  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
9 января, 18:08
Рейтинг: +139
Посты: 429

Склонность женщин к мастурбации в подростковом возрасте связали с более частыми оргазмами с партнером во взрослом

Мастурбация — самостоятельная стимуляция половых органов для получения удовольствия и разрядки. Хотя люди широко практикуют мастурбацию, эта тема до сих пор окружена молчанием и социальной стигмой. Исследование показало, что женщины, которые занимаются самостимуляцией в подростковом возрасте, в будущем могут чаще испытывать оргазмы во время секса с партнерами.

Сообщество
# женщины
# мастурбация
# оргазм
# половое воспитание
# секс
Кадр из фильма «Хорошо быть тихоней» / © Summit Entertainment
Кадр из фильма «Хорошо быть тихоней» / © Summit Entertainment

Ученые из Университетского института психологических, социальных наук и наук о жизни в Лиссабоне (Португалия) провели исследование, в котором хотели понять, насколько женщины понимают анатомию своих гениталий. Результаты исследования опубликованы в International Journal of Sexual Health.

Ученые хотели выяснить, какие демографические и личные факторы связаны с частотой мастурбации. Также они планировали проанализировать связь между ранним сексуальным опытом и сексуальной удовлетворенностью во взрослом возрасте. Исследователей интересовало, могут ли привычки, сформировавшиеся в подростковом возрасте, повлиять на способность достигать оргазма с партнером.

Авторы исследования разработали опрос, в котором приняли участие 469 женщин в возрасте от 18 до 78 лет. Все они имели гражданство Португалии. 

В опросе была также анкета на знание женской анатомии. Данные показали, что примерно 74% участниц обладали низким или средним уровнем знаний. Особенно часто встречались заблуждения относительно клитора.

Исследователи также подробно расспросили женщин об их сексуальном поведении. Хотя у многих участниц наблюдались проблемы в знаниях анатомии, распространенность мастурбации оказалась высокой. Примерно 96% респонденток рассказали, что мастурбировали в какой-то момент своей жизни. В среднем они начинали это делать в возрасте чуть старше 14 лет.

На частоту мастурбации повлиял возраст, место жительства и отношение к религии. Так, чаще свои половые органы стимулировали молодые, нерелигиозные женщины, живущие в городах. Также подобная активность оказалась скорее свойственна женщинам, у которых нет постоянного партнера.

На частоту мастурбации влияли не только демографические факторы. Ученые обнаружили связь между анатомическими знаниями и поведением. Женщины, набравшие более высокие баллы в анатомической анкете, как правило, чаще мастурбировали. 

Авторы исследования обнаружили связь между поведением подростков и сексуальной удовлетворенностью во взрослом возрасте. Женщины, которые больше мастурбировали в подростковом возрасте, во взрослом возрасте чаще испытывали оргазмы во время секса с партнерами. Эта корреляция наблюдалась для оргазмов, достигаемых при вагинальном проникновении.

По мнению ученых, мастурбация в подростковом возрасте становится своего рода обучением. Девушки узнают, какие виды стимуляции они предпочитают. В более позднем возрасте это понимание они могут переносить на сексуальное взаимодействие с партнерами.

Однако ученые заметили, что у взрослых женщин частая мастурбация, напротив, связана с более низкой частотой оргазма во время секса с партнерами. По словам исследователей, у некоторых женщин мастурбация может заполнить пробел, появившийся из-за неудовлетворительных контактов с партнерами.

Исследователи отмечают, что они проводили опрос среди цисгендерных женщин из Португалии. Результаты могут не в полной мере отражать ситуацию в других культурных или правовых средах. Также исследование опиралось на ответы самих участниц. В этой ситуации важно учитывать предвзятость воспоминаний.

При этом ученые подчеркнули, что исследование показало важность мастурбации и необходимость всестороннего полового воспитания. По мнению авторов, образование должно выходить за рамки воспроизводства и включать анатомию и удовольствие.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
13 Янв
Бесплатно
Металл-органические каркасы: за что дали Нобелевскую премию по химии в 2025 году?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
13 Янв
1000
Эволюционная биология: итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
14 Янв
500
Столкновения в Солнечной системе
Московский Планетарий
Москва
Лекция
14 Янв
1200
Медицинские итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
14 Янв
900
Кризис классических царств майя и возвышение Чичен-Ицы
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Янв
1200
Астрофизические итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Янв
Бесплатно
Открытая встреча Московского астрономического клуба
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
17 Янв
1400
Иммануил Кант и его категорический императив
Medio Modo
Москва
Лекция
17 Янв
Бесплатно
Нейронауки
Музей криптографии
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
8 января, 11:22
Андрей Серегин

Пластик помог нефтяным загрязнениям преодолеть в океане расстояние до 8,5 тысячи километров

Загрязнение океана нефтью и пластиком — глобальная экологическая проблема, о которой давно говорят ученые. Оказалось, что эти два типа загрязнителей способны объединяться в гибридные образования, которые могут преодолевать тысячи километров по морским просторам.

Биология
# загрязнение воды
# нефть
# океан
# пластик
# экология
8 января, 22:23
Редакция Naked Science

Польша поддержала украинский запрос об экстрадиции археолога Александра Бутягина

Польша может экстрадировать на Украину российского археолога, заведующего сектором археологии Северного Причерноморья в отделе Античного мира Эрмитажа Александра Бутягина. Соответствующее ходатайство направила прокуратура в Окружной суд Варшавы.

Археология
# археолог
# археологические раскопки
# археология
# Крым
# Польша
# Украина
9 января, 12:04
Андрей Серегин

Мамонты-долгожители с Аляски оказались китами

Ученые десятилетиями ищут кости мамонтов, которые, по данным генетиков, могли дожить на материке до бронзового века. Очередная потенциальная находка с Аляски, считавшаяся остатками мамонтов, после проверки оказалась костями китов, умерших около двух тысяч лет назад.

Палеонтология
# генетика
# киты
# кости
# мамонты
# палеоантропология
8 января, 11:22
Андрей Серегин

Пластик помог нефтяным загрязнениям преодолеть в океане расстояние до 8,5 тысячи километров

Загрязнение океана нефтью и пластиком — глобальная экологическая проблема, о которой давно говорят ученые. Оказалось, что эти два типа загрязнителей способны объединяться в гибридные образования, которые могут преодолевать тысячи километров по морским просторам.

Биология
# загрязнение воды
# нефть
# океан
# пластик
# экология
5 января, 10:53
Александр Березин

Латаемое старье: действительно ли наши космонавты будут летать на списанных модулях МКС?

В конце 2025 года СМИ рассказали нам, что «новая» российская орбитальная станция (РОС) будет состоять из модулей, летающих в космосе до 30 лет. «И так сойдет!»: новую российскую орбитальную станцию соберут из остатков МКС», «Отцепим старье от МКС и будем бесконечно чинить» — это не издание «Панорама», а абсолютно реальные заголовки российских СМИ. Печально, но сходную позицию занял и лучший космический журналист и расследователь современного мира Эрик Бергер. Он зашел настолько далеко, чтобы пожалеть, что Дмитрий Рогозин уже не возглавляет «Роскосмос». А вот у тех, кто знает тему, решения по РОС, заявленные официальными лицами в конце прошлого года, вызвали положительную реакцию. Почему?

Космонавтика
# космос
# Роскосмос
# Российская орбитальная станция
# Россия
Выбор редакции
7 января, 10:01
Максим Абдулаев

Ботаники обнаружили у растений систему раннего оповещения о нападении бактерий

Ученые опровергли представление о медленной химической реакции флоры на инфекции, выяснив, что растения передают сигнал тревоги стремительными электрическими импульсами. Оказалось, что для активации этой «нервной системы» используются не профильные противомикробные вещества, а гормоны, которые раньше считались ответственными исключительно за защиту от насекомых.

Биология
# ботаника
# иммунная система
# растения
# светящиеся растения
17.12.2025, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
23.12.2025, 10:51
Игорь Байдов

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «‎Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Астрономия
# вселенная
# гравитационное линзирование
# Джеймс Уэбб
# звезды
# ранняя вселенная
# телескоп Джеймса Уэбба
# Черные дыры
12.12.2025, 13:48
Игорь Байдов

Морские биологи впервые зафиксировали совместную охоту косаток и дельфинов

У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.

Биология
# дельфины
# интеллект китообразных
# китообразные
# косатки
# морские виды
# морские животные
# охота
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Мамонты-долгожители с Аляски оказались китами

    9 января, 12:04

  2. Кишечная микробиота приматов изменила мозг мышей по образцу эволюции человека

    9 января, 09:50

  3. Польша поддержала украинский запрос об экстрадиции археолога Александра Бутягина

    8 января, 22:23

  4. Астрофизики нашли «неудавшуюся» галактику

    8 января, 16:48
Выбор редакции

Латаемое старье: действительно ли наши космонавты будут летать на списанных модулях МКС?

5 января, 10:53

Последние комментарии

Иван Колупаев
46 минут назад
Mikhail, раньше-то российских ученых за научную деятельность не задерживали. Бутягин просто первый кого решили отловить (и посмотреть что получится)

Польша поддержала украинский запрос об экстрадиции археолога Александра Бутягина

Минорная Струнка
1 час назад
Александр, вам про протяженность говорят а не про площадь, читайте глазами а не причинным местом

Инфографика: истинный масштаб Африки

Иван Колупаев
2 часа назад
Александр, зато свое, натуральное 😁 Нет, а вы как думали, сразу раз и Автокад переплюнуть? Хорошо что есть такой хотя бы. Впрочем Violet говорит о

Инфографика: как нефтяные запасы Венесуэлы соотносятся с остальным миром

Михаил Советкин
2 часа назад
А что не сравниваем сразу Евразию с Африкой ведь Евразия это континент как и африка! Вы ещё Африку с с какой нибудь маленькой страной сравните

Инфографика: истинный масштаб Африки

Сергей Захаров
2 часа назад
Земля плоская, шароверы шароголовые. 🤣

Инфографика: истинный масштаб Африки

Konstantin Resto
2 часа назад
Antoniy, зато даже ты уже вероятно понял. что реально ты дебил! поскольку тебя интересуют открытия таких же неандертальцев

Астрономы впервые измерили массу планеты-сироты

Antoniy Ugrolski
2 часа назад
Konstantin, много слов. Слишком

Астрономы впервые измерили массу планеты-сироты

Акерке Абдрасилова
2 часа назад
С каких это пор казахстан в россии??? Казахстан сама по себе страна.

Инфографика: в каком году живут страны мира

Antoniy Ugrolski
3 часа назад
Sam, по европам не след ещдить, если проживаешь в России, неважно где работаешь. Злыдни там русофобские не спят, лишь ьы напакостить нам...

Польша поддержала украинский запрос об экстрадиции археолога Александра Бутягина

Antoniy Ugrolski
3 часа назад
Mikhail, конечно нормальеый чел не мог знать: он работал с1999г, т.е со времён Укры... Более мерщко, что органы Польши поддержали пока заведомо вздорные

Польша поддержала украинский запрос об экстрадиции археолога Александра Бутягина

a s
3 часа назад
Violet, про отечественные планшеты почему написать забыл? Потому что под твою методичку не подходит? Не путай конструктивную критику и экстремизм.

Инфографика: как нефтяные запасы Венесуэлы соотносятся с остальным миром

Antoniy Ugrolski
3 часа назад
Валерий: Ó, þeir hefðu átt að fylgjast með umhverfinu, ekki ræna Evrópu í fjármálaleikjum . {~olisi pitänyt valvoa ympäristöä, ei ryöstää eurooppalaisista talousPeleissä}

Исландия потеряла статус единственной страны без комаров

Cristina Sadlivschii
3 часа назад
Хм, интересно

Кости из Марокко поставили под сомнение эволюционную историю человечества 

Blablabla
3 часа назад
Как же круто читать все эти комментарии)))

Инфографика: истинный масштаб Африки

Antoniy Ugrolski
3 часа назад
Ó, þeir hefðu átt að fylgjast með umhverfinu, ekki ræna Evrópu í fjármálaleikjum!

Исландия потеряла статус единственной страны без комаров

Konstantin Resto
3 часа назад
Дети не читают часы, потому что система этого уже не требует. Стрелки это уже прошлый век Более пагубно то, что Учёные верят в невозможные

Запрет на гаджеты в США выявил у подростков непонимание аналоговых часов 

Дмитрий Пикалов
3 часа назад
Всё это можно назвать одним словом: талоны на питание)

Карта: валюты европейских стран

Samual Barns
4 часа назад
Seva, и? Тебе завидно? Ты всегда хотел, но не мог? Кого ещё ты ненавидишь, жалкая рашнюпа? Геи, украинцы, кавказцы, американцы, европейцы? Какая злая

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

Konstantin Resto
5 часов назад
Гипотеза выдвинута (мамонты дожили до бронзового века) → Найдены «подтверждения» (кости, похожие на мамонтовые) → На этом строятся карьеры

Мамонты-долгожители с Аляски оказались китами

Julija Vasiljeva
5 часов назад
Люди, ну просто для сравнения написано то. Я реально понимаю что континент со страной не сравнить, но статья просто для интереса ведь. Ну не учебник

Инфографика: истинный масштаб Африки

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно