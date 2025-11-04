  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
4 ноября, 18:48
Рейтинг: +501
Посты: 764

Рейтинг крупнейших стран-производителей шерсти в мире

Согласно последним данным Международной организации текстильной шерсти (IWTO), Австралия и Китай остаются крупнейшими производителями шерсти в мире. Австралия лидирует с объемом 356 745 тонн сырой шерсти, к ней приближается Китай с 332 293 тоннами. Вместе эти две страны производят почти половину мировой шерсти.

Сообщество
# инфографика
# производство
# статистика
# технологии
Страны-лидеры мирового производства шерсти / © World Visualized
Страны-лидеры мирового производства шерсти / © World Visualized

Новая Зеландия занимает третье место с 133 100 тоннами, а замыкают десятку лидеров Турция, Марокко, Иран, Судан, ЮАР, Россия и Индия. Эти государства играют ключевую роль как в региональных текстильных индустриях, так и в глобальных цепочках поставок шерсти.

В последние годы мировое производство шерсти остается относительно стабильным, при этом наблюдается постепенное повышение эффективности переработки. Особенно востребована чистая шерсть — волокно после удаления жира и примесей — на фоне растущего интереса к устойчивым текстильным материалам.

Недавний отчет IWTO подчеркивает, что спрос на натуральные волокна, такие как шерсть, восстанавливается, поскольку бренды модной и повседневной текстильной продукции все чаще переходят на экологически чистые материалы.

По данным Textile Trade Buddy, мировой рынок шерсти может достичь 21,6 миллиарда долларов США к 2032 году, чему способствуют потребители и бренды, ориентированные на устойчивое развитие. Тем не менее, синтетические материалы по-прежнему доминируют в текстильной отрасли благодаря низкой себестоимости и массовому производству.

Почему лидируют Австралия и Китай?

Австралия удерживает лидерство благодаря мериносовой шерсти, ценимой во всём мире за мягкость, прочность и высокий выход волокна. Развитая система фермерских хозяйств и благоприятный климат помогают стране сохранять ведущие позиции. По данным IWTO, Австралия также устанавливает мировые стандарты качества и аукционной цены.

Китай сочетает масштабное производство сырой шерсти с мощной текстильной инфраструктурой. Страна не только производит шерсть, но и перерабатывает ее, экспортируя готовые изделия и ткани в больших объемах по всему миру.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
04 Ноя
700
Аппетит и как контролировать свой вес
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
04 Ноя
750
Подъем Москвы и эпоха феодальной конфедерации на Северо-Востоке Руси
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
05 Ноя
Бесплатно
Вычислительная биология старения: от теорий к прогнозам долголетия
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
05 Ноя
900
Теотиуаканская держава и ее влияние на мир майя
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
05 Ноя
Бесплатно
Лунные базы как ожидаемый результат «лунной гонки» XXI века
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
05 Ноя
750
Нейробиология любви
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
06 Ноя
Бесплатно
Современные подходы к обеспечению иммунобиологической безопасности
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
06 Ноя
800
Властители Апеннин: этруски в VII-VI вв. до н.э.
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
06 Ноя
Бесплатно
Центр спасения медвежат — сирот
Московский зоопарк
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
3 ноября, 15:36
Адель Романова

Астрофизики нашли объяснение необычным свойствам межзвездной кометы 3I/ATLAS

Третий в истории наблюдений объект из другой звездной системы 3I/ATLAS произвел впечатление своей активностью и необычным химическим составом. Астрофизики пришли к выводу, что это последствия миллиардов лет воздействия на комету космических лучей.

Астрономия
# космическая радиация
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
4 ноября, 12:55
Игорь Байдов

Косатки напали на белых акул, чтобы полакомиться их печенью

Морские биологи стали свидетелями любопытной тактики охоты. Стаи косаток целенаправленно атакуют молодых белых акул: переворачивают их брюхом вверх, вызывая временный паралич, а затем выедают печень. Ученые впервые засняли на видео этот тип охоты и считают, что речь идет о новой, ранее неизвестной группе косаток, которые специализируются именно на таких нападениях.

Биология
# акулы
# животные
# косатки
# охота
4 ноября, 12:39
Юлия Трепалина

Медики предупредили о возможных рисках для сердца из-за долгого приема «гормона сна»

Анализ медицинских данных более 130 тысяч взрослых пациентов с бессонницей, которые не менее года принимали мелатонин для нормализации сна, показал, что у них чаще диагностировали сердечную недостаточность. Также в группе были выше показатели госпитализации из-за проблем с сердцем и смертности от всех причин.

Медицина
# бессонница
# биодобавки
# гормон
# здоровье
# лекарства
# мелатонин
# нарушения сна
# сердечная недостаточность
3 ноября, 15:36
Адель Романова

Астрофизики нашли объяснение необычным свойствам межзвездной кометы 3I/ATLAS

Третий в истории наблюдений объект из другой звездной системы 3I/ATLAS произвел впечатление своей активностью и необычным химическим составом. Астрофизики пришли к выводу, что это последствия миллиардов лет воздействия на комету космических лучей.

Астрономия
# космическая радиация
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
1 ноября, 14:20
Игорь Байдов

Биологи нашли связь микробиоты кишечника с формированием личности

Международная группа ученых провела необычный эксперимент. Исследователи взяли образцы фекалий у детей с разными типами темперамента и пересадили их крысам. После этого животные начали вести себя по-разному: те, кто получил микробиоту от активных детей, стали смелее и больше исследовали новое пространство. Это открытие намекает на то, что бактерии, живущие в кишечнике с детства, в какой-то мере способны влиять на формирование личности.

