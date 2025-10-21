Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

ИИ-боты мимикрируют под реальных пользователей с целью кражи информации у «Википедии»

«Википедия» / © dennizn, shutterstock

Как рассказал представитель Wikimedia, энциклопедия потеряла за последние месяцы около 8% трафика по сравнению с 2024 годом. Разработчики в начале 2025 года заметили подозрительную активность ботов, изучающих ее страницы.

Они разрабатывали инструменты, которые могут остановить нашествие, но принятые меры не всегда работали успешно. Боты мимикрировали под людей. К примеру, разработчики столкнулись с волной запросов из Бразилии. Казалось, что это были живые люди, но изучив ситуацию, представители «Википедии» поняли, что это боты.

Способы поиска информации изменились, из-за чего живые люди стали реже посещать энциклопедию. Пользователи получают информацию в чат-ботах или с помощью ИИ-сервисов в поисковых системах, но реже заходят на первоисточники.

Однако сервисы искусственного интеллекта зачастую берут информацию именно из «Википедии», переформулируют и выдают ответ пользователю. Энциклопедия продолжает вносить вклад в распространение информации, но не получает трафик.

Хотя «Википедия» не продает рекламу, ее представители опасаются, что из-за снижения аудитории меньше волонтеров будут работать над контентом. Кроме того, может уменьшиться количество индивидуальных доноров, которые поддерживают работу проекта.