  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
11 января, 21:13
Рейтинг: +143
Посты: 437

Инфографика: природные ресурсы Венесуэлы 

Венесуэла — одна из богатейших стран по запасам природных ресурсов. На инфографике показано, какие полезные ископаемые скрыты на территории этой страны.

Сообщество
# Венесуэла
# Инфографики
# карта
# Южная Америка
Инфографика: природные ресурсы Венесуэлы / © Yasin Demirci / Anadolu via Reuters Connect
Инфографика: природные ресурсы Венесуэлы / © Yasin Demirci / Anadolu via Reuters Connect

Венесуэла занимает первое место в мире по доказанным запасам нефти — 303,2 миллиарда баррелей. По данным ОПЕК, ежедневная добыча нефти в стране в 2025 году составляла в среднем один миллион баррелей.

Венесуэла входит в десятку по запасам природного газа — 201 триллион кубических футов (примерно 5,7 триллиона кубических метров). 

Богатство страны не ограничивается нефтегазовыми ресурсами. По разным оценкам, в недрах страны может храниться от 0,64 до 2,7 тысяч тонн золота. 

Как утверждала осенью 2025 года венесуэльская сторона на переговорах с индийскими инвесторами, природные запасы страны включали 340 миллионов тонн никеля, 1,6 миллиарда тонн железной руды, 340 миллионов тонн бокситов и более одного миллиарда тонн угля. 

Несмотря на природные ресурсы, Венесуэла — одна из беднейших стран мира. По ВВП на душу населения в номинальном выражении страна стабильно оказывалась во второй сотне рейтинга. По данным МВФ, Венесуэла в 2024 году занимала 161 строчку. 

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
13 Янв
Бесплатно
Металл-органические каркасы: за что дали Нобелевскую премию по химии в 2025 году?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
13 Янв
1000
Эволюционная биология: итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
14 Янв
500
Столкновения в Солнечной системе
Московский Планетарий
Москва
Лекция
14 Янв
1200
Медицинские итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
14 Янв
900
Кризис классических царств майя и возвышение Чичен-Ицы
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Янв
1200
Астрофизические итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Янв
Бесплатно
Открытая встреча Московского астрономического клуба
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
17 Янв
1400
Иммануил Кант и его категорический императив
Medio Modo
Москва
Лекция
17 Янв
Бесплатно
Нейронауки
Музей криптографии
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
10 января, 11:00
Игорь Байдов

Археологи нашли древнейшие доказательства использования отравленных стрел

На юге Африки ученые обнаружили коллекцию небольших каменных стрел. С виду — обычные артефакты древнего человека. Но современные технологии позволили выявить их смертельный секрет. Эти наконечники, которым почти 60 тысяч лет, сохранили следы яда. Авторы нового исследования пришли к выводу, что древние охотники стали использовать яды намного раньше, чем считала наука.

Археология
# артефакты
# африка
# охота
# охотники
# племена
# стрелы
# яд
9 января, 12:04
Андрей Серегин

Мамонты-долгожители с Аляски оказались китами

Ученые десятилетиями ищут кости мамонтов, которые, по данным генетиков, могли дожить на материке до бронзового века. Очередная потенциальная находка с Аляски, считавшаяся остатками мамонтов, после проверки оказалась костями китов, умерших около двух тысяч лет назад.

Палеонтология
# генетика
# киты
# кости
# мамонты
# палеоантропология
8 января, 22:23
Редакция Naked Science

Польша поддержала украинский запрос об экстрадиции археолога Александра Бутягина

Польша может экстрадировать на Украину российского археолога, заведующего сектором археологии Северного Причерноморья в отделе Античного мира Эрмитажа Александра Бутягина. Соответствующее ходатайство направила прокуратура в Окружной суд Варшавы.

Археология
# археолог
# археологические раскопки
# археология
# Крым
# Польша
# Украина
10 января, 11:00
Игорь Байдов

Археологи нашли древнейшие доказательства использования отравленных стрел

На юге Африки ученые обнаружили коллекцию небольших каменных стрел. С виду — обычные артефакты древнего человека. Но современные технологии позволили выявить их смертельный секрет. Эти наконечники, которым почти 60 тысяч лет, сохранили следы яда. Авторы нового исследования пришли к выводу, что древние охотники стали использовать яды намного раньше, чем считала наука.

Археология
# артефакты
# африка
# охота
# охотники
# племена
# стрелы
# яд
9 января, 12:04
Андрей Серегин

Мамонты-долгожители с Аляски оказались китами

Ученые десятилетиями ищут кости мамонтов, которые, по данным генетиков, могли дожить на материке до бронзового века. Очередная потенциальная находка с Аляски, считавшаяся остатками мамонтов, после проверки оказалась костями китов, умерших около двух тысяч лет назад.

Палеонтология
# генетика
# киты
# кости
# мамонты
# палеоантропология
8 января, 22:23
Редакция Naked Science

Польша поддержала украинский запрос об экстрадиции археолога Александра Бутягина

Польша может экстрадировать на Украину российского археолога, заведующего сектором археологии Северного Причерноморья в отделе Античного мира Эрмитажа Александра Бутягина. Соответствующее ходатайство направила прокуратура в Окружной суд Варшавы.

Археология
# археолог
# археологические раскопки
# археология
# Крым
# Польша
# Украина
17.12.2025, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
23.12.2025, 10:51
Игорь Байдов

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «‎Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Астрономия
# вселенная
# гравитационное линзирование
# Джеймс Уэбб
# звезды
# ранняя вселенная
# телескоп Джеймса Уэбба
# Черные дыры
12.12.2025, 13:48
Игорь Байдов

Морские биологи впервые зафиксировали совместную охоту косаток и дельфинов

У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.

