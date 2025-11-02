Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Крупнейшие производители пшеницы в мире в 2025 году

Крупнейшие производители пшеницы в мире в 2025 году / © World Visualized

Европейский союз и Китай разделили первое место, произведя примерно по 140 миллионов тонн пшеницы каждый, что укрепило их статус мировых лидеров в этой отрасли.

Свежий отчет USDA дает наглядное представление о том, откуда поступает основная часть пшеницы в мире.

Вот как выглядит десятка крупнейших производителей (в миллионах тонн):

Европейский союз — 140;

Китай — 140;

Индия — 117,5;

Россия — 85;

США — 52,4;

Канада — 36;

Австралия — 34,5;

Пакистан — 28,9;

Украина — 23;

Аргентина — 19,5.

Совокупно эти страны обеспечивают более 90% мирового производства пшеницы, что подчеркивает: глобальные объемы по-прежнему сосредоточены в ограниченном числе регионов.

Пшеница остается одной из важнейших продовольственных культур на планете, обеспечивая около 20% калорий, потребляемых человечеством.

Однако к 2025 году ее значение выходит далеко за рамки продовольственной функции — теперь она находится в центре дискуссий о глобальной продовольственной безопасности, устойчивости к климатическим изменениям и стабильности мировой торговли.

Мировые события последних лет — от конфликтов в Восточной Европе до засух и наводнений, вызванных изменением климата, — постоянно удерживают пшеницу в фокусе внимания.

Хотя лидируют ЕС и Китай, Индия быстро сокращает отставание. Страна активно инвестирует в высокоурожайные сорта зерна и систему орошения. Тем не менее, из-за роста населения и внутреннего спроса большая часть индийской пшеницы остается на внутреннем рынке и не поступает на экспорт.

Россия и США продолжают играть ключевую роль как крупнейшие экспортеры, поставляя зерно на рынки Африки и Ближнего Востока. А Канада и Австралия по-прежнему задают стандарты качества и устойчивости производства, несмотря на усиливающиеся климатические риски.