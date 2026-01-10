Последствия гибели звезды в замедленной съемке: ученые показали 25-летний таймлапс остатка сверхновой

Недавно представленный NASA таймлапс создавался на протяжении целых двух с половиной десятилетий. Речь идет об изучение остатка сверхновой Кеплера — объекте, находящемся примерно в 17 000 световых лет от нашей планеты.

Остаток сверхновой Кеплера / © NASA / CXC / SAO; Optical: Pan-STARRS

В основе таймлапса лежат рентгеновские данные, полученные с орбитальной рентгеновской обсерватории NASA «Чандра». Кроме того, в него включены оптические изображения, сделанные телескопом Pan-STARRS на Гавайях. Для «Чандры» долгосрочные наблюдения и возвращение к одним и тем же космическим объектам — дело привычное, однако этот таймлапс стал самым продолжительным по времени за всю историю работы легендарного телескопа.

© NASA / CXC / SAO; Optical: Pan-STARRS

«Чандра» снимала остаток сверхновой Кеплера — впервые замеченный астрономами на ночном небе еще в 1604 году — в 2000, 2004, 2006, 2014 и, наконец, в 2025 году. Остатки сверхновых представляют особый интерес для астрономов и астрофизиков: это облака вещества, которые остаются после взрыва звезды.

Подобные остатки сверхновых ученые используют для измерения скорости расширения Вселенной. Именно скорость расширения этого конкретного остатка стала ключевым элементом таймлапса. Зафиксировав его изменения за 25 лет, исследователи смогли измерить, как и с какой скоростью движутся разные участки облака. Самые быстрые фрагменты разлетаются со скоростью около 2% от скорости света — примерно 21,5 миллиона километров в час. Этот регион виден в нижней части таймлапса. В то же время самый медленный участок, расположенный в верхней части изображения, движется всего лишь со скоростью 0,5% от скорости света — около 5,4 миллиона километров в час. Вот уж действительно неторопливо.

NASA отметило, что столь значительная разница в скоростях между различными областями остатка сверхновой объясняется неоднородной плотностью вещества. Это, в свою очередь, дает важные подсказки о том, как именно произошел взрыв звезды.