Обсерватория Веры Рубин обнаружила поток звезд, превосходящий диаметр Млечного Пути

На этом снимке галактики M61, сделанном обсерваторией Веры Рубин, виден звездный поток, который простирается на 170 000 световых лет / © Romanowsky et al. RNAAS (2025)

Ширина этого потока составляет 10 000 световых лет, а протяженность — около 170 000 световых лет, что превосходит диаметр видимой части Млечного Пути, который оценивается примерно в 100 000 световых лет.

Исследователи полагают, что этот поток — не что иное, как остатки карликовой галактики, некогда поглощенной M61, которая теперь берет своеобразный реванш, вызывая турбулентность в сердце этой спиральной галактики. Колоссальные размеры звездного потока и тот факт, что M61 (также известная как NGC 4303 и находящаяся на расстоянии около 55 миллионов световых лет от Земли) является хорошо изученной, делают необычайным то, что этот звездный поток, или «приливной хвост», не был обнаружен ранее.

M61 — это спиральная галактика с перемычкой, то есть по морфологии она схожа с Млечным Путем. Как и у нашей Галактики, в ее сердце также находится сверхмассивная черная дыра. Однако если черная дыра Млечного пути пребывает в состоянии относительного «покоя», то черная дыра в центре M61 активно поглощает материю и извергает мощные потоки вещества.