  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
11 декабря, 06:57
Рейтинг: +733
Посты: 2230

Самый быстрый в мире бизнес-джет обрел первого владельца

Канадская компания Bombardier отметила важный рубеж в истории деловой авиации, передав первый серийный самолет Global 8000 покупателю в своем сборочном центре в Миссиссоге, провинция Онтарио.

Сообщество
# Bombardier
# авиация
# самолёты
Global 8000 / © Bombardier
Global 8000 / © Bombardier

На мероприятие собрались сотрудники, официальные лица и приглашенные гости — все ради дебюта Global 8000. Эта веха также подтвердила стремление компании вывести на рынок новый флагманский самолет после многолетней разработки и испытаний.

Первым владельцем самолета стал Патрик Довиджи — бывший профессиональный хоккеист из Канады, впоследствии построивший успешный бизнес. Global 8000 сменяет модель Global 7500 и с самого начала демонстрирует более высокие характеристики. По данным авиастроителя, самолет достигает скорости около 1160 километров в час, что делает его самым быстрым частным джетом на рынке.

Компания также отметила дальность полета — более 14 800 километров, показатель, подтвержденный во время дальнего тестового перелета, выполненного ранее в этом году. Такая дальность позволяет выполнять беспосадочные рейсы между большим числом международных пар городов, чем любой другой бизнес-джет.

Global 8000 теперь занял вершину модельного ряда Bombardier. Сочетание высокой скорости, большой дальности и современных бортовых систем делает его привлекательным выбором для клиентов, которым нужны максимальные возможности для дальних путешествий при высочайшем уровне комфорта.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
11 Дек
Бесплатно
Мифы о лекарствах
ВДНХ
Москва
Лекция
11 Дек
Бесплатно
Ошибки природы: пределы и несовершенство естественного отбора
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
11 Дек
Бесплатно
Этот страшный сахар
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
11 Дек
1400
Новые времена Средиземноморья
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
11 Дек
Бесплатно
Нештатные ситуации в космическом полете
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
12 Дек
800
Что бывает с археологическими находками после раскопок
ВСмысле
Санкт-Петербург
Экскурсия
12 Дек
Бесплатно
Космическая карта России: от чертежей до запуска
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
12 Дек
750
Генетика популяций
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
13 Дек
Бесплатно
Искусственный интеллект. Введение
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
10 декабря, 11:49
Игорь Байдов

Археологи нашли в Помпеях точный рецепт римского бетона

Раскопки мастерской, погребенной в Помпеях почти 2000 лет назад, помогли археологам больше узнать о римских строительных технологиях, а именно — определить методы изготовления римского бетона и раскрыть секрет его долговечности.

Археология
# бетон
# Везувий
# Помпеи
# Рим
# римляне
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
10 декабря, 13:58
Андрей Серегин

Человек по уровню моногамии оказался ближе к сурикатам, чем к шимпанзе

Является ли моногамия естественным состоянием для человека? Новое исследование, основанное на анализе почти 200 тысяч родословных млекопитающих, подтвердило это суждение, поместив Homo sapiens в один эволюционный ряд с сурикатами и гиббонами.

Биология
# животные
# моногамия
# размножение
# родственники
# человек
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
9 декабря, 10:59
НИУ ВШЭ

«Аффект зомби»: философ описал новое психоэмоциональное состояние современного человека

Специфическая тревога из-за ненадежности цифровых образов реальности и иллюзии тотального контроля над действительностью получила название «аффект зомби». Заведующий кафедрой философии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Иван Микиртумов исследовал феномен в рамках проекта РНФ «Экзистенциальный опыт в цифровой среде».

НИУ ВШЭ
# общество
# социальные сети
# стресс
# тревожность
# философия
10 декабря, 11:49
Игорь Байдов

Археологи нашли в Помпеях точный рецепт римского бетона

Раскопки мастерской, погребенной в Помпеях почти 2000 лет назад, помогли археологам больше узнать о римских строительных технологиях, а именно — определить методы изготовления римского бетона и раскрыть секрет его долговечности.

Археология
# бетон
# Везувий
# Помпеи
# Рим
# римляне
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Зеркальный лабиринт алгоритмов: математики объяснили, почему искусственный интеллект деградирует, обучаясь на собственных ошибках

    10 декабря, 17:17

  2. Диплодоки могли иметь такую же яркую окраску, как современные птицы

    10 декабря, 15:44

  3. Слабый утренний свет подтолкнул людей к депрессии и проблемам со сном

    10 декабря, 15:06

  4. Человек по уровню моногамии оказался ближе к сурикатам, чем к шимпанзе

    10 декабря, 13:58
Выбор редакции

Советское наступление под Москвой: почему Красная армия победила, несмотря на немецкое превосходство

10 декабря, 13:03

Последние комментарии

ulogin_vkontakte_6491361
20 минут назад
Питон, нет. Собственно многоженство это тоже адаптация при высокой смертности мужчин на постоянной войне - вполне оправданная. Иначе некому

Человек по уровню моногамии оказался ближе к сурикатам, чем к шимпанзе

Михаил Истоков
34 минуты назад
Сергей, твои то да, даже в сотне их нет, всё сами развалили, а новое им никто больше не построит, как раньше.

Крупнейшие экспортеры вертолетов в мире

Al Hirh
2 часа назад
Эти данные не учитывают золото,которое находится в недрах в низкой концентрации и в водах Мирового океана,где его концентрация слишком мала для

Все золото мира — на поверхности и под землей — в одной инфографике

Александр Погорелов
2 часа назад
Почему никто не смотрит между строк? Дело не в мышах и радиации. А в удержании корабля на орбите, при (возможно) выдавливании магнитными потоками

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Paul Storn
3 часа назад
Спустя столько лет, есть ещё чему поучится у древних) а уж потеряно сколько тайн, эх...

Археологи нашли в Помпеях точный рецепт римского бетона

Akka Gggg
5 часов назад
Igal, у автора везде одно сплошное противоречие. Поэтому и самые толковые комменты его подсосы заминусовали.

«Аффект зомби»: философ описал новое психоэмоциональное состояние современного человека

Dmitry Pon
6 часов назад
Фигня статейка. Выборочно. Испания : Европа, + Африка / Канары; Дания: Европа + Северная Америка / Гренландия ; Французы с заморскими территориями;

Геополитика на карте: шесть трансконтинентальных стран 

Евгений Истомин
6 часов назад
Привет, Микола! Как дела? 🤡

Крупнейшие экспортеры вертолетов в мире

Anatoly
9 часов назад
Дмитрий, у таких везде сходка.

Пять самых дорогих военных самолетов в истории

Slava
9 часов назад
Чери за 10 месяцев продали почти 2.3млн, что-то не видно их тут.

Рейтинг: самые продаваемые автомобильные бренды мира

Mdes Tryt
10 часов назад
Нацики снова себе чужие территории приписывают

Геополитика на карте: шесть трансконтинентальных стран 

deutsche bahn
10 часов назад
Алексей, кстати, да.

«Аффект зомби»: философ описал новое психоэмоциональное состояние современного человека

deutsche bahn
10 часов назад
Классическая "аналитика" от тимошек из ВШЭ: вторичное мышление, переписанное из западных методичек. Своих мыслей ноль, уровень анализа — "Гарри

«Аффект зомби»: философ описал новое психоэмоциональное состояние современного человека

Алексей
11 часов назад
Oleg, возможно новость опять ИИ написал. У него хорошо получается словоблудие из ничего)

Китай провел первое в мире испытание группы тяжеловесных поездов с системой виртуальной сцепки

Аза Мектепкалиев
11 часов назад
Я не понимаю, но знаю одно, когда люди перестанут делить друг друга по континентам ,цвету кожи и вероисповеданию. Когда люди поймут что все мы

Геополитика на карте: шесть трансконтинентальных стран 

Caroline Harper
11 часов назад
That DALL-E 2 series really took off because the images look straight out of a post-apocalyptic movie. It’s wild how an AI can turn a simple prompt into something that feels so real and disturbing. I’ve been exploring similar AI-generated visuals while working on

Нейросеть показала «последние селфи на Земле»

Барон Суббота
11 часов назад
Евгений, угу, а "предсказуемая прибыль" и "люди хотят" - это же совсем никак не связано, дадада

«Аффект зомби»: философ описал новое психоэмоциональное состояние современного человека

Георгий Атанасов
11 часов назад
Главное чтобы эти наработке научились сейчас применять...

Археологи нашли в Помпеях точный рецепт римского бетона

Барон Суббота
11 часов назад
One, интересно, почему же они боятся? Может быть спрос со стороны покупателей тут как-то влияет, м?

«Аффект зомби»: философ описал новое психоэмоциональное состояние современного человека

Сяоми Редми
12 часов назад
Причём Панаму сначала разрезали каналом, а потом уже поделили континенты. Казахстан же вообще не по праву этой территорией...

Геополитика на карте: шесть трансконтинентальных стран 

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно