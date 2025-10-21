Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В разрезе: как устроена ракета-носитель Ariane 6

Аэрокосмическая компания ArianeGroup представила несколько изображений перспективной ракеты-носителя Ariane 6 в разрезе.

Ракета-носитель Ariane 6 / © ArianeGroup

Новая европейская ракета Ariane 6 способна на широкий спектр миссий. Ракета Ariane 6 будет выпускаться в двух версиях в зависимости от требуемой мощности: Ariane 62 с двумя ускорителями и Ariane 64 с четырьмя ускорителями.

Ariane 62 сможет выводить полезную нагрузку массой 10,3 тонн на низкую околоземную орбиту.

Ariane 64 способна запускать 21,6 тонн на низкую околоземную орбиту.

При высоте более 60 метров с полной полезной нагрузкой Ariane 6 весит почти 900 тонн — примерно столько же, сколько полтора самолета Airbus A380.

Для разработки Ariane 6 Европейское космическое агентство (ESA) сотрудничает с промышленной сетью из нескольких сотен компаний в 13 европейских странах, возглавляемой главным подрядчиком ArianeGroup.