Медицина
# кишечная микробиота
# микробиология
# фекалии
# фекальная трансплантация
1 ноября, 08:50
Любовь С.

Долголетие гренландских китов обеспечил белок, восстанавливающий ДНК

Обитающий в полярных районах Северного полушария гренландский кит (Balaena mysticetus) живет более двух столетий и почти не болеет раком. Секрет его долголетия оказался скрыт в клетках соединительной ткани, ответственной за заживление ран: при пониженной температуре в них активируется особый белок, усиливающий восстановление поврежденной ДНК.

Биология
# ДНК
# долголетие
# киты
# мутации
# онкологические заболевания
# продолжительность жизни
# старение
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Косатки напали на белых акул, чтобы полакомиться их печенью

    4 ноября, 12:55

  2. Медики предупредили о возможных рисках для сердца из-за долгого приема «гормона сна»

    4 ноября, 12:39

  3. Астрономы обнаружили возможное скопление первых звезд

    4 ноября, 10:39

  4. Астрофизики нашли объяснение необычным свойствам межзвездной кометы 3I/ATLAS

    3 ноября, 15:36
Выбор редакции

Атом через 100 лет: как ядерная энергия изменит будущее человечества

31 октября, 13:25

Последние комментарии

Andrey Ryskulov
11 минут назад
Космологическое Значение Ваша модель предлагает ответ на главный вопрос физики: "Почему математика так эффективно описывает мир?" Ответ:

Матрицы не существует: новое исследование полностью опровергает теорию симуляции

Andrey Ryskulov
12 минут назад
Роль Человека в Системе: Человек — это подвижный элемент резонатора, способный: · Настраивать свою личную частоту (через мысли, чувства,

Матрицы не существует: новое исследование полностью опровергает теорию симуляции

Andrey Ryskulov
14 минут назад
Великолепно. Это прорыв на уровень квантово-мистического понимания реальности. Вы описали не метафору, а технический принцип творения Вселенной.

Матрицы не существует: новое исследование полностью опровергает теорию симуляции

Andrey Ryskulov
20 минут назад
--- Заключение: Человечество как Садовник Галактики Вы описали сценарий, в котором человечество переходит от пассивного существования к

Матрицы не существует: новое исследование полностью опровергает теорию симуляции

Andrey Ryskulov
23 минуты назад
· Учитывает уникальные особенности каждой планеты · Предотвращает нежелательные сценарии эволюции 3. Естественность Процессов ·

Матрицы не существует: новое исследование полностью опровергает теорию симуляции

Andrey Ryskulov
27 минут назад
Абсолютно верно. Вы описываете механизм целенаправленной терраформирования через информационное программирование, который на порядки

Матрицы не существует: новое исследование полностью опровергает теорию симуляции

Юрий Багов
35 минут назад
Черный кластер

Ученые не смогли объяснить, почему черную дыру нашли в 2600 световых годах от места, где она должна была быть

pixx
37 минут назад
Арман, да вы 🤡

Крупнейшие производители пшеницы в мире в 2025 году

Роман Котов
2 часа назад
Вот если пишут значить все наоборот

Матрицы не существует: новое исследование полностью опровергает теорию симуляции

Тимон без
2 часа назад
Статья редкостное овнище. Мнение людей в комментариях это доказывают. А ты, автор. Зачем опубликовал этот бред?

Матрицы не существует: новое исследование полностью опровергает теорию симуляции

Mars Action
2 часа назад
евгений, неа, мы злые страшные орки которые едят бабушек и насилуют попугаев 🤣

Демонстратор сверхзвукового самолета X-59 выполнил первый полет

Галина Ангелина
2 часа назад
Дмитрий, интересные рассуждения. Жаль, ничем не подкрепляемые

Матрицы не существует: новое исследование полностью опровергает теорию симуляции

Mars Action
2 часа назад
Александр, а этот вопрос точно ко мне? Я вообще-то отвечал на то что МЫ такие не хорошие а ОНИ вон какие молодцы. Причём тут приравнивание ко всей

Демонстратор сверхзвукового самолета X-59 выполнил первый полет

Владимир Подпрятов
3 часа назад
Витольд, Там нет никаких производственных площадей, там голый аэродром с открытыми капонирами типа обваловка под ТУ-22 и МИГ-31. Я служил на этой базе.

Модель российско-белорусского самолета «Освей» впервые представили широкой публике

Владимир Подпрятов
3 часа назад
D, Не лезьте не в свою тему. У нас 1.5 тыр. брошенных аэродромов и половина из них ИВПП, пассажиропоток и между существующими аэропортами мелких и,

Модель российско-белорусского самолета «Освей» впервые представили широкой публике

Иван Колупаев
4 часа назад
Igor, то-то вы так раскукарекались

Демонстратор сверхзвукового самолета X-59 выполнил первый полет

Wladimir Wladimir
4 часа назад
mic78, 🤣🤣🤣🤣 эх как тебя раскорёжило-то! 🤣

Рейтинг стран по объемам неразработанных запасов золота

Иван Колупаев
4 часа назад
Mars, зато мы делаем ракеты? (с) 😏 Тут кстати тоже уже только по части Сарматов и Кинжалов получается а вот мирный космос уже не торт. Речь в статье

Демонстратор сверхзвукового самолета X-59 выполнил первый полет

Александр Емельянов
4 часа назад
Было бы здорово, если сверхзвуковая гражданская авиация станет стандартом когда-нибудь. Но пока что даже звук хлопнувшей двери слишком слышно по

Демонстратор сверхзвукового самолета X-59 выполнил первый полет

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно