Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
28 ноября, 12:23
Рейтинг: +117
Посты: 332

Карта: когда страны упразднили монархии

Большинство современных государств когда-то были монархиями. На инфографике наглядно показано, в каком году страны сменили форму правления.

Сообщество
# Инфографики
# история
# карты
# страны
Карта: когда страны упразднили монархии / © Reddit
Карта: когда страны упразднили монархии / © Reddit

Монархия — это форма правления, при которой власть принадлежит одному человеку и передается по наследству. Многие государства мира когда-то имели единоличного правителя, но постепенно страны отказывались от монархии. Наиболее массовое изменение форм правления пришлось на XX век.

Некоторые моменты на карте вызывают вопросы. В первую очередь, это касается стран, которые когда-то были колониями. Непонятно, что в таком случае создатели карты считают упразднением монархии. Формально, для многих стран получение независимости — это одновременно отказ от монархической формы правления. 

В мировой истории были случаи, когда страна одновременно отказалась от монархии, став колонией другой монархии. Так, Корея перестала быть монархией в 1910 году. Однако после падения династии Чосон страна фактически стала колонией Японии — государства с монархической формой правления. 

На карте отмечены Великобритания и Испания, вернувшиеся к монархии. Тогда можно выделить и Нидерланды, которые с конца XVI до конца XVIII века считались республикой.

Хотя ситуация с колониями на карте запутанная, отдельно выделены страны, которые в прошлом были королевствами Содружества — объединения стран, где правителем признают британского монарха. В некоторых странах, например, в Канаде и Австралии, правителем до сих пор остается король Великобритании.

В общей сложности, во всем мире около 40 государств сохраняют монархическую форму правления. В некоторых странах до сих пор сохранилась абсолютная монархия, например, в Кувейте, Омане и Саудовской Аравии.

Последние комментарии

Инна Болдова
9 секунд назад
Zikriyo, в Таджикистане исследования, наверное, ещё не проводились)

География редкоземельных элементов: инфографика мировых запасов

Инна Болдова
1 минута назад
Alex, о неразведанных запасах мы не знаем, если только раскопки археологов с захоронений.

География редкоземельных элементов: инфографика мировых запасов

Sergey Vasenin
2 минуты назад
Игорь, Точно! У меня какое-то временное помрачение случилось! )))

Ученые рассказали, что стало причиной упадка Хараппской цивилизации

Инна Болдова
3 минуты назад
Инир, прежде, чем писать информацию, нужно приводить факты и конкретные доводы, показания свидетелей)

География редкоземельных элементов: инфографика мировых запасов

Имя Фамилия
9 минут назад
Очередная реклама СМ-Клиники, но теперь уже без указания, что это реклама. Куда катится этот научпоп...

Зачем человеку карта родинок и как она снижает риск рака

Игорь Байдов
39 минут назад
Sergey, Промежуток между 4400 и 3400 составляет не век, а десять веков. Именно в течение этого времени, по мнению ученых, цивилизация пережила четыре

Ученые рассказали, что стало причиной упадка Хараппской цивилизации

Питон Удав
45 минут назад
"Когда засуха убивает растения, земля теряет влагу" - и? Остальное давно из школы известно, но причина засухи то какая была? Почему не написать,что

Ученые рассказали, что стало причиной упадка Хараппской цивилизации

Виктор Чернецов
46 минут назад
Dmitriy, где тогда Урина с гейропой😄😄

В США уверены, что Россия не найдет клиентов для новейшей ракеты «Союз-5»

Vova Fenix
50 минут назад
Dmitriy, а вы где живёте, позвольте поинтересоваться?

В США уверены, что Россия не найдет клиентов для новейшей ракеты «Союз-5»

Sergey Vasenin
51 минута назад
В тексте видимо какая-то ошибка. "Анализ показал, что между 4400 и 3400 лет назад Индская цивилизация пережила не одну, а четыри засухи. Каждая из них

Ученые рассказали, что стало причиной упадка Хараппской цивилизации

Vova Fenix
53 минуты назад
Михаил, ну и вам бы для равновесия, не только интернет читать, но и федеральные каналы смотреть

В США уверены, что Россия не найдет клиентов для новейшей ракеты «Союз-5»

Александр Французов
2 часа назад
Сергей, а говно за тобой кто будет убирать?

«Крестный отец» ИИ предрек полный крах общества

Александр Французов
2 часа назад
shk1pper, Да они до сих пор не могут обьяснить почему земля плоская)

Каменные идолы острова Пасхи оказались результатом соперничества независимых общин

Борис Дэ
2 часа назад
Владимир, да ладно, так две копейки цена бы им и осталась. И то бы никто не дал.

В США уверены, что Россия не найдет клиентов для новейшей ракеты «Союз-5»

Pavel
2 часа назад
Алекс, не рассуждайте. Ни в коем случае. Вы не всё знаете, партия и правительство всё за вас решат.

В США уверены, что Россия не найдет клиентов для новейшей ракеты «Союз-5»

Олег Кальсин
2 часа назад
Dmitriy, бедняга. Тяжело тебе живется.

В США уверены, что Россия не найдет клиентов для новейшей ракеты «Союз-5»

Олег Кальсин
2 часа назад
Уровень статьи - кто-то в США думает (хочет) чтоб у России не получилось (что-либо) и тешит этим свою американскую аудиторию.

В США уверены, что Россия не найдет клиентов для новейшей ракеты «Союз-5»

Serjo Djachkowski
2 часа назад
Shelove517, вот правильно. Да здравствует глобальное потепление.

Стартап предложил «блокировать» Солнце, чтобы замедлить глобальное потепление

Mountain
2 часа назад
В современном мире технологий надо постоянно о себе заявлять и напоминать неважно как и чем, важно быть постоянно навиду, как в шоубизнесе, иначе

Китай впервые развернет человекоподобных роботов Walker S2 на границе с Вьетнамом

Сергей Иванов
2 часа назад
Косоглазым и неграм будем в не возвратный долг давать .

В США уверены, что Россия не найдет клиентов для новейшей ракеты «Союз-5»

