Первый в мире «полностью переработанный» небоскреб вошел в финал престижной экологической премии Earthshot
Переосмысленная башня Quay Quarter Tower в Сиднее (Австралия), спроектированная бюро 3XN и BVN, вошла в число финалистов премии Earthshot 2025, учрежденной принцем Уильямом. Это первое здание в истории, номинированное на престижную экологическую награду.
Небоскреб высотой 206 метров, расположенный в деловом районе Circular Quay, построили в 1976 году. В 2022-м он прошел масштабную реконструкцию, превратившись в пример того, как можно дать «вторую жизнь» старым высоткам вместо их сноса.
Башня стала одним из трех финалистов в категории «Мир без отходов» — номинации, отмечающей инновационные решения в области устойчивого развития и декарбонизации.
Оргкомитет премии назвал проект «первым в мире полностью переработанным небоскребом» и «самым масштабным преобразованием здания, когда-либо осуществленным», отметив его коммерческую реализуемость и потенциал масштабирования.
Архитекторы 3XN и BVN отказались от идеи сноса и выбрали стратегию максимального сохранения существующей структуры, что позволило избежать выбросов более 12 000 тонн углерода. В процессе реновации было сохранено 65% исходной конструкции и 95% ядра здания.
Жюри экологической премии Earthshot Prize, учрежденной принцем Уильямом в 2020 году, ежегодно выбирает 15 финалистов из тысяч номинантов по пяти направлениям. Победители будут объявлены 5 ноября 2025 года.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
Свайные фундаменты — оптимальное решение для многих типов грунтов (слабых, болотистых), где классические типы оснований не справляются. Их широко используют в регионах с сезонным промерзанием почвы из-за опасного явления — морозного пучения. Такой эффект приводит к постепенному выдавливанию опор и может вызвать деформацию и разрушение конструкций. Существующие способы их защиты не всегда эффективны: утепление не спасает в морозы, дренаж не снимает давление льда, а замена грунта слишком дорога. Ученые Пермского Политеха разработали коническую сваю, которая снижает объем материала, необходимого для изготовления на 40%, и превосходит по надежности традиционные цилиндрические аналоги на 30%.
В 1970-х американские астронавты привезли с Луны сотни килограммов образцов, часть из которых поместили в инертный газ на хранение вплоть до появления новых геохимических методов исследования. Теперь ученые извлекли один из образцов и нашли в нем аномалию по изотопам серы, вызывающую вопросы о прошлом земного спутника.
По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.
Многие принимают добавки с витамином D для поддержания здоровья костей и укрепления иммунитета. Однако исследование недавно показало, что употребление одной из форм — эргокальциферола (D2) — может быть неэффективным для устранения дефицита этого витамина.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
