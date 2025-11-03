Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Топ самых длинных и важных мостов в мире

Мосты — это не просто сталь и бетон. Это символы единения, амбиций и прогресса. Инженеры по всему миру бросают вызов пределам возможного, создавая конструкции, которые связывают острова, города и целые экономики.

Топ самых длинных и важных мостов в мире / © World Visualized

Китай прочно удерживает лидерство по протяженности мостов в мире. В то же время такие небольшие государства, как Бахрейн, доказывают, что стратегическая ценность инфраструктуры может быть не менее важна, чем ее размер.

Как свидетельствуют данные Книги рекордов Гиннесса, Даньян-Куньшаньский виадук по-прежнему остается самым длинным в мире, поражая воображение своей длиной — 164,8 километра. Немного отстают от него виадук Чжанхуа-Гаосюн (157,3 километра) и Тяньцзиньский виадук (113,7 километра). Все они стали частью китайской сети высокоскоростных железных дорог. Эти мегапроекты, на строительство которых ушли годы, знамениты не только своими масштабами, но и ключевой ролью в поддержании работы одной из самых загруженных транспортных систем планеты.

Однако пока Китай лидирует в чистой протяженности, другие регионы делают стратегические инвестиции в инфраструктуру связности. Так, дамба Короля Фахда остается одним из важнейших путей сообщения на Ближнем Востоке. Протянувшись на 25 километров через Бахрейнский залив, она соединяет Бахрейн и Саудовскую Аравию. С момента своего открытия в 1986 году она кардинально преобразила торговлю, туризм и потоки рабочей силы между двумя королевствами.

Королевство Бахрейн, несмотря на свои скромные размеры, продолжает уделять приоритетное внимание высокоэффективной инфраструктуре. Как отмечено в концепте Министерства транспорта и телекоммуникаций, транспорт играет ключевую роль в достижении «Экономического видения Бахрейна 2030» — национальной стратегии, нацеленной на устойчивое и диверсифицированное развитие.

От автомобильных дорог и мостов до портов и систем интеллектуальной мобильности — Бахрейн позиционирует себя как логистический хаб в заливе, а не как соперник в гонке за самые длинные пролеты.

Среди примечательных проектов Бахрейна — «Дуррат-аль-Бахрейн», элитный островной комплекс, включающий 13 мостов общей протяженностью 3,5 километра. Пусть их длина и скромна на фоне азиатских мегасооружений, эти мосты символизируют приверженность королевства современному урбанистическому дизайну и внутренней связности.

Помимо уже существующих проектов, стратегическое расположение Бахрейна продолжает привлекать региональные инвестиции в транспорт. Давно обсуждаемая дамба Катар-Бахрейн, проектная длина которой составляет около 40 километров, в скором времени может стать одним из длиннейших морских мостов в мире. После завершения строительства она обеспечит прямое сообщение между Бахрейном и Катаром, упростит путешествия, усилит торговые связи и укрепит региональное сотрудничество.