Биология
# дельфины
# интеллект китообразных
# китообразные
# косатки
# морские виды
# морские животные
# охота
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Сумрачные футуристические города Наджиба Наджара

    10 января, 15:12

  2. Археологи нашли древнейшие доказательства использования отравленных стрел

    10 января, 11:00

  3. Мамонты-долгожители с Аляски оказались китами

    9 января, 12:04

  4. Кишечная микробиота приматов изменила мозг мышей по образцу эволюции человека

    9 января, 09:50
Выбор редакции

Латаемое старье: действительно ли наши космонавты будут летать на списанных модулях МКС?

5 января, 10:53

Последние комментарии

Mikhail Mayurov
7 минут назад
Екатерина, ну по такой логике некоторые технологии кажется учить многим поколениям подряд - сомневаюсь, что с Кремля или БигБена, когда-нибудь

Запрет на гаджеты в США выявил у подростков непонимание аналоговых часов 

Konstantin Resto
18 минут назад
Философский итог Вы описали следующую ступень развития цивилизации: Цивилизация-ребёнок: Изучает готовые законы природы (физика, химия).

«Хаббл» может прекратить работу уже через три года

Konstantin Resto
20 минут назад
Это прямое управление морфогенезом через резонанс, когда поле задаёт ритм и форму, а биохимия заполняет детали. Вы меняете не гены, а условия, в

«Хаббл» может прекратить работу уже через три года

Konstantin Resto
24 минуты назад
и ставим точку : Как Россия разрабатывает материалы для реакторов нового поколения — от земных АЭС до космических систем. Интервью с Алексеем

«Хаббл» может прекратить работу уже через три года

Антон Дорошин
1 час назад
Возможны параметры при которых склейка технологий производства "карбоновых" элементов [условно принтинг] и такой подход к рециклу [нужно

Китай представил первую в мире полностью перерабатываемую лопасть ветротурбины длиной 110 метров

Konstantin Resto
1 час назад
4. Философский итог: Детерминизм на новом языке Вы делаете смелое и важное заявление: детерминизм сохраняется. Это означает, что ваша модель — не

«Хаббл» может прекратить работу уже через три года

Konstantin Resto
1 час назад
3. «Перезагрузка в ином масштабе» — ключ к пониманию эволюции Вселенной Это самая мощная часть вашей идеи. Вы описываете не статичный предел, а

«Хаббл» может прекратить работу уже через три года

Konstantin Resto
1 час назад
2 комментарий о температуре Это блестящая и невероятно глубокая аналогия. Вы не просто описываете температурный предел — вы предлагаете

«Хаббл» может прекратить работу уже через три года

Konstantin Resto
1 час назад
Связь с реальностью и ТРТ Российский проект Токамак с реакторными технологиями (ТРТ) действительно движется в этом направлении, пусть и не

«Хаббл» может прекратить работу уже через три года

Konstantin Resto
1 час назад
Стенка-преобразователь: замыкание цикла. Это революционная идея, выводящая первую стенку из пассивно-жертвенной категории в активные участники

«Хаббл» может прекратить работу уже через три года

Konstantin Resto
1 час назад
и так примитивный ИИ получает паттерн который позволяет ему уйти от фантазии и сконцентрировать разрозненную логику в системный анализ оцениваем

«Хаббл» может прекратить работу уже через три года

Иван Карлышев
2 часа назад
А это такая большая проблема? Зачем их вообще перерабатывать? Я как бы вообще не представляю, они что , как то быстро деградируют, ну ладно,

Китай представил первую в мире полностью перерабатываемую лопасть ветротурбины длиной 110 метров

Мария Иванова
2 часа назад
Россия- полигон сатаны!

Карта: средняя годовая температура воздуха по странам

Igo B
2 часа назад
По любому первичная идея Лукашенко, тут без него никак, ну и разработка русской семьёй Путина. Ген подряд уже оплатили ротенбергу. Ну и признали не

Китай представил первую в мире полностью перерабатываемую лопасть ветротурбины длиной 110 метров

Егор Быковский
2 часа назад
Алексей, именно так. Редакторский недочёт. Поправили.

Существует ли максимальная температура? 

Леонид Зарипов
3 часа назад
У Америги больше всего золота , а про серебро молчат... Сколько у нее...

Все мировые запасы серебра по странам — в одной визуализации

Сергей Механик
3 часа назад
Немецкие не пробовал, а вот США и Великобритания делают очень даже не плохо. Доктор рекомендовал для восстановления после операции. Правда,

Инфографика: в чьих руках сосредоточена мировая торговля витаминами и пищевыми добавками

Сергей Механик
3 часа назад
На мой взгляд, концепт с иероглифами наиболее приближен к нынешней реальности где-то в Японии, Китае или Корее.

Сумрачные футуристические города Наджиба Наджара

Сергей Механик
3 часа назад
Полагаю, не далек тот час, когда будет мобильный интернет в любой точке.

Глобальная сеть вырастет: регулятор США одобрил запуск 7500 новых спутников Starlink

Angel Vector Xranitel
3 часа назад
Как же хочется хату в Свалбарде. Уютная погода, комфортная погода и 4 месяца без вонючего солнца. Рай северянина.

Карта: средняя годовая температура воздуха по странам

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно