Первый в мире «полностью переработанный» небоскреб вошел в финал престижной экологической премии Earthshot

Переосмысленная башня Quay Quarter Tower в Сиднее (Австралия), спроектированная бюро 3XN и BVN, вошла в число финалистов премии Earthshot 2025, учрежденной принцем Уильямом. Это первое здание в истории, номинированное на престижную экологическую награду.

Небоскреб Quay Quarter Tower в Сиднее (Австралия) / © Adam Mørk

Небоскреб высотой 206 метров, расположенный в деловом районе Circular Quay, построили в 1976 году. В 2022-м он прошел масштабную реконструкцию, превратившись в пример того, как можно дать «вторую жизнь» старым высоткам вместо их сноса.

Небоскреб Quay Quarter Tower в Сиднее (Австралия) / © Adam Mørk

Башня стала одним из трех финалистов в категории «Мир без отходов» — номинации, отмечающей инновационные решения в области устойчивого развития и декарбонизации.

Небоскреб Quay Quarter Tower в Сиднее (Австралия) / © Adam Mørk

Оргкомитет премии назвал проект «первым в мире полностью переработанным небоскребом» и «самым масштабным преобразованием здания, когда-либо осуществленным», отметив его коммерческую реализуемость и потенциал масштабирования.

Небоскреб Quay Quarter Tower в Сиднее (Австралия) / © Adam Mørk

Архитекторы 3XN и BVN отказались от идеи сноса и выбрали стратегию максимального сохранения существующей структуры, что позволило избежать выбросов более 12 000 тонн углерода. В процессе реновации было сохранено 65% исходной конструкции и 95% ядра здания.

Жюри экологической премии Earthshot Prize, учрежденной принцем Уильямом в 2020 году, ежегодно выбирает 15 финалистов из тысяч номинантов по пяти направлениям. Победители будут объявлены 5 ноября 2025 года.