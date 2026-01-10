Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Последствия гибели звезды в замедленной съемке: ученые показали 25-летний таймлапс остатка сверхновой
Недавно представленный NASA таймлапс создавался на протяжении целых двух с половиной десятилетий. Речь идет об изучение остатка сверхновой Кеплера — объекте, находящемся примерно в 17 000 световых лет от нашей планеты.
В основе таймлапса лежат рентгеновские данные, полученные с орбитальной рентгеновской обсерватории NASA «Чандра». Кроме того, в него включены оптические изображения, сделанные телескопом Pan-STARRS на Гавайях. Для «Чандры» долгосрочные наблюдения и возвращение к одним и тем же космическим объектам — дело привычное, однако этот таймлапс стал самым продолжительным по времени за всю историю работы легендарного телескопа.
«Чандра» снимала остаток сверхновой Кеплера — впервые замеченный астрономами на ночном небе еще в 1604 году — в 2000, 2004, 2006, 2014 и, наконец, в 2025 году. Остатки сверхновых представляют особый интерес для астрономов и астрофизиков: это облака вещества, которые остаются после взрыва звезды.
Подобные остатки сверхновых ученые используют для измерения скорости расширения Вселенной. Именно скорость расширения этого конкретного остатка стала ключевым элементом таймлапса. Зафиксировав его изменения за 25 лет, исследователи смогли измерить, как и с какой скоростью движутся разные участки облака. Самые быстрые фрагменты разлетаются со скоростью около 2% от скорости света — примерно 21,5 миллиона километров в час. Этот регион виден в нижней части таймлапса. В то же время самый медленный участок, расположенный в верхней части изображения, движется всего лишь со скоростью 0,5% от скорости света — около 5,4 миллиона километров в час. Вот уж действительно неторопливо.
NASA отметило, что столь значительная разница в скоростях между различными областями остатка сверхновой объясняется неоднородной плотностью вещества. Это, в свою очередь, дает важные подсказки о том, как именно произошел взрыв звезды.
Ученые десятилетиями ищут кости мамонтов, которые, по данным генетиков, могли дожить на материке до бронзового века. Очередная потенциальная находка с Аляски, считавшаяся остатками мамонтов, после проверки оказалась костями китов, умерших около двух тысяч лет назад.
Забытое в СМИ заболевание по последним научным и статистическим данным продолжает активно убивать людей, далеко опережая любую другую инфекционную болезнь. Причем темпами, далеко превышающими официальные оценки ВОЗ.
Польша может экстрадировать на Украину российского археолога, заведующего сектором археологии Северного Причерноморья в отделе Античного мира Эрмитажа Александра Бутягина. Соответствующее ходатайство направила прокуратура в Окружной суд Варшавы.
Загрязнение океана нефтью и пластиком — глобальная экологическая проблема, о которой давно говорят ученые. Оказалось, что эти два типа загрязнителей способны объединяться в гибридные образования, которые могут преодолевать тысячи километров по морским просторам.
В конце 2025 года СМИ рассказали нам, что «новая» российская орбитальная станция (РОС) будет состоять из модулей, летающих в космосе до 30 лет. «И так сойдет!»: новую российскую орбитальную станцию соберут из остатков МКС», «Отцепим старье от МКС и будем бесконечно чинить» — это не издание «Панорама», а абсолютно реальные заголовки российских СМИ. Печально, но сходную позицию занял и лучший космический журналист и расследователь современного мира Эрик Бергер. Он зашел настолько далеко, чтобы пожалеть, что Дмитрий Рогозин уже не возглавляет «Роскосмос». А вот у тех, кто знает тему, решения по РОС, заявленные официальными лицами в конце прошлого года, вызвали положительную реакцию. Почему?
Ученые опровергли представление о медленной химической реакции флоры на инфекции, выяснив, что растения передают сигнал тревоги стремительными электрическими импульсами. Оказалось, что для активации этой «нервной системы» используются не профильные противомикробные вещества, а гормоны, которые раньше считались ответственными исключительно за защиту от насекомых.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.
