Солнечная и ветровая энергия впервые в истории опередили уголь по выработке электроэнергии
Впервые в истории солнечная и ветровая энергетика превысили уголь по объему глобальной выработки электроэнергии.
Согласно отчету аналитического центра Ember, в первой половине 2025 года производство электроэнергии на основе ветра и солнца превысило показатели угольной генерации, чему способствовал рекордный рост солнечной энергетики и стабильный прирост ветровой в ключевых экономиках, таких как Китай и Индия.
Отчет показал, что возобновляемые источники не только удовлетворили растущий мировой спрос на электричество, но и способствовали незначительному снижению потребления угля и газа. Глобальный спрос на электроэнергию вырос на 2,6% (369 тераватт-часов) за первую половину года. Этот рост полностью был покрыт увеличением выработки на солнечных и ветровых станциях: солнечная генерация добавила 306 тераватт-часов (рост на 31%), ветровая — 97 тераватт-часов (рост на 7,7%). Солнечная энергия обеспечила 83% прироста мирового спроса, что помогло возобновляемым источникам впервые обойти уголь.
В первой половине 2025 года солнечная энергетика показала рекордный рост, увеличив долю в мировом энергобалансе с 6,9% до 8,8%.
Лидером роста стал Китай, обеспечивший 55% глобального прироста солнечной генерации, за ним следуют США (14%), ЕС (12%), Индия (5,6%) и Бразилия (3,2%).
Растущее число стран преодолело важные рубежи: четыре государства теперь получают более четверти электроэнергии из солнца, а 29 стран — более 10% (в 2024 году таких стран было 22).
В результате общая генерация на основе возобновляемых источников выросла до 5 072 тераватт-часов, увеличившись на 7,7% по сравнению с прошлым годом.
Генерация угля, напротив, снизилась на 31 тераватт-час — до 4 896 тераватт-часов, а возобновляемые источники заняли 34,3% мирового производства электроэнергии, опередив уголь (33,1%). По данным Ember, основной вклад в это внесли две крупнейшие экономики Азии: Китай и Индия. Обе страны показали рост чистой генерации быстрее, чем их внутренний спрос, что привело к сокращению использования угля и газа: в Китае снижение составило 2%, в Индии — 3,1% для угля и 34% для газа.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
Свайные фундаменты — оптимальное решение для многих типов грунтов (слабых, болотистых), где классические типы оснований не справляются. Их широко используют в регионах с сезонным промерзанием почвы из-за опасного явления — морозного пучения. Такой эффект приводит к постепенному выдавливанию опор и может вызвать деформацию и разрушение конструкций. Существующие способы их защиты не всегда эффективны: утепление не спасает в морозы, дренаж не снимает давление льда, а замена грунта слишком дорога. Ученые Пермского Политеха разработали коническую сваю, которая снижает объем материала, необходимого для изготовления на 40%, и превосходит по надежности традиционные цилиндрические аналоги на 30%.
В 1970-х американские астронавты привезли с Луны сотни килограммов образцов, часть из которых поместили в инертный газ на хранение вплоть до появления новых геохимических методов исследования. Теперь ученые извлекли один из образцов и нашли в нем аномалию по изотопам серы, вызывающую вопросы о прошлом земного спутника.
По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.
Многие принимают добавки с витамином D для поддержания здоровья костей и укрепления иммунитета. Однако исследование недавно показало, что употребление одной из форм — эргокальциферола (D2) — может быть неэффективным для устранения дефицита этого витамина.
Инженеры Unitsky String Technologies Inc. разработали тяговые накопители энергии, которых хватает рельсовому беспилотнику для перевозки морских контейнеров.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
