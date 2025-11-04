Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Рейтинг крупнейших стран-производителей шерсти в мире
Согласно последним данным Международной организации текстильной шерсти (IWTO), Австралия и Китай остаются крупнейшими производителями шерсти в мире. Австралия лидирует с объемом 356 745 тонн сырой шерсти, к ней приближается Китай с 332 293 тоннами. Вместе эти две страны производят почти половину мировой шерсти.
Новая Зеландия занимает третье место с 133 100 тоннами, а замыкают десятку лидеров Турция, Марокко, Иран, Судан, ЮАР, Россия и Индия. Эти государства играют ключевую роль как в региональных текстильных индустриях, так и в глобальных цепочках поставок шерсти.
В последние годы мировое производство шерсти остается относительно стабильным, при этом наблюдается постепенное повышение эффективности переработки. Особенно востребована чистая шерсть — волокно после удаления жира и примесей — на фоне растущего интереса к устойчивым текстильным материалам.
Недавний отчет IWTO подчеркивает, что спрос на натуральные волокна, такие как шерсть, восстанавливается, поскольку бренды модной и повседневной текстильной продукции все чаще переходят на экологически чистые материалы.
По данным Textile Trade Buddy, мировой рынок шерсти может достичь 21,6 миллиарда долларов США к 2032 году, чему способствуют потребители и бренды, ориентированные на устойчивое развитие. Тем не менее, синтетические материалы по-прежнему доминируют в текстильной отрасли благодаря низкой себестоимости и массовому производству.
Почему лидируют Австралия и Китай?
Австралия удерживает лидерство благодаря мериносовой шерсти, ценимой во всём мире за мягкость, прочность и высокий выход волокна. Развитая система фермерских хозяйств и благоприятный климат помогают стране сохранять ведущие позиции. По данным IWTO, Австралия также устанавливает мировые стандарты качества и аукционной цены.
Китай сочетает масштабное производство сырой шерсти с мощной текстильной инфраструктурой. Страна не только производит шерсть, но и перерабатывает ее, экспортируя готовые изделия и ткани в больших объемах по всему миру.
