Астрофизик рассказал, сколько спутников Starlink ежедневно возвращаются в атмосферу Земли

По данным специалиста из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатана Макдауэлла (Jonathan McDowell), сейчас ежедневно возвращается в атмосферу Земли один-два спутника системы Starlink. И, по словам ученого, это число будет только расти. Этот тревожный факт подчеркивает масштабы проблемы: низкая околоземная орбита стремительно заполняется одноразовыми аппаратами.

Аппарат Starlink / © SpaceX

С 2019 года компания SpaceX Маска запустила тысячи спутников при помощи своих многоразовых ракет. Сейчас в работе находится более 8000 аппаратов, и темпы запусков только растут. В 2025 году SpaceX уже отправила на орбиту более 2000 спутников, а конкуренты, включая Amazon, спешат догнать — та в начале года начала реализацию программы по выводу более 3200 спутников для системы Kuiper.

«Когда все спутниковые группировки будут полностью развернуты, на низкой околоземной орбите окажется около 30000 спутников (Starlink, Amazon Kuiper и другие), а еще примерно 20000 на высоте около 1000 километров — это аппараты китайских систем», — отметил Макдауэлл.

Проще говоря, низкая орбита стремительно переполняется, а это означает все больше «жертв» среди спутников. Одной из причин частых сходов с орбиты становится короткий срок службы аппаратов Starlink — около пяти лет. После этого они управляемо направляются в атмосферу Земли, где должны полностью сгореть.

Однако ученых беспокоит загрязнение атмосферы, которое вызывает сгорание спутников: при этом выделяются металлы, способные изменить состав стратосферы. Согласно одному из исследований, такие процессы могут запустить цепную реакцию, угрожающую озоновому слою планеты.

И загрязнение атмосферы может оказаться не самым страшным. В отчете Федерального управления гражданской авиации США (FAA) за 2023 год говорится, что к 2035 году около 28000 фрагментов спутников Starlink ежегодно будут переживать вход в атмосферу и падать на планету.

По словам Макдауэлла, Землю вскоре может ждать до пяти сходов спутников в день.



