Сооснователь Reddit заявил, что «большая часть интернета сейчас мертва»

Один из создателей Reddit Алексис Оганян рассказал, что его не радует нынешнее состояние интернета. По его словам, «большая часть интернета сейчас мертва».

Сооснователь Reddit Алексис Оганян / © Emilee Chinn, Athlos, Getty Images

В подкасте TBPN Оганян заявил, что разочарован тем, во что превратился интернет. Он пояснил, что когда-то это было пространство для связи между людьми, но теперь оно стало нечеловеческим.

По мнению сооснователя Reddit, значительная часть сети теперь состоит из ботов или квази-ИИ. Он сослался на «теорию мертвого интернета», согласно которой в интернете большую активность проявляют боты, а не живые люди.

Оганян считает, что интернету необходимы живые зрители и живой контент. Чтобы удержать внимание, теперь нужно доказательство человеческого присутствия.

Он предположил, что в будущем появится новое поколение социальных сетей, в которых пользователи смогут подтвердить, что они — реальные люди. По его словам, основная активность сейчас происходит в групповых чатах.

По мнению Оганяна, групповые чаты стали золотым стандартом общения, хотя они и не новы в технологическом смысле. Он считает, что в будущем появится следующий этап развития этой формы — именно там пользователи сейчас получают самую достоверную и ценную информацию.