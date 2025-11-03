Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Топ самых длинных и важных мостов в мире
Мосты — это не просто сталь и бетон. Это символы единения, амбиций и прогресса. Инженеры по всему миру бросают вызов пределам возможного, создавая конструкции, которые связывают острова, города и целые экономики.
Китай прочно удерживает лидерство по протяженности мостов в мире. В то же время такие небольшие государства, как Бахрейн, доказывают, что стратегическая ценность инфраструктуры может быть не менее важна, чем ее размер.
Как свидетельствуют данные Книги рекордов Гиннесса, Даньян-Куньшаньский виадук по-прежнему остается самым длинным в мире, поражая воображение своей длиной — 164,8 километра. Немного отстают от него виадук Чжанхуа-Гаосюн (157,3 километра) и Тяньцзиньский виадук (113,7 километра). Все они стали частью китайской сети высокоскоростных железных дорог. Эти мегапроекты, на строительство которых ушли годы, знамениты не только своими масштабами, но и ключевой ролью в поддержании работы одной из самых загруженных транспортных систем планеты.
Однако пока Китай лидирует в чистой протяженности, другие регионы делают стратегические инвестиции в инфраструктуру связности. Так, дамба Короля Фахда остается одним из важнейших путей сообщения на Ближнем Востоке. Протянувшись на 25 километров через Бахрейнский залив, она соединяет Бахрейн и Саудовскую Аравию. С момента своего открытия в 1986 году она кардинально преобразила торговлю, туризм и потоки рабочей силы между двумя королевствами.
Королевство Бахрейн, несмотря на свои скромные размеры, продолжает уделять приоритетное внимание высокоэффективной инфраструктуре. Как отмечено в концепте Министерства транспорта и телекоммуникаций, транспорт играет ключевую роль в достижении «Экономического видения Бахрейна 2030» — национальной стратегии, нацеленной на устойчивое и диверсифицированное развитие.
От автомобильных дорог и мостов до портов и систем интеллектуальной мобильности — Бахрейн позиционирует себя как логистический хаб в заливе, а не как соперник в гонке за самые длинные пролеты.
Среди примечательных проектов Бахрейна — «Дуррат-аль-Бахрейн», элитный островной комплекс, включающий 13 мостов общей протяженностью 3,5 километра. Пусть их длина и скромна на фоне азиатских мегасооружений, эти мосты символизируют приверженность королевства современному урбанистическому дизайну и внутренней связности.
Помимо уже существующих проектов, стратегическое расположение Бахрейна продолжает привлекать региональные инвестиции в транспорт. Давно обсуждаемая дамба Катар-Бахрейн, проектная длина которой составляет около 40 километров, в скором времени может стать одним из длиннейших морских мостов в мире. После завершения строительства она обеспечит прямое сообщение между Бахрейном и Катаром, упростит путешествия, усилит торговые связи и укрепит региональное сотрудничество.
Ученые из коллаборации LIGO, VIRGO и KAGRA впервые зафиксировали гравитационно-волновые события, указывающие на существование черных дыр второго поколения — «потомков» предыдущих слияний. Открытие позволит понять, как именно во Вселенной рождаются сверхмассивные черные дыры.
В среднем человек зевает от семи до двадцати трех раз в день. Ученые Пермского Политеха рассказали, что происходит в этот момент с организмом, на кого не распространяется «заразительное» действие, как его эффект меняется в зависимости от наличия стресса, головной боли, сонливости и скуки и почему связь зевоты, нехватки воздуха и терморегуляции вторична.
Команда исследователей из России и Великобритании впервые подробно описала, как формировалась и менялась система подготовки переводчиков русского жестового языка (РЖЯ). Это масштабное исследование охватывает период с XIX века до наших дней, раскрывая как достижения, так и проблемы профессиональной среды.
Международная группа ученых провела необычный эксперимент. Исследователи взяли образцы фекалий у детей с разными типами темперамента и пересадили их крысам. После этого животные начали вести себя по-разному: те, кто получил микробиоту от активных детей, стали смелее и больше исследовали новое пространство. Это открытие намекает на то, что бактерии, живущие в кишечнике с детства, в какой-то мере способны влиять на формирование личности.
Международная команда ученых обнаружила в море Уэдделла ранее неизвестное место массового гнездования антарктических рыб Lindbergichthys nudifrons. Океанологи зафиксировали скопления более тысячи ухоженных гнезд, расположенных по сложным геометрическим узорам. Коллективное расселение помогает рыбам защищаться от хищников.
Обитающий в полярных районах Северного полушария гренландский кит (Balaena mysticetus) живет более двух столетий и почти не болеет раком. Секрет его долголетия оказался скрыт в клетках соединительной ткани, ответственной за заживление ран: при пониженной температуре в них активируется особый белок, усиливающий восстановление поврежденной ДНК.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.
