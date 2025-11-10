  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
10 ноября, 16:36
Рейтинг: +96
Посты: 282

Программист запустил Doom на одном из спутников ЕКА

Участники хакатона Европейского космического агентства запустили на спутнике культовую игру Doom. Реализовать идею получилось не с первой попытки.

Сообщество
# Doom
# ESA
# игры
# компьютерные игры
# космос
# спутники
Программист запустил Doom на спутнике ЕКА / © Ólafur Waage, github
Программист запустил Doom на спутнике ЕКА / © Ólafur Waage, github

Участники проводили эксперименты на спутнике-лаборатории OPS-SAT, который уже выведен из эксплуатации. Его создали специально для тестирования и совершенствования систем управления миссиями и бортовых вычислительных систем. 

У исследователей была практически полная свобода действий. Они могли разными способами проверять возможности и пределы усовершенствованного бортового компьютера. Некоторые разработчики развивали модель машинного обучения прямо на орбите, другие завершили биржевую сделку, впервые проведенную из космоса. Именно во время этого хакатона впервые на орбите Земли запустили Doom

Команда работала над проектом с 2020 по 2024 год. Программист Олафур Вааге рассказал, что бортовой компьютер спутника OPS-SAT был в целом мощнее персональных компьютеров начала 1990-х годов, для которых создавался оригинальный Doom. Однако программная среда оставалась ограниченной. Разработчики не могли с легкостью загрузить все, что было необходимо для установки игры. 

Каждая команда могла запускать код на спутнике только в ограниченное время. Это делало каждую попытку особенно ценной. Исследователи не могли управлять игрой в реальном времени. Им пришлось запускать Doom в режиме time demo, что позволило начинать игру без управления игроками.

Игру получилось запустить со второй попытки. Команда применила версию Chocolate Doom, которая сохраняла исходный код и использовала библиотеку SDL в качестве графического и звукового движка. 

Версия работала стабильно, но без графики, так как на спутнике не было экрана. Вааге пояснил, даже если бы экран там был, чтобы его увидеть, нужен был очень хороший телескоп. На том этапе команда получила только текстовый вывод, где указывались процент прохождения и количество уничтоженных врагов. Это показывало, что код работает правильно и не подвержен влиянию космических лучей.

Первая версия DOOM, запущенная на OPS-SAT / © Ólafur Waage, github
Первая версия DOOM, запущенная на OPS-SAT / © Ólafur Waage, github

Однако команда Вааге хотела видеть графику. Тогда они переключились на порт doomgeneric, позволяющий перенести игру на другие системы. Они вывели графику на виртуальную видеокарту и сделали скриншоты игры. Чтобы доказать, что игру запустили в космосе, они использовали в качестве фона изображения Земли, снятые камерой спутника.

Реализация идеи сопровождалась рядом трудностей. Спутниковая камера давала изображения с намного более высоким разрешением и глубиной цвета, чем мог обработать игровой движок. Тогда команда воспользовалась моделью искусственного интеллекта другой команды. Эта модель уменьшала размер фотографий и снижала глубину цвета до 8 бит. 

Этого было недостаточно. Фиксированная палитра Doom состоит из 256 цветов, и в ней не хватает многих оттенков, необходимых для передачи изображений. Тогда команда немного изменила палитру игры, чтобы она лучше подходила к красивому фону. 

8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
9 ноября, 15:00
Анатолий Глянцев

Физики доказали, что Вселенная не может быть компьютерной симуляцией? Что здесь не так

Недавно интернет взорвался заголовками: «Симуляция Вселенной невозможна», «Новое исследование полностью опровергает теорию симуляции». Поводом стала статья, авторы которой вознамерились доказать, что мы не живем внутри компьютера. Naked Science объясняет, что не так с этой новостью и можно ли на самом деле доказать, что «матрицы не существует».

С точки зрения науки
Физика
# вселенная
# математика
# Матрица
# теория всего
# физика
Выбор редакции
10 ноября, 15:19
Николай Цыгикало

Огонь спуска с орбиты: миф о трении и вопрос с плазмой

Кто из нас не видел кадры с огненными полосами в небе при разрушении спутников, сошедших с орбиты? Или обгорелые бока спускаемых аппаратов, доставивших экипажи космонавтов на Землю? Вход боеголовок межконтинентальных баллистических ракет в атмосферу видят значительно реже; на фотографиях он тоже запечатлен в виде огненных линий в небе. Что же это за огонь в небе и как он возникает? Распространенный в массовом сознании стереотип объясняет его трением об воздух. Но это лишь миф. Причина огня и механизм его появления другие.

Космонавтика
# NASA
# SpaceX
# космос
# орбита
# плазма
# Россия
# США
# технологии
# трение
Выбор редакции
