Крупнейшие производители пшеницы в мире в 2025 году
Согласно данным Службы внешней сельскохозяйственной информации Министерства сельского хозяйства США (USDA), в нынешнем сезоне мировое производство пшеницы достигло впечатляющего рубежа.
Европейский союз и Китай разделили первое место, произведя примерно по 140 миллионов тонн пшеницы каждый, что укрепило их статус мировых лидеров в этой отрасли.
Свежий отчет USDA дает наглядное представление о том, откуда поступает основная часть пшеницы в мире.
Вот как выглядит десятка крупнейших производителей (в миллионах тонн):
- Европейский союз — 140;
- Китай — 140;
- Индия — 117,5;
- Россия — 85;
- США — 52,4;
- Канада — 36;
- Австралия — 34,5;
- Пакистан — 28,9;
- Украина — 23;
- Аргентина — 19,5.
Совокупно эти страны обеспечивают более 90% мирового производства пшеницы, что подчеркивает: глобальные объемы по-прежнему сосредоточены в ограниченном числе регионов.
Пшеница остается одной из важнейших продовольственных культур на планете, обеспечивая около 20% калорий, потребляемых человечеством.
Однако к 2025 году ее значение выходит далеко за рамки продовольственной функции — теперь она находится в центре дискуссий о глобальной продовольственной безопасности, устойчивости к климатическим изменениям и стабильности мировой торговли.
Мировые события последних лет — от конфликтов в Восточной Европе до засух и наводнений, вызванных изменением климата, — постоянно удерживают пшеницу в фокусе внимания.
Хотя лидируют ЕС и Китай, Индия быстро сокращает отставание. Страна активно инвестирует в высокоурожайные сорта зерна и систему орошения. Тем не менее, из-за роста населения и внутреннего спроса большая часть индийской пшеницы остается на внутреннем рынке и не поступает на экспорт.
Россия и США продолжают играть ключевую роль как крупнейшие экспортеры, поставляя зерно на рынки Африки и Ближнего Востока. А Канада и Австралия по-прежнему задают стандарты качества и устойчивости производства, несмотря на усиливающиеся климатические риски.
