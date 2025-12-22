Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Экспериментальный истребитель VISTA X-62 с искусственным интеллектом получит новые возможности

Экспериментальный истребитель VISTA X-62 (снизу) / © U.S. Army

Как сообщило издание Defense News, X-62 VISTA (Variable Stability In-flight Simulator Test Aircraft, «летающая испытательная платформа с переменной устойчивостью») — проходит масштабную модернизацию систем. Экспериментальный аппарат X-62 VISTA, созданный на базе истребителя F-16D Fighting Falcon, считается первым в мире тактическим (боевым) самолетом, управление которым полностью осуществлялось искусственным интеллектом.

Самолет представляет собой глубоко модифицированный испытательный F-16D Fighting Falcon с обновленной авионикой, приспособленный для отработки передовых аэрокосмических технологий. В последние годы он активно используется для экспериментов с автономным полетом.

Летно-испытательная школа ВВС США, входящая в состав 412-го испытательного крыла авиабазы Эдвардс, установит оборудование, которое позволит X-62 применять современные радары и интегрированные сенсорные системы. По заявлению ВВС, это «выведет самолет в более сложные сценарии и позволит оценивать интеграцию ИИ-систем, их взаимодействие и принятие решений в реальном времени».

Реализация программы стала возможной благодаря инвестициям Центра управления испытательными ресурсами Министерства обороны США.

Ключевым элементом обновления станет установка на X-62 современного радара PhantomStrike разработки компании Raytheon. Он представляет собой компактный радар с воздушным охлаждением, который «меньше, легче и требует меньше энергии, чем современные РЛС с активной фазированной решеткой (AESA)».

PhantomStrike может устанавливаться на беспилотные летательные аппараты, легкие ударные самолеты, вертолеты и другие платформы, обеспечивая «превосходные радиолокационные возможности почти за половину стоимости типичных радаров».