Солнечная и ветровая энергия впервые в истории опередили уголь по выработке электроэнергии

Впервые в истории солнечная и ветровая энергетика превысили уголь по объему глобальной выработки электроэнергии.

Солнечные и ветровые электростанции / © Ember / Getty Images

Согласно отчету аналитического центра Ember, в первой половине 2025 года производство электроэнергии на основе ветра и солнца превысило показатели угольной генерации, чему способствовал рекордный рост солнечной энергетики и стабильный прирост ветровой в ключевых экономиках, таких как Китай и Индия.

Отчет показал, что возобновляемые источники не только удовлетворили растущий мировой спрос на электричество, но и способствовали незначительному снижению потребления угля и газа. Глобальный спрос на электроэнергию вырос на 2,6% (369 тераватт-часов) за первую половину года. Этот рост полностью был покрыт увеличением выработки на солнечных и ветровых станциях: солнечная генерация добавила 306 тераватт-часов (рост на 31%), ветровая — 97 тераватт-часов (рост на 7,7%). Солнечная энергия обеспечила 83% прироста мирового спроса, что помогло возобновляемым источникам впервые обойти уголь.

В первой половине 2025 года солнечная энергетика показала рекордный рост, увеличив долю в мировом энергобалансе с 6,9% до 8,8%.

Лидером роста стал Китай, обеспечивший 55% глобального прироста солнечной генерации, за ним следуют США (14%), ЕС (12%), Индия (5,6%) и Бразилия (3,2%).

Растущее число стран преодолело важные рубежи: четыре государства теперь получают более четверти электроэнергии из солнца, а 29 стран — более 10% (в 2024 году таких стран было 22).

В результате общая генерация на основе возобновляемых источников выросла до 5 072 тераватт-часов, увеличившись на 7,7% по сравнению с прошлым годом.

Генерация угля, напротив, снизилась на 31 тераватт-час — до 4 896 тераватт-часов, а возобновляемые источники заняли 34,3% мирового производства электроэнергии, опередив уголь (33,1%). По данным Ember, основной вклад в это внесли две крупнейшие экономики Азии: Китай и Индия. Обе страны показали рост чистой генерации быстрее, чем их внутренний спрос, что привело к сокращению использования угля и газа: в Китае снижение составило 2%, в Индии — 3,1% для угля и 34% для газа.