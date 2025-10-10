Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Назван лучший в мире небоскреб 2025 года
Совет по вертикальному урбанизму (Council on Vertical Urbanism, CVU) — ранее известный как Совет по высотным зданиям и городской среде (CTBUH) — присудил звание «Лучшее высотное здание мира 2025 года» проекту ZIN in No(o)rd, расположенному в Брюсселе, Бельгия.
Официальное объявление состоялось на ежегодной международной конференции Совета в Торонто (Канада). Ведущие архитекторы, инженеры и урбанисты со всего мира выбрали среди заявок из 24 стран, проект ZIN in No(o)rd высотой 111 метров за преобразование офисного комплекса 1970-х годов в вертикальную экосистему смешанного назначения, объединяющую офисы, жилые квартиры, гостиничные и общественные пространства.
Изначально это были две башни, которые соединили в единый комплекс третьей высоткой. Попутно архитекторы добавили множество зеленых пространств и энергоэффективых технологий. Так что это не просто здание, а воплощенная мечта европейцев о трансформации старой застройки по современным зеленым стандартам.
ZIN in No(o)rd воплощает основные принципы вертикального урбанизма — устойчивость, комфортность и инновации. Он интегрирует существующие конструкции в новую, энергоэффективную и углеродно-осознанную архитектурную систему.
Кроме того, 85 % массы существующих конструкций (включая ядра и подвальные уровни) сохранили, а более 60 % строительных материалов использованы повторно — на площадке или в других проектах. Это позволило значительно снизить выбросы парниковых газов и установить новый стандарт для масштабной адаптивной реконструкции в Европе.
По данным издания Gazeta.Ru, вопреки предрассудкам о студентах и подростках, наиболее активные потребители «быстрой» лапши — люди в возрасте 30–44 лет, представители трудоспособного возраста с высшим образованием. Согласно источникам World Instant Noodles Association (WINA), в год продается около 2,2 миллиарда порций, что делает Россию лидером по объему потребления в Европе и 12-й в мире. Из-за быстрого ритма жизни и простоты приготовления потребители закрывают глаза на их потенциальный вред. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему такая пища представляет опасность даже без «химических» приправ, кому особенно стоит избегать встречи с этим продуктом и на что следует обращать внимание при изучении состава.
Новое крупное исследование, участниками которого стали почти 20 тысяч человек, подтвердило связь между синдромом беспокойных ног и развитием в дальнейшем болезни Паркинсона — распространенного нейродегенеративного заболевания, от которого страдают миллионы людей по всему миру.
В атмосфере Венеры наблюдают убедительные химические признаки постоянно вспыхивающих молний. По расчетам, эти разряды должны быть либо гораздо мощнее земных, либо происходят чаще. Возникает вопрос: почему тогда их не видно? По мнению исследователей, дело — в почти непроницаемых венерианских облаках, скрывающих вспышки. Самое интересное, что к возникновению молний они могут оказаться непричастны.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
