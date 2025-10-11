Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Новые снимки астрономов показали красоту обсерватории Веры Рубин

Любители астрономии привыкли видеть изображения, снятые космическими телескопами «Хаббл» и «Джеймс Уэбб», а также первые кадры недавно введенной в строй обсерватории Веры Рубин. Но местные астрономы решили показать не привычную красоту космоса, запечатленную самой большой цифровой камерой в мире, а величественное здание самой обсерватории.

Обсерватория Веры Рубин / © NSF–DOE RubinObs / SLAC / NOIRLab / AURA

Астрономы ожидают, что в за несколько лет работы обсерватория Веры Рубин обнаружит до пяти миллионов новых астероидов. Для сравнения это примерно в пять раз больше, чем все астрономы мира открыли за последние 200 лет.

Обсерватория Веры Рубин / © NSF–DOE RubinObs / SLAC / NOIRLab / AURA

Кроме того Обсерватория Веры Рубин станет идеальным инструментом для обнаружения межзвездных объектов.

Обсерватория Веры Рубин / © NSF–DOE RubinObs / SLAC / NOIRLab / AURA

Обсерватория Веры Рубин / © NSF–DOE RubinObs / SLAC / NOIRLab / AURA

Обсерватория Веры Рубин / © NSF–DOE RubinObs / SLAC / NOIRLab / AURA

Обсерватория Веры Рубин / © NSF–DOE RubinObs / SLAC / NOIRLab / AURA / H. Stockebrand

Обсерватория Веры Рубин / © NSF–DOE RubinObs / SLAC / NOIRLab / AURA / P. Horálek

Обсерватория Веры Рубин / © W. O’Mullane











