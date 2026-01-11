Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: природные ресурсы Венесуэлы

Венесуэла — одна из богатейших стран по запасам природных ресурсов. На инфографике показано, какие полезные ископаемые скрыты на территории этой страны.

Инфографика: природные ресурсы Венесуэлы / © Yasin Demirci / Anadolu via Reuters Connect

Венесуэла занимает первое место в мире по доказанным запасам нефти — 303,2 миллиарда баррелей. По данным ОПЕК, ежедневная добыча нефти в стране в 2025 году составляла в среднем один миллион баррелей.

Венесуэла входит в десятку по запасам природного газа — 201 триллион кубических футов (примерно 5,7 триллиона кубических метров).

Богатство страны не ограничивается нефтегазовыми ресурсами. По разным оценкам, в недрах страны может храниться от 0,64 до 2,7 тысяч тонн золота.

Как утверждала осенью 2025 года венесуэльская сторона на переговорах с индийскими инвесторами, природные запасы страны включали 340 миллионов тонн никеля, 1,6 миллиарда тонн железной руды, 340 миллионов тонн бокситов и более одного миллиарда тонн угля.

Несмотря на природные ресурсы, Венесуэла — одна из беднейших стран мира. По ВВП на душу населения в номинальном выражении страна стабильно оказывалась во второй сотне рейтинга. По данным МВФ, Венесуэла в 2024 году занимала 161 строчку.