Люди в будущем смогут «загружать» свое сознание в роботов, заявил Маск

В беседе с американским видеоблогером Лексом Фридманом Илон Маск рассказал о прогрессе Neuralink и допустил, что однажды люди смогут «загружать» свои воспоминания — или даже переносить их в новое тело.

Илон Маск / © Getty Images

«Если это будет абсолютно безопасно, и при этом человек сможет получить сверхчеловеческие способности — скажем, загружать свои воспоминания, чтобы не терять их, — думаю, многие бы выбрали такую возможность», — сказал Маск.

Он связал это видение с двумя своими направлениями — проектом Optimus в Tesla и разработкой интерфейса «мозг-компьютер» Neuralink.

Пока это звучит скорее как концепт из научной фантастики. Полноценная «загрузка сознания» потребует колоссальных достижений в нейронауке, вычислительных мощностях и этике. Однако Маск описал будущее, в котором биологический мозг будет способен соединяться с машиной — или даже полностью «переехать» в нее.

Маск признал, что человек после такой «миграции» не останется абсолютно тем же. Сознание в роботе будет лишь почти точной копией оригинала.