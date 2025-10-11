  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
11 октября, 15:50
Рейтинг: +492
Посты: 751

Новые снимки астрономов показали красоту обсерватории Веры Рубин

Любители астрономии привыкли видеть изображения, снятые космическими телескопами «Хаббл» и «Джеймс Уэбб», а также первые кадры недавно введенной в строй обсерватории Веры Рубин. Но местные астрономы решили показать не привычную красоту космоса, запечатленную самой большой цифровой камерой в мире, а величественное здание самой обсерватории.

Сообщество
# астрономия
# космос
# фотографии
Обсерватория Веры Рубин / © NSF–DOE RubinObs / SLAC / NOIRLab / AURA
Обсерватория Веры Рубин / © NSF–DOE RubinObs / SLAC / NOIRLab / AURA

Астрономы ожидают, что в за несколько лет работы обсерватория Веры Рубин обнаружит до пяти миллионов новых астероидов. Для сравнения это примерно в пять раз больше, чем все астрономы мира открыли за последние 200 лет.

Обсерватория Веры Рубин / © NSF–DOE RubinObs / SLAC / NOIRLab / AURA
Обсерватория Веры Рубин / © NSF–DOE RubinObs / SLAC / NOIRLab / AURA

Кроме того Обсерватория Веры Рубин станет идеальным инструментом для обнаружения межзвездных объектов.

Обсерватория Веры Рубин / © NSF–DOE RubinObs / SLAC / NOIRLab / AURA
Обсерватория Веры Рубин / © NSF–DOE RubinObs / SLAC / NOIRLab / AURA
Обсерватория Веры Рубин / © NSF–DOE RubinObs / SLAC / NOIRLab / AURA
Обсерватория Веры Рубин / © NSF–DOE RubinObs / SLAC / NOIRLab / AURA
Обсерватория Веры Рубин / © NSF–DOE RubinObs / SLAC / NOIRLab / AURA
Обсерватория Веры Рубин / © NSF–DOE RubinObs / SLAC / NOIRLab / AURA
Обсерватория Веры Рубин / © NSF–DOE RubinObs / SLAC / NOIRLab / AURA / H. Stockebrand
Обсерватория Веры Рубин / © NSF–DOE RubinObs / SLAC / NOIRLab / AURA / H. Stockebrand
Обсерватория Веры Рубин / © NSF–DOE RubinObs / SLAC / NOIRLab / AURA / P. Horálek
Обсерватория Веры Рубин / © NSF–DOE RubinObs / SLAC / NOIRLab / AURA / P. Horálek
Обсерватория Веры Рубин / © W. O'Mullane
Обсерватория Веры Рубин / © W. O’Mullane




Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
11 Окт
1000
Кириллица vs буквица: как на самом деле появился славянский алфавит?
Medio Modo
Москва
Лекция
11 Окт
Бесплатно
Лето 2025 года в Курило-Камчатском регионе: землетрясение, цунами, извержения вулканов
Университетские субботы
Москва
Лекция
11 Окт
Бесплатно
Звезды смертны, и это хорошо
Экспериментаниум
Москва
Лекция
11 Окт
Бесплатно
Что важнее: гены от мамы или от папы. Явление геномного импринтинга
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
11 Окт
1000
Возрастная антропология
Medio Modo
Москва
Лекция
12 Окт
Бесплатно
Химия и война
Химический факультет МГУ
Москва
Лекция
12 Окт
Бесплатно
Темная материя в нашей Галактике — квантовая?
НАУКА 0+
Москва
Лекция
12 Окт
Бесплатно
Внеатмосферная астрономия: как заглянуть в глубины Вселенной
НАУКА 0+
Москва
Лекция
12 Окт
1000
Ужасы ледникового периода
Medio Modo
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
10 октября, 15:55
Игорь Байдов

Ученые обнаружили еще одну причину, по которой голые землекопы живут так долго

Голые землекопы живут почти 40 лет — невероятный срок для грызуна размером с мышь. Недавнее открытие китайских ученых показало, что долголетие этим животным обеспечивает необычная версия одного белка, который не просто защищает организм, а буквально чинит его изнутри — ускоряет восстановление ДНК. Новые данные могут помочь продлить и человеческую жизнь.

Биология
# голые землекопы
# ДНК
# долголетие
# животные
# продолжительность жизни
10 октября, 15:30
Evgenia Vavilova

Бактерии создали из себя батарейку, чтобы разрушать антибиотики

Они использовали содержащееся в почве железо. Днем бактерии захватывали фотоны, ночью — боролись с мешающими им жить соединениями.

Биология
# аккумулятор
# бактерии
# биопленки
# оксид железа
# почва
10 октября, 11:23
МГППУ

Психологи показали разный взгляд на мир у добрых и хитрых людей

Креативность чаще всего ассоциируется с творчеством и искусством. Однако не всегда креатив направлен на благо. Например, схемы мошенников тоже можно назвать креативными, хотя они служат обману и личной выгоде. Такое «творчество» называют антисоциальным. К нему также относятся склонность ко лжи, оригинальной мести, злобным шуткам и розыгрышам, мошенничеству, дезинформации, политическим манипуляциям, слухам и домыслам. Психологи МГППУ рассмотрели особенности восприятия и понимания информации у людей с высокой антисоциальной креативностью и сравнили с характеристиками тех, кто обладает положительными чертами личности, в частности чертами Светлой триады — согласия, прощения и доброжелательности.

МГППУ
# добро
# манипуляторы
# манипуляции
# Психология
# темная триада
7 октября, 11:46
Игорь Байдов

Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов

Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.

История
# антарктида
# судно
# Шеклтон
8 октября, 17:24
Адель Романова

Планетологи поняли, почему мощные разряды молний на Венере так трудно зафиксировать

В атмосфере Венеры наблюдают убедительные химические признаки постоянно вспыхивающих молний. По расчетам, эти разряды должны быть либо гораздо мощнее земных, либо происходят чаще. Возникает вопрос: почему тогда их не видно? По мнению исследователей, дело — в почти непроницаемых венерианских облаках, скрывающих вспышки. Самое интересное, что к возникновению молний они могут оказаться непричастны.

Астрономия
# атмосфера Венеры
# Венера
# космос
# молнии
7 октября, 10:57
ПНИПУ

Ученые рассказали, чем полезна и вредна лапша быстрого приготовления

По данным издания Gazeta.Ru, вопреки предрассудкам о студентах и подростках, наиболее активные потребители «быстрой» лапши — люди в возрасте 30–44 лет, представители трудоспособного возраста с высшим образованием. Согласно источникам World Instant Noodles Association (WINA), в год продается около 2,2 миллиарда порций, что делает Россию лидером по объему потребления в Европе и 12-й в мире. Из-за быстрого ритма жизни и простоты приготовления потребители закрывают глаза на их потенциальный вред. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему такая пища представляет опасность даже без «химических» приправ, кому особенно стоит избегать встречи с этим продуктом и на что следует обращать внимание при изучении состава.

ПНИПУ
# вред
# лапша
# пищевые добавки
# фталаты
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Астрономы не смогли объяснить видоизменение колец астероида Харикло

    11 октября, 15:09

  2. Ветеринары обнаружили у собак признаки одержимости игрушками

    11 октября, 11:07

  3. Ученые обнаружили еще одну причину, по которой голые землекопы живут так долго

    10 октября, 15:55

  4. Бактерии создали из себя батарейку, чтобы разрушать антибиотики

    10 октября, 15:30
Выбор редакции

Становление: как советская атомная отрасль смогла то, что у других не вышло

9 октября, 18:00

Последние комментарии

Серый Тараненко
11 минут назад
Izgoef, "форма Земли — геоид" А масло масляное. Геоид: корень гео значит Земля, суффикс -ид - подобный. То есть геоид - это землеподобный. Вау. И где

Реальные размеры стран Евразии

Иван Колупаев
12 минут назад
Максим, лет через несколько (3-5) будет и Одесская с Запорожской. Если один известный журналист, который предсказал завершение сво до конца 2025 года,

Реальные размеры стран Евразии

Иван Колупаев
16 минут назад
Максим, лет через пять будет и Одесская с Запорожской. Если Березин (предсказал завершение сво до конца 2025 года) не окажется Вангой, ну а если

Реальные размеры стран Евразии

Сергей Механик
51 минута назад
Не буду спорить, но не уверен в подтверждении изложенной информации.

