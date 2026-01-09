Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Склонность женщин к мастурбации в подростковом возрасте связали с более частыми оргазмами с партнером во взрослом

Мастурбация — самостоятельная стимуляция половых органов для получения удовольствия и разрядки. Хотя люди широко практикуют мастурбацию, эта тема до сих пор окружена молчанием и социальной стигмой. Исследование показало, что женщины, которые занимаются самостимуляцией в подростковом возрасте, в будущем могут чаще испытывать оргазмы во время секса с партнерами.

Кадр из фильма «Хорошо быть тихоней» / © Summit Entertainment

Ученые из Университетского института психологических, социальных наук и наук о жизни в Лиссабоне (Португалия) провели исследование, в котором хотели понять, насколько женщины понимают анатомию своих гениталий. Результаты исследования опубликованы в International Journal of Sexual Health.

Ученые хотели выяснить, какие демографические и личные факторы связаны с частотой мастурбации. Также они планировали проанализировать связь между ранним сексуальным опытом и сексуальной удовлетворенностью во взрослом возрасте. Исследователей интересовало, могут ли привычки, сформировавшиеся в подростковом возрасте, повлиять на способность достигать оргазма с партнером.

Авторы исследования разработали опрос, в котором приняли участие 469 женщин в возрасте от 18 до 78 лет. Все они имели гражданство Португалии.

В опросе была также анкета на знание женской анатомии. Данные показали, что примерно 74% участниц обладали низким или средним уровнем знаний. Особенно часто встречались заблуждения относительно клитора.

Исследователи также подробно расспросили женщин об их сексуальном поведении. Хотя у многих участниц наблюдались проблемы в знаниях анатомии, распространенность мастурбации оказалась высокой. Примерно 96% респонденток рассказали, что мастурбировали в какой-то момент своей жизни. В среднем они начинали это делать в возрасте чуть старше 14 лет.

На частоту мастурбации повлиял возраст, место жительства и отношение к религии. Так, чаще свои половые органы стимулировали молодые, нерелигиозные женщины, живущие в городах. Также подобная активность оказалась скорее свойственна женщинам, у которых нет постоянного партнера.

На частоту мастурбации влияли не только демографические факторы. Ученые обнаружили связь между анатомическими знаниями и поведением. Женщины, набравшие более высокие баллы в анатомической анкете, как правило, чаще мастурбировали.

Авторы исследования обнаружили связь между поведением подростков и сексуальной удовлетворенностью во взрослом возрасте. Женщины, которые больше мастурбировали в подростковом возрасте, во взрослом возрасте чаще испытывали оргазмы во время секса с партнерами. Эта корреляция наблюдалась для оргазмов, достигаемых при вагинальном проникновении.

По мнению ученых, мастурбация в подростковом возрасте становится своего рода обучением. Девушки узнают, какие виды стимуляции они предпочитают. В более позднем возрасте это понимание они могут переносить на сексуальное взаимодействие с партнерами.

Однако ученые заметили, что у взрослых женщин частая мастурбация, напротив, связана с более низкой частотой оргазма во время секса с партнерами. По словам исследователей, у некоторых женщин мастурбация может заполнить пробел, появившийся из-за неудовлетворительных контактов с партнерами.

Исследователи отмечают, что они проводили опрос среди цисгендерных женщин из Португалии. Результаты могут не в полной мере отражать ситуацию в других культурных или правовых средах. Также исследование опиралось на ответы самих участниц. В этой ситуации важно учитывать предвзятость воспоминаний.

При этом ученые подчеркнули, что исследование показало важность мастурбации и необходимость всестороннего полового воспитания. По мнению авторов, образование должно выходить за рамки воспроизводства и включать анатомию и удовольствие.