Исследования показали, что глобальные авиаперевозки развиваются быстрее, чем когда-либо

В 1970 году самолетами ежегодно пользовались всего около 310 миллионов человек. Сегодня это число выросло до нескольких миллиардов, а к 2053 году, по прогнозам, может увеличиться более чем вдвое.

© World Visualized

По данным ACI World и Международной организации гражданской авиации (ИКАО), мировые пассажирские перевозки достигли 9,5 миллиарда человек в 2024 году, превзойдя допандемические показатели и став одним из самых стремительных восстановлений в истории транспорта.

Эти цифры практически совпадают с долгосрочными прогнозами ACI World, согласно которым к 2053 году воздушные перевозки могут вырасти до 22,3 миллиарда пассажиров.

Количество авиапассажиров в мире увеличилось с примерно 1,2 миллиарда в 1990 году до 2,6 миллиарда в 2010-м, а затем до 4,6 миллиарда к 2019-му. Единственное значительное падение произошло в период пандемии, но даже оно оказалось временным — спрос быстро восстановился.

Самый быстрый рост наблюдается в Азии и на Ближнем Востоке. Генеральный директор ACI World Луис Фелипе де Оливейра отметил в прогнозе организации, что «Азиатско-Тихоокеанский регион обеспечит более половины мирового роста пассажиропотока в ближайшие 30 лет».

Это уже подтверждается реальными тенденциями — например, стремительным ростом Индии как одного из крупнейших рынков внутренней авиации и быстрым восстановлением Китая, где внутренний пассажиропоток превысил показатели 2019 года раньше, чем ожидали многие аналитики.

ACI предупреждает, что без серьезных инвестиций многие крупные аэропорты не справятся с растущими объемами.

Лондонский Хитроу неоднократно признавал, что в пиковые сезоны работает почти на пределе возможностей, а главный аэропорт Манилы настолько перегружен, что власти Филиппин уже одобрили масштабный проект расширения для снижения нагрузки.