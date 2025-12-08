Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В США показали проект нового десантного корабля

Проект LST-100 / © Damen

Теперь флот США рассчитывает получить первый корабль до 2029 года, стремясь избежать хронических проблем, которые в последние годы преследовали его кораблестроительные программы. Планируемое приобретение 35 кораблей LSM, неоднократно откладывавшееся, считается ключевым элементом развивающейся концепции экспедиционных и распределенных операций Корпуса морской пехоты США.

Командование военно-морских систем (NAVSEA) подтвердило изданию The War Zone, что рассчитывает начать строительство первого LSM на базе LST-100 в 2026 году и получить его в 2029-м. Предполагается, что эти корабли будут использоваться прежде всего для переброски небольших подразделений морской пехоты между удаленными островами без необходимости захода в порты, что особенно важно для будущих операций в Тихом океане.

Базовый проект LST-100 предполагает длину около 100 метров и ширину 16 метров; максимальная скорость — 26 километров в час. Корабль может загружать и выгружать технику, личный состав и грузы прямо на берег через носовые створки-«ракушки». На корме также имеется погрузочная аппарель.

Экипаж — всего 18 человек. На борту есть крупный кран в носовой части для работы с грузами и десантными средствами, а также площадка для вертолета класса NH-90 или аналогичного. Грузовая палуба, площадью 1 020 квадратных метров, рассчитана на размещение техники и 234 морских пехотинцев.