Ученый объяснил причину различия болевого порога у мужчин и женщин

Сергей Механик
59 минут назад
Опять одни иностранцы. 😕

Электрическая революция в небе: 10 аппаратов, ведущих авиацию к устойчивому будущему

Максим Сажин
1 час назад
Umberto, спорная территория - это Одесская и Запорожская области. А с Крымом все давно ясно.

Реальные размеры стран Евразии

Максим Сажин
1 час назад
Ilya, вообще-то он там вполне себе современно и скрепно прирезан к России. Только Донецк с Луганском забыли.

Реальные размеры стран Евразии

Максим Сажин
1 час назад
Сергей, "в наш век цифровых технологий" есть, например, Google Earth, где вы можете посмотреть все практически без искажений. Но, кстати, забавно, что при

Реальные размеры стран Евразии

Иван Колупаев
1 час назад
Николай, людям очень хочется совершить "электрическую революцию" поэтому термин дальнемагистральный выдан как бы авансом 😁 А что делать если на

Электрическая революция в небе: 10 аппаратов, ведущих авиацию к устойчивому будущему

Lilly Lilly
1 час назад
Егор, не вокруг Земли, а вокруг России!!!

Реальные размеры стран Евразии

duke Xeus
1 час назад
Чë за бред?! Это что за исследование такое - 316 исследуемых и 2/3 из них женщины! Результаты тоже поражают! Люди, адекватно оценивающие окружающую

Психологи показали разный взгляд на мир у добрых и хитрых людей

кибранскаясобака
2 часа назад
Уже давно существуют 3D проекции, но люди в комментариях продолжают сраться из за карт

Реальные размеры стран Евразии

Имя Фамилия
2 часа назад
Очень забавно выглядит австралийская карта мира. Мало того, что Австралия там - самая большая страна мира, так еще и весь мир вверх тормашками. :-)

Реальные размеры стран Евразии

Prik
3 часа назад
Сергей, да да, вам по телевизору все рассказали :)

Инфографики: как изменилась Европа с 1990 года

Николай Цыгикало
3 часа назад
"до дальнемагистральных региональных самолетов" - оксюморон, противоречивое сочетание. Региональными самолётами считаются самолёты до 1500 км

Электрическая революция в небе: 10 аппаратов, ведущих авиацию к устойчивому будущему

Александр Николаевич
3 часа назад
А какая уй разница, насколько Россия самая большая страна в мире? Если что, то я с Киева, украинец, рождённый в УССР и моя Родина от Карпат до

Реальные размеры стран Евразии

Николай Цыгикало
3 часа назад
1. "...превращения Хайнаня из «космодрома»..." Почему космодрома в кавычках. Вэньчан на Хайнане - самый передовой и современный космодром Китая. Хотя

В Китае построили первый завод по сборке и повторному использованию ракет

Александр Николаевич
3 часа назад
Umberto, и в чём спорная? Пруфы будут? Хозяйственную деятельность на територии кто ведёт? А Вы про международное право! Какое?! Которое ОБЯЗАТЕЛЬНО к

Реальные размеры стран Евразии

Александр Николаевич
3 часа назад
Ilya, Не к Украине, а к СССР Привет с Киева

Реальные размеры стран Евразии

turuk
4 часа назад
Для свинорылых, тупых укров, это будет повод сказать, це ми словьяне. Хотя их как нации нет до сих пор.

Генетики нашли родину славян

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно