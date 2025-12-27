Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Пять инновационных аэротакси, которые изменят будущее мировой авиации
Индустрия автономных аэротакси приближается к важнейшей вехе: к 2026 году сразу несколько компаний выходят на этап сертификации и коммерческого внедрения. Городская воздушная мобильность переходит от испытаний концептов к реальной эксплуатации, знаменуя переломный момент для глобальных транспортных систем.
Эти новаторы формируют инфраструктуру, партнерские модели и регуляторные маршруты, которые определят облик воздушных перевозок на годы вперед. Совокупные усилия компаний ясно показывают: автономные аэротакси уже совсем рядом, превращая футуристическое видение в осязаемую реальность.
1. S4 Aircraft — Joby Aviation.
Компания Joby Aviation вывела 54 своих летательных аппарата на финальную стадию сертификации типа, став безусловным лидером гонки за одобрением Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Аэротакси S4 рассчитано на пилота и четырех пассажиров, развивает крейсерскую скорость до 320 километров в час и обладает дальностью полета около 160 километров.
В первом квартале 2026 года Joby планирует запустить коммерческие пассажирские рейсы в Дубае, а позднее в том же году — расшириться на рынок США. Знаковый тестовый перелет, выполненный в ОАЭ в ноябре 2025 года, сделал Joby первым электрическим аэротакси, начавшим полеты в общем воздушном пространстве.
2. Midnight Aircraft — Archer Aviation.
Archer Aviation готовится к одновременному запуску операций в разных регионах мира, активно продвигаясь к получению ключевых сертификатов FAA. Ее аппарат Midnight оснащен 12 роторами, рассчитан на одного пилота и четырех пассажиров и уже продемонстрировал высокие показатели по скорости, высоте и продолжительности полета.
Midnight развивает крейсерскую скорость около 240 километров в час и способен выполнять миссии протяженностью примерно 160 километров. В ходе испытаний он установил рекорд, преодолев 90 километров за 31 минуту, а также поднялся на высоту 2100 метров, подтвердив операционную гибкость и диапазон применения.
Компания планирует начать пассажирские рейсы в Абу-Даби в 2026 году, продолжая при этом процесс сертификации в США. По имеющимся данным, коммерческая эксплуатация может стартовать уже в начале 2026 года.
3. VX4 Aircraft — Vertical Aerospace.
Vertical Aerospace делает ставку на двойную технологическую стратегию, разрабатывая как полностью электрическую, так и гибридно-электрическую версии своего аппарата VX4. Полностью электрический вариант рассчитан на перевозку пяти–шести пассажиров и имеет дальность более 160 километров.
В 2024 году компания завершила первую фазу летных испытаний с пилотом, собрав обширный массив данных в ходе 20 полетов и по 70 контрольным точкам.
При грузоподъемности около 1100 килограммов версия VX4 с увеличенной дальностью способна преодолевать до 1600 километров. Благодаря этому аппарат представляет интерес для самых разных отраслей — от обороны и здравоохранения до дальнемагистральной логистики.
4. Lilium Jet.
Компания Lilium делает ставку на региональную воздушную мобильность, а не на короткие городские маршруты, что выгодно отличает ее от большинства конкурентов на рынке аэротакси. Шестиместный Lilium Jet использует технологию канальных вентиляторов вместо открытых роторов, обеспечивая преимущества по уровню шума и эффективности.
Первые поставки заказчикам ожидаются в 2026 году. Lilium Jet способен развивать крейсерскую скорость до 305 километров в час — в зависимости от конфигурации полета и нагрузки.
5. Wisk Aero Generation 6.
Wisk Aero — единственная компания, полностью ориентированная на автономные пассажирские полеты. Она разрабатывает свою платформу как полностью электрический четырехместный аппарат. На счету Wisk более 1600 полномасштабных испытательных полетов — это самый крупный и зрелый автономный тестовый парк в отрасли.
Аппарат летает со скоростью до 220 километров в час, имеет дальность около 150 километров и выполняет полеты на высотах от 700 до 1200 метров.
Переход к коммерческой эксплуатации аэротакси в 2026 году станет одним из самых значимых этапов в развитии современного транспорта. Каждая из этих пяти компаний формирует собственное измерение будущего — через автономность, региональную мобильность или интеграцию в транспортную инфраструктуру.
Генетический анализ показал, что миксины обладают неожиданно сложной системой обоняния, возникшей на заре эволюции позвоночных
Биологи опровергли представление о примитивности органов чувств у древнейших бесчелюстных, обнаружив у миксин огромный арсенал рецепторов для поиска добычи. Исследователи доказали, что способность различать сложные запахи и аминокислоты появилась у общего предка позвоночных задолго до возникновения челюстей.
В современном рельсовом транспорте каждый цикл разгона и торможения напрямую зависит от большого количества энергии. И если набор скорости потребляет мощность, то торможение, наоборот, производит ее в избытке. Проблема в том, что значительная часть этой энергии пропадает впустую, буквально сгорая при нагреве контактной сети и тормозных систем. Но уже есть электрохимические и емкостные накопители энергии, которые могут собирать, хранить и возвращать в сеть драгоценные киловатт-часы, делая транспорт одновременно дешевле и экологичнее. Как предполагают белорусские инженеры, в перспективе подобные накопители станут одним из ключевых элементов энергоэффективной транспортной инфраструктуры uST.
Оказалось, именно внешний слой определяет форму корня растения и его механические свойства. Это открытие позволит ученым лучше адаптировать сельскохозяйственные культуры к сложным почвам.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Обычно, увидев черную плесень в помещении, мы стремимся избавиться от нее как можно скорее. Микроскопический гриб Aspergillus niger обладает уникальной живучестью и умением приспосабливаться к любым неблагоприятным условиям среды, но для человека воспринимается как признак бытовой неприятности. Он портит еду, размножается в сырых углах, вызывает аллергию и ассоциируется с антисанитарией. Однако именно эти качества — устойчивость к токсичным веществам и способность расти в экстремальных условиях — оказались ключевыми для неожиданной сферы его применения. Ученые задействовали этот гриб для утилизации одного из самых проблемных промышленных загрязнителей — трибутилфосфата.
В России существуют тысячи рабочих мест с вредными и опасными условиями труда. На шахтах, металлургических заводах, в авиастроении люди годами находятся в условиях сильного шума, вибрации, запыленности и контакта с химикатами, что наносит серьезный ущерб здоровью. Однако существующие методы оценки рисков оказываются неэффективными для прогнозирования заболеваний, поскольку работают с усредненными показателями группы, а обязательные медосмотры определяют уже наступившую болезнь. Такая система лечит последствия, но не предотвращает причину. Ученые Пермского Политеха, управления Роспотребнадзора и ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения разработали программу, которая прогнозирует индивидуальные профессиональные риски здоровью для каждого конкретного работника с точностью 89%.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
