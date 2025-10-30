Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Японский грузовой космический корабль нового поколения HTV-X впервые прибыл на МКС

Вечером 29 октября произошло знаковое событие в истории космических полетов: новый японский грузовой корабль HTV-X впервые пристыковался к Международной космической станции (МКС). Он доставил астронавтам несколько тонн ценных грузов, научного оборудования и запасов.

Японский грузовой космический корабль нового поколения HTV-X / © NASA

Захват автоматического корабля HTV-X осуществили с помощью манипулятора Canadarm2. Операцию в режиме реального времени провели астронавт NASA Зена Кардман и Кимия Юи из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), в то время как станция пролетала на высоте 400 километров над просторами южной Атлантики.

© JAXA

HTV-X стал преемником корабля серии H-II Transfer Vehicle (HTV), который совершил девять безупречных миссий к МКС в период с сентября 2009 по май 2020 года. Как и его предшественник, новый корабль способен доставлять на низкую околоземную орбиту до 6000 килограммов полезного груза. В рамках этой миссии, стартовавшей в субботу, 25 октября, на ракете-носителе H3, он доставил на станцию около 4080 килограммов продовольствия и материалов.

Перед стыковкой HTV-X выполнил серию тестовых маневров, включая отход от станции и проверку систем, что предшествовало его успешному захвату манипулятором.

Новый грузовик, как и HTV (также известный как «Конотори», что в переводе с японского означает «Белый аист»), является одноразовым. Однако HTV-X способен находиться в космосе значительно дольше.

HTV-X пополнил флот автоматических грузовых кораблей, обслуживающих МКС. В их числе — российский «Прогресс», американские Cygnus (от Northrop Grumman) и Dragon (от SpaceX). Из всех перечисленных кораблей только Dragon является многоразовым: он возвращается на Землю, совершая посадку в океане, что позволяет ему доставлять результаты научных экспериментов и другие материалы с орбиты.