоюзе, так и в других странах Европы.

В Германии и Греции в 2015 году основным источником энергии был уголь. В 2025 году в этих странах доминировали возобновляемые источники энергии. В Великобритании набирает обороты возобновляемая энергетика, хотя в 2015 году основным источником там был газ.

В Финляндии в 2015 году превалировала ядерная энергетика, а в Эстонии основным источником был сланец. Теперь в обеих странах растет доля возобновляемых источников.

В некоторых государствах ситуация изменилась не так кардинально. В Италии, России и Ирландии газ остается основным источником электроэнергии. Во Франции и Украине все так же доминирует ядерная энергетика. В Испании, Португалии, Швейцарии и Швеции еще в 2015 году возобновляемые источники энергии уже вышли на первое место.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
13 Янв
Бесплатно
Металл-органические каркасы: за что дали Нобелевскую премию по химии в 2025 году?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
13 Янв
1000
Эволюционная биология: итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
14 Янв
500
Столкновения в Солнечной системе
Московский Планетарий
Москва
Лекция
14 Янв
1200
Медицинские итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
14 Янв
900
Кризис классических царств майя и возвышение Чичен-Ицы
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Янв
1200
Астрофизические итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Янв
Бесплатно
Открытая встреча Московского астрономического клуба
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
15 Янв
Бесплатно
Арктос: под созвездием большой медведицы
Московский зоопарк
Москва
Лекция
16 Янв
1200
Plant science 2025: год обмана, жары и ботанической инженерии
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
12 января, 10:22
Игорь Байдов

Древние люди начали разделывать слонов почти два миллиона лет назад

В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.

Антропология
# Homo
# Homo erectus
# древние виды
# древние люди
# животные
# животные и люди
# приготовление пищи
# слоны
12 января, 15:32
Адель Романова

Удар по астероиду Диморф замедлил Дидим

Астрономы обнаружили еще одно неожиданное последствие недавнего эксперимента с астероидом Диморф: его крупный и массивный «хозяин» Дидим стал медленнее вращаться вокруг своей оси. Ученые подозревают, что на него так повлияли разлетевшиеся обломки.

Астрономия
# DART
# Дидим
# Диморф
# космос
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
10 января, 11:00
Игорь Байдов

Археологи нашли древнейшие доказательства использования отравленных стрел

На юге Африки ученые обнаружили коллекцию небольших каменных стрел. С виду — обычные артефакты древнего человека. Но современные технологии позволили выявить их смертельный секрет. Эти наконечники, которым почти 60 тысяч лет, сохранили следы яда. Авторы нового исследования пришли к выводу, что древние охотники стали использовать яды намного раньше, чем считала наука.

Археология
# артефакты
# африка
# охота
# охотники
# племена
# стрелы
# яд
12 января, 10:22
Игорь Байдов

Древние люди начали разделывать слонов почти два миллиона лет назад

В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.

Антропология
# Homo
# Homo erectus
# древние виды
# древние люди
# животные
# животные и люди
# приготовление пищи
# слоны
17.12.2025, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
23.12.2025, 10:51
Игорь Байдов

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «‎Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Астрономия
# вселенная
# гравитационное линзирование
# Джеймс Уэбб
# звезды
# ранняя вселенная
# телескоп Джеймса Уэбба
# Черные дыры
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Как мозг обрабатывает слово: исследователи сравнили читательские маршруты взрослых и детей

    13 января, 10:59

  2. Одаренные собаки научились новым словам, подслушивая хозяев

    13 января, 10:01

  3. Ботаники нашли слой древесных бактерий-симбионтов, всасывающих парниковые газы

    13 января, 09:24

  4. В России разработали систему для нефтяных скважин, позволяющую экономить десятки миллионов рублей

    13 января, 09:23
Выбор редакции

Латаемое старье: действительно ли наши космонавты будут летать на списанных модулях МКС?

