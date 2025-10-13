Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Стали известны новые подробности о подготовке к производству Tesla Cybercab

С момента дебюта двухместного автономного электромобиля Cybercab Tesla удавалось сохранять завесу тайны вокруг беспилотника. Помимо кратких показов в фирменных магазинах и редких появлений на территории завода в Техасе, о ходе его разработки известно было немного.

Tesla Cybercab / © Tesla

Обновление последовало ровно через год после презентации «Мы, роботы» (We, Robot), на которой Илон Маск впервые представил Cybercab и Robovan.

По данным издания Teslarati, прототип Cybercab сейчас проходит испытания в цехе краш-тестов — признак того, что проект активно движется к стадии подготовки к производству.

Илон Маск неоднократно высказывался с большим оптимизмом относительно Cybercab. По его словам, производственная линия для этого электромобиля будет больше похожа на сборку потребительской электроники, чем на традиционное автомобильное производство. Маск также утверждал, что в будущем Tesla сможет выпускать один Cybercab каждые пять секунд — показатель, который перевернет представление о скорости автомобильного производства.

Другие руководители Tesla — вице-президент Ларс Морави и главный дизайнер Франц фон Хольцхаузен — в интервью отметили, что компания планирует оснастить Cybercab батареей емкостью менее 50 киловатт-часов, способной обеспечить до 480 километров реального пробега.