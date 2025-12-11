Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Самый быстрый в мире бизнес-джет обрел первого владельца

Канадская компания Bombardier отметила важный рубеж в истории деловой авиации, передав первый серийный самолет Global 8000 покупателю в своем сборочном центре в Миссиссоге, провинция Онтарио.

Global 8000 / © Bombardier

На мероприятие собрались сотрудники, официальные лица и приглашенные гости — все ради дебюта Global 8000. Эта веха также подтвердила стремление компании вывести на рынок новый флагманский самолет после многолетней разработки и испытаний.

Первым владельцем самолета стал Патрик Довиджи — бывший профессиональный хоккеист из Канады, впоследствии построивший успешный бизнес. Global 8000 сменяет модель Global 7500 и с самого начала демонстрирует более высокие характеристики. По данным авиастроителя, самолет достигает скорости около 1160 километров в час, что делает его самым быстрым частным джетом на рынке.

Компания также отметила дальность полета — более 14 800 километров, показатель, подтвержденный во время дальнего тестового перелета, выполненного ранее в этом году. Такая дальность позволяет выполнять беспосадочные рейсы между большим числом международных пар городов, чем любой другой бизнес-джет.

Global 8000 теперь занял вершину модельного ряда Bombardier. Сочетание высокой скорости, большой дальности и современных бортовых систем делает его привлекательным выбором для клиентов, которым нужны максимальные возможности для дальних путешествий при высочайшем уровне комфорта.