5 января, 10:53

Последние комментарии

Vladimir Lukianov
26 минут назад
Александр, В The World Book Encyclopedia приводится пример того, к чему смогла бы привести благоприятная мутация: «Растение в засушливой области, возможно,

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

Vladimir Lukianov
28 минут назад
Юрий, В своей книге The Wellsprings of Life научный писатель Айзек Азимов признался: «Большинство мутаций наносит ущерб». Тем не менее, он затем утверждал: «В

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

Александр Французов
38 минут назад
Аva, она всегда была в МОЕЙ стране - так более доступно?

Мировые нефтяные стандарты: как нефть Венесуэлы выглядит на их фоне

Александр Французов
40 минут назад
Денис, кастрюля не жмет?

Мировые нефтяные стандарты: как нефть Венесуэлы выглядит на их фоне

Алексей Быков
1 час назад
Александр, Москва не сразу строилась, и кости не сразу появились. Как будто таким аргументом мы отодвигаем "почему" чуть глубже. Но в целом

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

Александр Березин
1 час назад
Денис, почему вы пишете "из Кубы", хотя по-русски так сказать невозможно? Тяжелое наследие борьбы за "из Украины" на мозг давит?

Мировые нефтяные стандарты: как нефть Венесуэлы выглядит на их фоне

Станислав Поплавский
2 часа назад
Денис, жёлудь будешь?

Мировые нефтяные стандарты: как нефть Венесуэлы выглядит на их фоне

Виктор Дорн
2 часа назад
Sergey, тот факт что он давно выработал свой ресурс и на орбите есть приборы намного современнее?)

«Хаббл» может прекратить работу уже через три года

Денис Якутович
3 часа назад
Станислав, страну разбомбили и людей поубивали путиноидики. А там захватили диктатора из-за которого из страны бежало 25% населения, который

Мировые нефтяные стандарты: как нефть Венесуэлы выглядит на их фоне

Профор Прессов
3 часа назад
Алекс, ну очевидно же что египтяне. Не мамонты же их строили?

Древние люди начали разделывать слонов почти два миллиона лет назад

Sergey Gorovoy
3 часа назад
а что мешает АСАШАЙ поднять орбиту этому чудесному Хабблу, что они уже и делали неоднократно?

«Хаббл» может прекратить работу уже через три года

Alex Oleks
4 часа назад
Логично что нет исключительно черных штатов с населением свыше 50%. Ибо кто тогда работать то будет?

Процент афроамериканцев в США по штатам 

Алекс Карп
5 часов назад
А кто построил пирамиды 🤔, и античность? Несколько тысяч лет назад?

Древние люди начали разделывать слонов почти два миллиона лет назад

Timur Horodny
6 часов назад
Спасибо за статью

Мировые нефтяные стандарты: как нефть Венесуэлы выглядит на их фоне

Reese Jimmie
6 часов назад
Постоянно растущие и развивающиеся научные достижения открывают новые перспективные подходы. Откройте для себя и используйте необходимые навыки

Китайские исследователи сообщили, как злоумышленники могут получить тотальный контроль над роботами

Highdar Loony
6 часов назад
Мне особенно понравилось читать об использовании асфальта на основе водорослей — какой интересный и оригинальный способ уменьшить наш

Исследователи обнаружили, что асфальт на основе водорослей не боится морозов и снижает углеродный след

Юрий Ерисов
6 часов назад
Vladimir, так это и не работает так,как простая перестановка букв. Думаю по Дарвину всё логично. Любая ничтожная мутация даёт признаки полезные для

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

Станислав Поплавский
10 часов назад
Бедненькие пиндосики, чисто из благотворительных соображений разбомбили независимую страну, поубивали людей и похитили президента. С тяжёлой

Мировые нефтяные стандарты: как нефть Венесуэлы выглядит на их фоне

Child Lover
10 часов назад
Учёба ради учёбы не нужна — логично

Психологи узнали, где подростки учатся с наибольшим желанием — в школе или колледже

Alexander Nazarov
10 часов назад
Виктор, в Якутии летом температуры в разы выше чем в Гренландии.

Карта: средняя годовая температура воздуха по странам

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно