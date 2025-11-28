Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Карта: когда страны упразднили монархии

Большинство современных государств когда-то были монархиями. На инфографике наглядно показано, в каком году страны сменили форму правления.

Карта: когда страны упразднили монархии / © Reddit

Монархия — это форма правления, при которой власть принадлежит одному человеку и передается по наследству. Многие государства мира когда-то имели единоличного правителя, но постепенно страны отказывались от монархии. Наиболее массовое изменение форм правления пришлось на XX век.

Некоторые моменты на карте вызывают вопросы. В первую очередь, это касается стран, которые когда-то были колониями. Непонятно, что в таком случае создатели карты считают упразднением монархии. Формально, для многих стран получение независимости — это одновременно отказ от монархической формы правления.

В мировой истории были случаи, когда страна одновременно отказалась от монархии, став колонией другой монархии. Так, Корея перестала быть монархией в 1910 году. Однако после падения династии Чосон страна фактически стала колонией Японии — государства с монархической формой правления.

На карте отмечены Великобритания и Испания, вернувшиеся к монархии. Тогда можно выделить и Нидерланды, которые с конца XVI до конца XVIII века считались республикой.

Хотя ситуация с колониями на карте запутанная, отдельно выделены страны, которые в прошлом были королевствами Содружества — объединения стран, где правителем признают британского монарха. В некоторых странах, например, в Канаде и Австралии, правителем до сих пор остается король Великобритании.

В общей сложности, во всем мире около 40 государств сохраняют монархическую форму правления. В некоторых странах до сих пор сохранилась абсолютная монархия, например, в Кувейте, Омане и Саудовской Аравии.