Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
7 ноября, 10:27
Рейтинг: +94
Посты: 273

Впечатляющее видео оплодотворения яйца морской звезды

Итальянские ученые засняли на видео процесс оплодотворения яйца морской звезды. Запись участвовала в конкурсе Small World In Motion.

# видео
# морская звезда
# оплодотворение
Ученые наблюдали, как сперматозоид подходит к яйцу морской звезды / © PLoS ONE / Luigia Santella
Ученые наблюдали, как сперматозоид подходит к яйцу морской звезды / © PLoS ONE / Luigia Santella

Процесс оплодотворенияяйца морской звезды засняла командазоологической станции Антона Дорна вНеаполе (Италия) под руководством ЛуиджиСантеллы, которая сейчас занимаетдолжность научного директора. На конкурсеSmall World In Motion в 2015 году работа получилапочетное упоминание.

Видео снято спомощью проходящего светового иэпифлуоресцентного микроскопа. Наверхней панели видно, как защитнаяоболочка поднимается вокруг яйца морскойзвезды. На нижней части показано, каквнутри яйца после оплодотворенияменяется концентрация ионов кальция.В зоне увеличения — обычное световоеизображение наложено на флуоресцентнуюкарту изменений кальция внутри яйца вмомент оплодотворения и проникновениясперматозоида.

Процесс оплодотворения яйца морской звезды / © Small World In Motion / Luigia Santella

Видео сняли, какчасть исследования, показывавшего, чтодинамическая перестройка кортикальногоактинового цитоскелета в яйце важнадля успешного оплодотворения морскойзвезды. Само исследование опубликовали  в PLoS ONE в 2008 году.

Исследователивизуализировали единственный сперматозоид,оплодотворяющий яйцеклетку. Сперматозоидзапускал ряд важных событий в цитоплазмеяйцеклетки. Например, появились сигналыионов кальция с двойным положительнымзарядом и началась перестройка коры —слоя под мембраной яйца. Эти процессыначались, когда сперматозоид еще невошел внутрь, а лишь успел проконтактироватьс мембраной яйцеклетки своим длиннымакросомальным отростком.

