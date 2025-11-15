Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Исследования показали, что глобальные авиаперевозки развиваются быстрее, чем когда-либо
В 1970 году самолетами ежегодно пользовались всего около 310 миллионов человек. Сегодня это число выросло до нескольких миллиардов, а к 2053 году, по прогнозам, может увеличиться более чем вдвое.
По данным ACI World и Международной организации гражданской авиации (ИКАО), мировые пассажирские перевозки достигли 9,5 миллиарда человек в 2024 году, превзойдя допандемические показатели и став одним из самых стремительных восстановлений в истории транспорта.
Эти цифры практически совпадают с долгосрочными прогнозами ACI World, согласно которым к 2053 году воздушные перевозки могут вырасти до 22,3 миллиарда пассажиров.
Количество авиапассажиров в мире увеличилось с примерно 1,2 миллиарда в 1990 году до 2,6 миллиарда в 2010-м, а затем до 4,6 миллиарда к 2019-му. Единственное значительное падение произошло в период пандемии, но даже оно оказалось временным — спрос быстро восстановился.
Самый быстрый рост наблюдается в Азии и на Ближнем Востоке. Генеральный директор ACI World Луис Фелипе де Оливейра отметил в прогнозе организации, что «Азиатско-Тихоокеанский регион обеспечит более половины мирового роста пассажиропотока в ближайшие 30 лет».
Это уже подтверждается реальными тенденциями — например, стремительным ростом Индии как одного из крупнейших рынков внутренней авиации и быстрым восстановлением Китая, где внутренний пассажиропоток превысил показатели 2019 года раньше, чем ожидали многие аналитики.
ACI предупреждает, что без серьезных инвестиций многие крупные аэропорты не справятся с растущими объемами.
Лондонский Хитроу неоднократно признавал, что в пиковые сезоны работает почти на пределе возможностей, а главный аэропорт Манилы настолько перегружен, что власти Филиппин уже одобрили масштабный проект расширения для снижения нагрузки.
Ученые из МФТИ и Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» создали первую в своем роде полную классификацию конических сингулярностей в геометрии Минковского. Это фундаментальное достижение в математической физике заполняет пробел, существовавший в общей теории относительности более 60 лет.
Смотрящие онлайн-порно сегодня видят сцены физической агрессии гораздо чаще, чем это было 15-20 лет назад. К такому выводу пришел канадский социолог, изучив 255 самых просматриваемых видео, размещенных на популярном порносайте Pornhub с 2000 по 2024 год.
На уникальных древнеримских стеклянных сосудах обнаружили тайные знаки, которые оказались клеймами ремесленных мастерских. Эти символы, ранее считавшиеся простым украшением, раскрыли, как работали античные мастера, и помогли доказать существование аналогов современных брендов почти две тысячи лет назад.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
Ученые открыли новый, ранее неизвестный способ передвижения бактерий по поверхностям, для которого не нужны жгутики. Эти микроорганизмы на краю колонии переваривают сахара, выделяют метаболиты и создают осмотическое давление. Оно вызывает микроскопическое «цунами», и на нем бактерии катятся вперед.
Недавно интернет взорвался заголовками: «Симуляция Вселенной невозможна», «Новое исследование полностью опровергает теорию симуляции». Поводом стала статья, авторы которой вознамерились доказать, что мы не живем внутри компьютера. Naked Science объясняет, что не так с этой новостью и можно ли на самом деле доказать, что «матрицы не существует».
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
