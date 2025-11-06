Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
General Atomics научила беспилотник Gambit 6 поражать наземные цели
Американская оборонная компания General Atomics вывела на рынок новую боевую модель — ударный беспилотник Gambit 6, который впервые в линейке получил полноценные возможности поражения наземных целей.
Ранее дроны семейства Gambit позиционировались прежде всего как ведомые для пилотируемых истребителей, но теперь платформа превратилась в многофункциональный аппарат: Gambit 6 адаптирован для радиоэлектронной борьбы, операций по подавлению ПВО и точечных ударов по удаленным объектам.
Аппарат может действовать самостоятельно или в связке с пилотируемыми самолетами — модель отвечает современной концепции «коллективной» авиации, где люди и беспилотники работают в одной сети. Подход General Atomics к модульности означает, что на общей базе создаются разные варианты — от разведчиков и учебных машин до ударных комплектаций — что снижает стоимость разработки и эксплуатации.
Поставки базовых фюзеляжей для зарубежных заказчиков намечены на 2027 год, а полностью укомплектованные «европейские» версии — на 2029-й. Параллельно для ВВС США на той же платформе разрабатывают автономного ведомого с ИИ YFQ-42A. В целом General Atomics закладывает основу нового поколения универсальных беспилотников, способных действовать в составе сетевых боевых групп и решать задачи, которые раньше под силу были лишь пилотируемой авиации.
Третий в истории наблюдений объект из другой звездной системы 3I/ATLAS произвел впечатление своей активностью и необычным химическим составом. Астрофизики пришли к выводу, что это последствия миллиардов лет воздействия на комету космических лучей.
Морские биологи стали свидетелями любопытной тактики охоты. Стаи косаток целенаправленно атакуют молодых белых акул: переворачивают их брюхом вверх, вызывая временный паралич, а затем выедают печень. Ученые впервые засняли на видео этот тип охоты и считают, что речь идет о новой, ранее неизвестной группе косаток, которые специализируются именно на таких нападениях.
8 ноября жители России смогут наблюдать редкую «хвостатую странницу» — комету C/2025 A6 (Леммон), чей следующий визит состоится лишь через тысячелетие. В этот вечер небесное тело достигнет пика яркости, став доступным для просмотра невооруженным глазом. О том, как найти «странницу» на небе и что делает ее одной из главных комет года — рассказал эксперт Пермского Политеха.
Международная группа ученых провела необычный эксперимент. Исследователи взяли образцы фекалий у детей с разными типами темперамента и пересадили их крысам. После этого животные начали вести себя по-разному: те, кто получил микробиоту от активных детей, стали смелее и больше исследовали новое пространство. Это открытие намекает на то, что бактерии, живущие в кишечнике с детства, в какой-то мере способны влиять на формирование личности.
Обитающий в полярных районах Северного полушария гренландский кит (Balaena mysticetus) живет более двух столетий и почти не болеет раком. Секрет его долголетия оказался скрыт в клетках соединительной ткани, ответственной за заживление ран: при пониженной температуре в них активируется особый белок, усиливающий восстановление поврежденной ДНК.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
