Впечатляющее видео оплодотворения яйца морской звезды
Итальянские ученые засняли на видео процесс оплодотворения яйца морской звезды. Запись участвовала в конкурсе Small World In Motion.
Процесс оплодотворенияяйца морской звезды засняла командазоологической станции Антона Дорна вНеаполе (Италия) под руководством ЛуиджиСантеллы, которая сейчас занимаетдолжность научного директора. На конкурсеSmall World In Motion в 2015 году работа получилапочетное упоминание.
Видео снято спомощью проходящего светового иэпифлуоресцентного микроскопа. Наверхней панели видно, как защитнаяоболочка поднимается вокруг яйца морскойзвезды. На нижней части показано, каквнутри яйца после оплодотворенияменяется концентрация ионов кальция.В зоне увеличения — обычное световоеизображение наложено на флуоресцентнуюкарту изменений кальция внутри яйца вмомент оплодотворения и проникновениясперматозоида.
Видео сняли, какчасть исследования, показывавшего, чтодинамическая перестройка кортикальногоактинового цитоскелета в яйце важнадля успешного оплодотворения морскойзвезды. Само исследование опубликовали в PLoS ONE в 2008 году.
Исследователивизуализировали единственный сперматозоид,оплодотворяющий яйцеклетку. Сперматозоидзапускал ряд важных событий в цитоплазмеяйцеклетки. Например, появились сигналыионов кальция с двойным положительнымзарядом и началась перестройка коры —слоя под мембраной яйца. Эти процессыначались, когда сперматозоид еще невошел внутрь, а лишь успел проконтактироватьс мембраной яйцеклетки своим длиннымакросомальным отростком.
Если человек не согласен с политикой государства, в котором живет, то он оказывается перед выбором: выражать мнение открыто или не говорить о своих убеждениях. Международная команда ученых с помощью математического моделирования выяснила, какие факторы и в какой степени влияют на решение прибегнуть к самоцензуре.
Гигантский комплекс Агуада-Феникс в Мексике, древнейшее монументальное сооружение в зоне расселения майя, был построен как модель Вселенной. На это указали его общая планировка и найденный в центре ритуальный тайник с цветными пигментами, расположенными по сторонам света.
Испанские исследователи проанализировали популярные в соцсетях фото и видео с дикими животными, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта. Специалисты пришли к выводу, что такого рода реалистичные, но фейковые материалы способны навредить как людям, так и животному миру, поскольку они вводят в заблуждение и подрывают усилия по сохранению дикой природы.
Третий в истории наблюдений объект из другой звездной системы 3I/ATLAS произвел впечатление своей активностью и необычным химическим составом. Астрофизики пришли к выводу, что это последствия миллиардов лет воздействия на комету космических лучей.
Международная группа ученых провела необычный эксперимент. Исследователи взяли образцы фекалий у детей с разными типами темперамента и пересадили их крысам. После этого животные начали вести себя по-разному: те, кто получил микробиоту от активных детей, стали смелее и больше исследовали новое пространство. Это открытие намекает на то, что бактерии, живущие в кишечнике с детства, в какой-то мере способны влиять на формирование личности.
Обитающий в полярных районах Северного полушария гренландский кит (Balaena mysticetus) живет более двух столетий и почти не болеет раком. Секрет его долголетия оказался скрыт в клетках соединительной ткани, ответственной за заживление ран: при пониженной температуре в них активируется особый белок, усиливающий восстановление поврежденной ДНК.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
