Олег Гончар
Олег Гончар
22 декабря, 10:08
Рейтинг: +733
Посты: 2244

Экспериментальный истребитель VISTA X-62 с искусственным интеллектом получит новые возможности

Военно-воздушные силы США планируют оснастить свой экспериментальный автономный самолет X-62 VISTA новым радаром и другими бортовыми системами, чтобы расширить возможности проведения сложных испытаний технологий искусственного интеллекта.

# авиация
# США
# технологии
Экспериментальный истребитель VISTA X-62 (снизу) / © U.S. Army 
Экспериментальный истребитель VISTA X-62 (снизу) / © U.S. Army 

Как сообщило издание Defense News, X-62 VISTA (Variable Stability In-flight Simulator Test Aircraft, «летающая испытательная платформа с переменной устойчивостью») — проходит масштабную модернизацию систем. Экспериментальный аппарат X-62 VISTA, созданный на базе истребителя F-16D Fighting Falcon, считается первым в мире тактическим (боевым) самолетом, управление которым полностью осуществлялось искусственным интеллектом.

Самолет представляет собой глубоко модифицированный испытательный F-16D Fighting Falcon с обновленной авионикой, приспособленный для отработки передовых аэрокосмических технологий. В последние годы он активно используется для экспериментов с автономным полетом. 

Летно-испытательная школа ВВС США, входящая в состав 412-го испытательного крыла авиабазы Эдвардс, установит оборудование, которое позволит X-62 применять современные радары и интегрированные сенсорные системы. По заявлению ВВС, это «выведет самолет в более сложные сценарии и позволит оценивать интеграцию ИИ-систем, их взаимодействие и принятие решений в реальном времени».

Реализация программы стала возможной благодаря инвестициям Центра управления испытательными ресурсами Министерства обороны США.

Ключевым элементом обновления станет установка на X-62 современного радара PhantomStrike разработки компании Raytheon. Он представляет собой компактный радар с воздушным охлаждением, который «меньше, легче и требует меньше энергии, чем современные РЛС с активной фазированной решеткой (AESA)».

PhantomStrike может устанавливаться на беспилотные летательные аппараты, легкие ударные самолеты, вертолеты и другие платформы, обеспечивая «превосходные радиолокационные возможности почти за половину стоимости типичных радаров».

19 декабря, 15:22
Андрей Серегин

В морских пещерах Средиземного моря насчитали до сотни тысяч фрагментов пластика на квадратный метр

Экологическое состояние морей, омывающих развитые и развивающиеся страны, — давняя проблема, о которой говорят ученые. Авторы нового исследования выявили в Средиземном море пещеры с рекордным количеством мусора.

Биология
# пещера
# пластик
# тюлени
# экология
19 декабря, 20:02
Evgenia Vavilova

Физики доказали универсальный закон фондовых рынков

Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.

Физика
# биржа
# Теория сложных систем
# фондовый рынок
# экономика
22 декабря, 09:20
Игорь Байдов

Биологи выяснили, почему муравьи стали одними из самых многочисленных существ на планете

Согласно научным данным, на Земле живут 20 квадриллионов муравьев, что составляет примерно 2,5 миллиона муравьев на каждого человека. Ученые давно спорят, почему эти насекомые стали одними из самых многочисленных существ по числу особей. Авторы нового исследования, похоже, нашли ключ к разгадке.

Биология
# виды
# животные
# колонии насекомых
# муравьи
# насекомые
15 декабря, 11:02
Игорь Байдов

Римские завоеватели подорвали здоровье британцев на несколько столетий

Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.

Археология
# бритты
# кельты
# патологии
# Рим
# Римская Британия
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
17 декабря, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Инфографика: сравнение российского термоядерного реактора с ИТЭР

12 декабря, 10:30

