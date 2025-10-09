Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Появление снимка Су-75 вызвало всплеск интереса в США

На прошлой недели в социальных сетях появился снимок российского перспективного легкого истребителя пятого поколения Су-75, на которое обратили внимание специалисты и любители боевой авиации в США.

Су-75 / © Алексей Воевода / ОАК

Как сообщил обозреватель американского издания National Security Journal Рубен Джонсон, на снимке, возможно, запечатлена подготовка самолета к испытательным полетам на заводском аэродроме Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина (КнААПО), в Хабаровском крае.

Джонсон отметил, что интерес к проекту Су-75 в Сети растет с каждым новым фото, однако подобные изображения уже публиковались и ранее — в частности, в 2024 году. Тогда в интернете появились нечеткие кадры, снятые с большого расстояния, на которых можно было различить лишь некий летательный аппарат, слишком далекий, чтобы однозначно подтвердить, что это Су-75.

По оценке обозревателя, Белоруссия может стать одним из потенциальных заказчиков нового истребителя. Более того, не исключено, что Минск и Москва могли бы наладить совместное производство этих боевых машин.