General Atomics научила беспилотник Gambit 6 поражать наземные цели

Рендер ударного беспилотника Gambit 6 / © General Atomics

Ранее дроны семейства Gambit позиционировались прежде всего как ведомые для пилотируемых истребителей, но теперь платформа превратилась в многофункциональный аппарат: Gambit 6 адаптирован для радиоэлектронной борьбы, операций по подавлению ПВО и точечных ударов по удаленным объектам.

Аппарат может действовать самостоятельно или в связке с пилотируемыми самолетами — модель отвечает современной концепции «коллективной» авиации, где люди и беспилотники работают в одной сети. Подход General Atomics к модульности означает, что на общей базе создаются разные варианты — от разведчиков и учебных машин до ударных комплектаций — что снижает стоимость разработки и эксплуатации.

Поставки базовых фюзеляжей для зарубежных заказчиков намечены на 2027 год, а полностью укомплектованные «европейские» версии — на 2029-й. Параллельно для ВВС США на той же платформе разрабатывают автономного ведомого с ИИ YFQ-42A. В целом General Atomics закладывает основу нового поколения универсальных беспилотников, способных действовать в составе сетевых боевых групп и решать задачи, которые раньше под силу были лишь пилотируемой авиации.