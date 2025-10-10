Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Назван лучший в мире небоскреб 2025 года

Совет по вертикальному урбанизму (Council on Vertical Urbanism, CVU) — ранее известный как Совет по высотным зданиям и городской среде (CTBUH) — присудил звание «Лучшее высотное здание мира 2025 года» проекту ZIN in No(o)rd, расположенному в Брюсселе, Бельгия.

ZIN in No(o)rd / © Jaspers-Eyers Architects — Photography by Philippe Van Gelooven

Официальное объявление состоялось на ежегодной международной конференции Совета в Торонто (Канада). Ведущие архитекторы, инженеры и урбанисты со всего мира выбрали среди заявок из 24 стран, проект ZIN in No(o)rd высотой 111 метров за преобразование офисного комплекса 1970-х годов в вертикальную экосистему смешанного назначения, объединяющую офисы, жилые квартиры, гостиничные и общественные пространства.

ZIN in No(o)rd / © Jaspers-Eyers Architects — Photography by Philippe Van Gelooven

Изначально это были две башни, которые соединили в единый комплекс третьей высоткой. Попутно архитекторы добавили множество зеленых пространств и энергоэффективых технологий. Так что это не просто здание, а воплощенная мечта европейцев о трансформации старой застройки по современным зеленым стандартам.

ZIN in No(o)rd / © Jaspers-Eyers Architects — Photography by Philippe Van Gelooven

ZIN in No(o)rd воплощает основные принципы вертикального урбанизма — устойчивость, комфортность и инновации. Он интегрирует существующие конструкции в новую, энергоэффективную и углеродно-осознанную архитектурную систему.

ZIN in No(o)rd / © Jaspers-Eyers Architects — Photography by Philippe Van Gelooven

Кроме того, 85 % массы существующих конструкций (включая ядра и подвальные уровни) сохранили, а более 60 % строительных материалов использованы повторно — на площадке или в других проектах. Это позволило значительно снизить выбросы парниковых газов и установить новый стандарт для масштабной адаптивной реконструкции в Европе.